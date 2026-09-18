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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Cómo ver Tottenham vs Aston Villa: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tottenham vs Aston Villa
Tottenham
Aston Villa
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Tottenham y Aston Villa. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Tottenham Hotspur recibe a Aston Villa en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos ocupan la zona baja de la clasificación y necesitan sumar para alejar fantasmas a estas alturas de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
Tottenham Hotspur Stadium

Cómo sintonizar el Tottenham vs Aston Villa

El Tottenham vs Aston Villa se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Roberto De Zerbi afronta el choque con dudas importantes en su plantilla. Las bajas de Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhailo Mudryk y Pedro Porro condicionan las opciones del técnico italiano, que además gestiona las expectativas generadas por un arranque de liga con dos empates y dos derrotas en cuatro jornadas.

De Zerbi es un entrenador que genera debate. Su propuesta de juego es exigente y reconocible, pero los resultados en Premier League no han acompañado todavía. La paciencia del club con él parece sólida por ahora, aunque el margen para mejorar es evidente.

Aston Villa llega a Londres con la confianza del triunfo copero. El martes, los de Unai Emery superaron al Coventry City por 3-1 en la Carabao Cup, con Tammy Abraham como gran protagonista tras rechazar salidas en verano. Una victoria que llega en buen momento para el vestuario visitante.

Emery, sin embargo, tiene sus propias preocupaciones. Alejandro Garnacho, el préstamo procedente del Chelsea, no ha podido afianzarse en el equipo y el técnico español ha reconocido públicamente que el argentino llega con un nivel físico por detrás del resto del grupo. Una situación que seguirá de cerca en las próximas semanas.

Los precedentes recientes favorecen al Villa. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los villanos han demostrado solidez frente a los Spurs en distintas competiciones. El equipo de Emery llega con argumentos para competir.

Noticias de los equipo y escuadras

Tottenham contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. van de VenM. van de VenP. PorroP. PorroA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeZ. SuzukiZ. SuzukiT. MingsT. MingsM. CashM. CashM. RuggeriM. RuggeriVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. Gomesteam-logoG. HemmingsJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • R. De Zerbi
  • U. Emery

En el bando local, Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhailo Mudryk ni Pedro Porro por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Antonin Kinsky bajo palos, una línea defensiva formada por Van Hecke, Van de Ven, Gray y Robertson, y una medular con Tonali, Mateus Fernandes y Bentancur. En ataque, Marmoush, Savio y Solanke formarían el tridente ofensivo.

Por parte del Aston Villa, Unai Emery tampoco llega al completo. Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo, Pau Torres e Ian Maatsen están en la enfermería. El once probable visitante contaría con Zion Suzuki en portería, una defensa con Mings, Wan-Bissaka, Ruggeri y Lindelöf, y un centro del campo con Buendia, Kamara, Barkley y Hemmings. McGinn y Nicolas Jackson completarían el equipo.

Forma

TOT

TOT - Formulario

CHA
W5-1
NEW
L0-2
NFO
D0-0
EVE
D0-0
LIV
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AVL

AVL - Formulario

ARS
L0-1
HUL
D0-0
CLB
W2-3
NFO
L1-2
COV
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Tottenham llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Liverpool en la Carabao Cup el 15 de septiembre. Los Spurs también perdieron 0-2 ante el Newcastle en Premier League, aunque lograron un 5-1 ante el Charlton en copa. En total, han marcado seis goles y encajado ocho en ese período, con dos empates a cero en liga que evidencian dificultades tanto para defender como para generar peligro con regularidad.

Aston Villa presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el triunfo 3-1 sobre el Coventry City en la Carabao Cup el 16 de septiembre. Antes, los villanos cayeron 1-2 ante el Nottingham Forest en liga y perdieron 0-1 frente al Arsenal. También sumaron una victoria 2-3 ante el Brujas en la Liga de Campeones y empataron 0-0 con el Hull City. En conjunto, han anotado seis goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateAston Villa
1
0
4
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Copa
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Copa
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en un partido de Premier League disputado en Villa Park, donde el Aston Villa se impuso al Tottenham por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villa ha ganado en cuatro ocasiones y el Tottenham en una, con los visitantes mostrando una clara superioridad en este período reciente. Entre esos cinco duelos se incluyen partidos de Premier League y de copa, con el Villa sumando victorias tanto en casa como a domicilio.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Aston Villa se encuentra en el decimonoveno puesto.

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