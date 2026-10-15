Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Dr. Magalhaes Pessoa

Cómo ver Torreense vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Torreense vs Sunderland se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión en televisión y streaming se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Sunderland viaja a Leiria para medirse al Torreense en el estadio Dr. Magalhães Pessoa, en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para el conjunto inglés.

Regis Le Bris necesita una respuesta de sus jugadores después de una racha en la Premier League que ha dejado al equipo en el puesto 14. Las derrotas ante Manchester City por 5-3 y ante Brighton por 2-0 han generado dudas sobre la solidez del equipo en el campeonato doméstico.

Sin embargo, Europa ha mostrado otra cara del Sunderland. La victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar en su anterior compromiso continental demostró que el equipo tiene recursos y disciplina cuando el contexto lo exige.

El Torreense, que compite en la segunda división portuguesa, llega a este partido con su propio bagaje europeo. Luis Tralhao dirigió a su equipo a una victoria ante el Lillestroem en la Europa League, aunque el rendimiento doméstico ha sido irregular.

En la clasificación de la Europa League, el Torreense ocupa el décimo puesto y el Sunderland el decimoquinto. Ambos equipos necesitan los tres puntos para mejorar su posición en la competición.

El capitán del Sunderland, Granit Xhaka, afronta este desplazamiento con el foco mediático de un asunto extradeportivo: el centrocampista suizo recibió una probación de dos años y una multa suspendida relacionada con un certificado de vacunación Covid-19 fraudulento. El club querrá dejar ese ruido atrás sobre el césped.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Torreense está dirigido por Luis Tralhao, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre la alineación probable ni sobre bajas por lesión o sanción del equipo local. Se actualizará con los datos disponibles antes del inicio del partido.

El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, tampoco ha facilitado todavía la lista de convocados ni el estado físico de su plantilla. Cualquier novedad sobre el equipo visitante se añadirá en cuanto esté disponible antes del pitido inicial.

Forma

El Torreense llega a este partido con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Tondela en la segunda división portuguesa, que siguió a la victoria europea ante el Lillestroem por 2-1. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Tralhao ha marcado cuatro goles y ha encajado otros cuatro.

El Sunderland presenta un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue por 2-0 ante el Brighton en la Premier League, precedida por el golpe del 5-3 ante el Manchester City. En el lado positivo, la victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar en Europa y el triunfo por 1-0 ante el Hull City en la Carabao Cup muestran que el equipo puede rendir en competiciones distintas a la liga. En total, los de Le Bris han anotado cinco goles y han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre Torreense y Sunderland, por lo que este partido marcará el primer precedente registrado entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Torreense ocupa el décimo puesto y el Sunderland se sitúa en el decimoquinto lugar, con ambos equipos en la mitad baja de la tabla.