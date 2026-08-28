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Segunda Division
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Heliodoro Rodriguez Lopez
team-logoGijon
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Cómo ver Tenerife vs Gijon: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tenerife vs Gijon
Tenerife
Gijon
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Tenerife y Gijon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 3
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Cómo ver Tenerife vs Gijon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Tenerife vs Gijón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los canales disponibles para seguir el partido en TV y en live stream.

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El Tenerife recibe al Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López en un partido de Segunda División que llega en un momento de buen arranque para ambos conjuntos.

Álvaro Cervera dirige a un Tenerife que ha comenzado la temporada con paso firme. Los insulares han sumado dos victorias consecutivas en liga y llegan al encuentro con confianza y solidez defensiva.

El Sporting de Gijón, bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, también ha arrancado con buen pie. Los asturianos ganaron su último compromiso liguero y acuden a Santa Cruz de Tenerife con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla.

El duelo entre estos dos clubes históricos de la categoría promete intensidad. Ambos equipos buscan consolidarse entre los mejores de la división y un triunfo aquí tendría un peso considerable en sus respectivas aspiraciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tenerife contra Gijon alineaciones probables

Tenerife crest
Tenerife
TEN
Formación
Gijon crest
Gijon
SPG
Gijon crest
Gijon
SPG

Manager

  • A. Cervera

El técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, no tiene registradas bajas por lesión ni sanciones en los datos disponibles, y por el momento no se ha facilitado un once probable oficial. Se irá actualizando la información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Nicolás Larcamón tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos, y el equipo asturiano tampoco ha adelantado su alineación prevista. Los datos se completarán cuando estén disponibles.

Forma

TEN

TEN - Formulario

PON
W3-0
OUR
L2-1
GET
L1-2
EIB
W1-3
ALM
W1-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SPG

SPG - Formulario

GRA
W1-2
CEL
L1-0
SAN
L4-1
SAB
D0-0
BUR
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Tenerife llega con dos victorias en sus dos últimos partidos de Segunda División, el más reciente un triunfo por 1-0 ante el Almería el 23 de agosto. Antes había ganado a domicilio al Eibar por 1-3. En los cinco últimos encuentros de todas las competiciones, el balance es de tres victorias y dos derrotas.

El Sporting de Gijón acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los asturianos ganaron por 1-0 al Burgos el 23 de agosto y antes habían empatado sin goles ante el Sabadell. Sus dos derrotas llegaron en amistosos de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TenerifeEmpateGijon
1
1
3
Segunda Division
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Gijon
SPG
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
3
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Gijon badge
Gijon
SPG
1
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Gijon badge
Gijon
SPG
2
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
2
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2025 en Segunda División, con el Gijón como local y victoria del Tenerife por 1-3. En el encuentro anterior, celebrado en el Heliodoro en septiembre de 2024, el marcador fue de 1-1. De los últimos cinco duelos directos, el Tenerife ha ganado dos, el Gijón otros dos, y uno ha terminado en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
2
TenerifeTenerifeTEN
220041+36
W
W
3
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
4
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
5
LeganésLeganésLEG
211021+14
W
D
6
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
7
GijonGijonSPG
211010+14
W
D
8
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
9
AlmeríaAlmeríaALM
210131+23
L
W
10
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
11
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
12
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
14
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
15
CádizCádizCAD
20202202
D
D
16
SabadellSabadellSAB
20200002
D
D
17
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
18
Real OviedoReal OviedoOVI
201101-11
L
D
19
EldenseEldenseELD
201125-31
D
L
20
AlbaceteAlbaceteALB
200224-20
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la segunda posición, mientras que el Sporting de Gijón se encuentra en el séptimo puesto.

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