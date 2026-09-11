Cómo ver Sunderland vs Arsenal: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Stadium of Light de Sunderland acoge este partido de Premier League entre el cuadro local y un Arsenal que llega en un momento de notable confianza, con Mikel Arteta consolidando su proyecto en la cima del fútbol inglés. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 15:00 Stadium of Light

Cómo sintonizar el Sunderland vs Arsenal

El partido entre Sunderland y Arsenal se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Sunderland atraviesa una fase irregular en la liga. Los de Regis Le Bris encadenaron una victoria ante el Fulham y un empate frente al Brentford en sus últimas dos jornadas de Premier League, aunque su posición en la tabla, decimosegunda, refleja la distancia que aún existe respecto a los equipos de la parte alta.

Arsenal, por su parte, llega con una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. Los gunners arrancaron su campaña en la Champions League con un triunfo por 1-0 ante el Napoli en Italia, donde Declan Rice y sus compañeros tuvieron que lidiar con la amenaza constante de Kevin De Bruyne, ahora en las filas napolitanas.

Arteta tiene a su disposición prácticamente toda la plantilla, con la excepción de William Saliba, que se pierde el desplazamiento por lesión. A pesar de esa baja en defensa, los londinenses han demostrado solidez atrás durante este inicio de temporada, concediendo muy poco en sus últimas salidas.

Sunderland también afronta el choque con bajas. Habib Diarra y Romaine Mundle no estarán disponibles para Le Bris, lo que limita las opciones ofensivas del técnico francés en un partido en el que los locales necesitarán su mejor versión para competir.

Con Arsenal segundo en la clasificación y con la moral alta tras su debut europeo, el conjunto visitante parte como favorito.

Noticias del equipo y escuadras

Sunderland no podrá contar con Habib Diarra ni Romaine Mundle por lesión, mientras que el resto del plantel está a disposición de Regis Le Bris. El técnico francés prevé alinear un once con Robin Roefs bajo palos, una defensa de cinco con Mukiele, Ballard, Reinildo, Danso y Meunier, y Xhaka, Le Fee y Sadiki en el centro del campo, con Angulo y Brobbey como referencias ofensivas.

Arsenal llega al Stadium of Light sin William Saliba, que continúa en la enfermería. Mikel Arteta tiene previsto colocar a David Raya en portería, con Gabriel, Konsa, Ben White y Calafiori en defensa, y Myles Lewis-Skelly, Tzolis, Saka, Rice, Ødegaard y Havertz completando el once proyectado. Si hay novedades antes del pitido inicial, esta sección se actualizará.

Forma

Sunderland presenta un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Hull en la Carabao Cup, mientras que en liga han sumado cuatro puntos de los últimos seis disponibles, con un empate 1-1 ante el Brentford y una victoria 1-0 sobre el Fulham.

Arsenal llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los gunners ganaron 1-0 al Napoli en la Champions League, batieron al Chelsea por 2-1 en Premier League y se impusieron al Aston Villa por 1-0 fuera de casa. Su única derrota en ese periodo fue en la Community Shield ante el Manchester City, aunque en ese mismo torneo ganaron por 3-0, lo que muestra la variabilidad de los resultados en pretemporada. En total, el equipo de Arteta ha marcado siete goles y encajado dos en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en Premier League, con Arsenal ganando por 3-0 en el Emirates. Antes de ese resultado, los dos equipos empataron 2-2 en el Stadium of Light en noviembre de 2025. De los cinco últimos cruces registrados, Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles claramente favorable al conjunto londinense.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Sunderland ocupa la decimosegunda posición, mientras que Arsenal se sitúa segundo.