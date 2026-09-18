Cómo ver Tottenham vs Aston Villa: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tottenham Hotspur recibe a Aston Villa en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos ocupan la zona baja de la clasificación y necesitan sumar para alejar fantasmas a estas alturas de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo sintonizar el Tottenham vs Aston Villa

El Tottenham vs Aston Villa se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Roberto De Zerbi afronta el choque con dudas importantes en su plantilla. Las bajas de Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhailo Mudryk y Pedro Porro condicionan las opciones del técnico italiano, que además gestiona las expectativas generadas por un arranque de liga con dos empates y dos derrotas en cuatro jornadas.

De Zerbi es un entrenador que genera debate. Su propuesta de juego es exigente y reconocible, pero los resultados en Premier League no han acompañado todavía. La paciencia del club con él parece sólida por ahora, aunque el margen para mejorar es evidente.

Aston Villa llega a Londres con la confianza del triunfo copero. El martes, los de Unai Emery superaron al Coventry City por 3-1 en la Carabao Cup, con Tammy Abraham como gran protagonista tras rechazar salidas en verano. Una victoria que llega en buen momento para el vestuario visitante.

Emery, sin embargo, tiene sus propias preocupaciones. Alejandro Garnacho, el préstamo procedente del Chelsea, no ha podido afianzarse en el equipo y el técnico español ha reconocido públicamente que el argentino llega con un nivel físico por detrás del resto del grupo. Una situación que seguirá de cerca en las próximas semanas.

Los precedentes recientes favorecen al Villa. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los villanos han demostrado solidez frente a los Spurs en distintas competiciones. El equipo de Emery llega con argumentos para competir.

Noticias de los equipo y escuadras

En el bando local, Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhailo Mudryk ni Pedro Porro por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Antonin Kinsky bajo palos, una línea defensiva formada por Van Hecke, Van de Ven, Gray y Robertson, y una medular con Tonali, Mateus Fernandes y Bentancur. En ataque, Marmoush, Savio y Solanke formarían el tridente ofensivo.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery tampoco llega al completo. Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo, Pau Torres e Ian Maatsen están en la enfermería. El once probable visitante contaría con Zion Suzuki en portería, una defensa con Mings, Wan-Bissaka, Ruggeri y Lindelöf, y un centro del campo con Buendia, Kamara, Barkley y Hemmings. McGinn y Nicolas Jackson completarían el equipo.

Forma

El Tottenham llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Liverpool en la Carabao Cup el 15 de septiembre. Los Spurs también perdieron 0-2 ante el Newcastle en Premier League, aunque lograron un 5-1 ante el Charlton en copa. En total, han marcado seis goles y encajado ocho en ese período, con dos empates a cero en liga que evidencian dificultades tanto para defender como para generar peligro con regularidad.

Aston Villa presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo 3-1 sobre el Coventry City en la Carabao Cup el 16 de septiembre. Antes, los villanos cayeron 1-2 ante el Nottingham Forest en liga y perdieron 0-1 frente al Arsenal. También sumaron una victoria 2-3 ante el Brujas en la Liga de Campeones y empataron 0-0 con el Hull City. En conjunto, han anotado seis goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en un partido de Premier League disputado en Villa Park, donde el Aston Villa se impuso al Tottenham por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villa ha ganado en cuatro ocasiones y el Tottenham en una, con los visitantes mostrando una clara superioridad en este período reciente. Entre esos cinco duelos se incluyen partidos de Premier League y de copa, con el Villa sumando victorias tanto en casa como a domicilio.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Aston Villa se encuentra en el decimonoveno puesto.