Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 3 28 ago 2026 - 15:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo ver Tenerife vs Gijon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Tenerife vs Gijón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los canales disponibles para seguir el partido en TV y en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Tenerife recibe al Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López en un partido de Segunda División que llega en un momento de buen arranque para ambos conjuntos.

Álvaro Cervera dirige a un Tenerife que ha comenzado la temporada con paso firme. Los insulares han sumado dos victorias consecutivas en liga y llegan al encuentro con confianza y solidez defensiva.

El Sporting de Gijón, bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, también ha arrancado con buen pie. Los asturianos ganaron su último compromiso liguero y acuden a Santa Cruz de Tenerife con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla.

El duelo entre estos dos clubes históricos de la categoría promete intensidad. Ambos equipos buscan consolidarse entre los mejores de la división y un triunfo aquí tendría un peso considerable en sus respectivas aspiraciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, no tiene registradas bajas por lesión ni sanciones en los datos disponibles, y por el momento no se ha facilitado un once probable oficial. Se irá actualizando la información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Nicolás Larcamón tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos, y el equipo asturiano tampoco ha adelantado su alineación prevista. Los datos se completarán cuando estén disponibles.

Forma

El Tenerife llega con dos victorias en sus dos últimos partidos de Segunda División, el más reciente un triunfo por 1-0 ante el Almería el 23 de agosto. Antes había ganado a domicilio al Eibar por 1-3. En los cinco últimos encuentros de todas las competiciones, el balance es de tres victorias y dos derrotas.

El Sporting de Gijón acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los asturianos ganaron por 1-0 al Burgos el 23 de agosto y antes habían empatado sin goles ante el Sabadell. Sus dos derrotas llegaron en amistosos de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2025 en Segunda División, con el Gijón como local y victoria del Tenerife por 1-3. En el encuentro anterior, celebrado en el Heliodoro en septiembre de 2024, el marcador fue de 1-1. De los últimos cinco duelos directos, el Tenerife ha ganado dos, el Gijón otros dos, y uno ha terminado en empate.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la segunda posición, mientras que el Sporting de Gijón se encuentra en el séptimo puesto.