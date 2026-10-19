Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 7 19 oct 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Coventry en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. Accede a la transmisión en vivo desde la plataforma para no perderte ningún detalle del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Tottenham Hotspur recibe al Coventry City en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de la Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Roberto De Zerbi dirige a un Tottenham que no termina de encontrar su mejor versión. Los Spurs acumulan un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, y la presión sobre el técnico italiano empieza a crecer en el norte de Londres.

El equipo local afronta el partido con varias bajas importantes. Las ausencias de Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro y Dejan Kulusevski, sumadas a la suspensión de Rodrigo Bentancur, condicionan las opciones de De Zerbi de cara a la alineación.

El Coventry de Frank Lampard llega con una dinámica muy distinta. Los Sky Blues vienen de golear al Newcastle por 4-1 en su último partido de liga, y encadenan dos victorias consecutivas que les han dado un impulso de confianza considerable.

Lampard tampoco cuenta con toda su plantilla disponible. Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden están en la enfermería, aunque el técnico inglés podrá confiar en un once competitivo para medirse a los Spurs.

Dos equipos en situaciones distintas de la tabla se enfrentan en un partido que puede tener implicaciones importantes para ambos en el tramo inicial de la temporada. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Tottenham, Roberto De Zerbi no podrá contar con Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro ni Dejan Kulusevski por lesión, mientras que Rodrigo Bentancur cumple sanción. El once probable de los Spurs apunta a Antonin Kinsky bajo palos, con una defensa formada por Jan Paul van Hecke, Archie Gray, Destiny Udogie y Marcos Senesi, y Savio, Sandro Tonali, Conor Gallagher y Lucas Bergvall en el centro del campo, con Mohammed Kudus y Dominic Solanke arriba.

En el Coventry, Frank Lampard no podrá contar con Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden ni Kaine Kesler-Hayden. El once proyectado sitúa a Carl Rushworth en portería, con una línea defensiva compuesta por Ethan Pinnock, Milan van Ewijk, Jay Dasilva y Bobby Thomas, y Brandon Thomas-Asante, Matt Grimes, Jack Rudoni, Ephron Mason-Clark y Caleb Yirenkyi en el centro, con Sidiki Cherif como referencia ofensiva.

Forma

El Tottenham llega al partido sin conocer la victoria en sus últimos cinco compromisos: ninguna victoria, tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Manchester United en la Premier League, y antes de eso cayeron 3-2 ante el Aston Villa. Los Spurs han marcado cinco goles y encajado seis en ese tramo, una estadística que refleja la falta de solidez del equipo.

El Coventry, en cambio, atraviesa un momento de mayor regularidad. Los visitantes suman dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con el brillante 4-1 ante el Newcastle como resultado más reciente. Antes de ese triunfo, ganaron 1-0 al Nottingham Forest, aunque también sufrieron una abultada derrota por 5-0 ante el Brighton. En total, han anotado siete goles y encajado diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Carabao Cup del 18 de septiembre de 2024, cuando el Coventry, jugando como local, cayó 2-1 ante el Tottenham. En los cinco últimos precedentes disputados entre ambos conjuntos, el Tottenham domina con claridad: tres victorias frente a una del Coventry, con un encuentro que no se ha podido calcular con empate. Los Spurs han marcado diez goles en esos cinco duelos, mientras que el Coventry solo ha anotado dos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham ocupa la vigésima posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita con cierta urgencia para los locales. El Coventry, por su parte, se encuentra en el decimoquinto puesto, una posición de relativa tranquilidad que le permite afrontar el desplazamiento a Londres sin la presión de los de casa.