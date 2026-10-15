¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Europa League
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoSunderland
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Torreense vs Sunderland: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Torreense vs Sunderland
Torreense
Sunderland
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Torreense y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 2
Dr. Magalhaes Pessoa
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Torreense vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Torreense vs Sunderland se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión en televisión y streaming se detallan a continuación.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Sunderland viaja a Leiria para medirse al Torreense en el estadio Dr. Magalhães Pessoa, en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para el conjunto inglés.

Regis Le Bris necesita una respuesta de sus jugadores después de una racha en la Premier League que ha dejado al equipo en el puesto 14. Las derrotas ante Manchester City por 5-3 y ante Brighton por 2-0 han generado dudas sobre la solidez del equipo en el campeonato doméstico.

Sin embargo, Europa ha mostrado otra cara del Sunderland. La victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar en su anterior compromiso continental demostró que el equipo tiene recursos y disciplina cuando el contexto lo exige.

El Torreense, que compite en la segunda división portuguesa, llega a este partido con su propio bagaje europeo. Luis Tralhao dirigió a su equipo a una victoria ante el Lillestroem en la Europa League, aunque el rendimiento doméstico ha sido irregular.

En la clasificación de la Europa League, el Torreense ocupa el décimo puesto y el Sunderland el decimoquinto. Ambos equipos necesitan los tres puntos para mejorar su posición en la competición.

El capitán del Sunderland, Granit Xhaka, afronta este desplazamiento con el foco mediático de un asunto extradeportivo: el centrocampista suizo recibió una probación de dos años y una multa suspendida relacionada con un certificado de vacunación Covid-19 fraudulento. El club querrá dejar ese ruido atrás sobre el césped.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Torreense contra Sunderland alineaciones probables

Manager

  • L. Tralhao

El Torreense está dirigido por Luis Tralhao, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre la alineación probable ni sobre bajas por lesión o sanción del equipo local. Se actualizará con los datos disponibles antes del inicio del partido.

El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, tampoco ha facilitado todavía la lista de convocados ni el estado físico de su plantilla. Cualquier novedad sobre el equipo visitante se añadirá en cuanto esté disponible antes del pitido inicial.

Forma

TOR

TOR - Formulario

VIZ
L0-3
BEN
W0-2
LEI
D0-0
LIL
W1-2
TON
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SUN

SUN - Formulario

HUL
W1-0
ARS
L0-2
AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Torreense llega a este partido con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Tondela en la segunda división portuguesa, que siguió a la victoria europea ante el Lillestroem por 2-1. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Tralhao ha marcado cuatro goles y ha encajado otros cuatro.

El Sunderland presenta un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue por 2-0 ante el Brighton en la Premier League, precedida por el golpe del 5-3 ante el Manchester City. En el lado positivo, la victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar en Europa y el triunfo por 1-0 ante el Hull City en la Carabao Cup muestran que el equipo puede rendir en competiciones distintas a la liga. En total, los de Le Bris han anotado cinco goles y han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre Torreense y Sunderland, por lo que este partido marcará el primer precedente registrado entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, el Torreense ocupa el décimo puesto y el Sunderland se sitúa en el decimoquinto lugar, con ambos equipos en la mitad baja de la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google