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Europa League
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Cómo ver Sturm Graz vs Marsella: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sturm Graz vs Marsella
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Cómo ver el partido de Europa League entre Sturm Graz y Marsella, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Graz-Liebenau Stadium
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Cómo ver Sturm Graz vs Marsella en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sturm Graz y Marsella se puede ver en directo a través de Movistar+. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

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El Graz-Liebenau Stadium acoge este encuentro de Europa League entre Sturm Graz y Marsella, dos equipos que llegan a este partido desde posiciones muy distintas en la clasificación continental.

El conjunto austriaco de Fabio Ingolitsch atraviesa un momento de confianza en el plano doméstico. Su última actuación en la Bundesliga austriaca fue una goleada por 6-1 ante el Grazer AK, aunque en Europa la historia es diferente: cayeron 3-0 ante el Bournemouth en su anterior compromiso europeo, un resultado que les obliga a reaccionar en casa.

Marsella, por su parte, llega desde la irregularidad. Bruno Genesio no pudo sumar ante el Olympiacos en la jornada anterior de Europa League, donde los griegos se impusieron 1-0 con un tanto de Santiago Hezze antes del descanso. El conjunto marsellés acumula cero puntos en dos jornadas europeas y ocupa una posición incómoda en la tabla.

Sin embargo, el equipo francés mostró otra cara en Ligue 1 el pasado fin de semana. Una victoria contundente por 5-2 ante el Angers, con Amine Harit y Amine Gouiri como protagonistas, devuelve algo de oxígeno a un vestuario que necesitaba una respuesta de carácter.

Ambos equipos llegan, pues, con la necesidad de sumar. Para el Sturm Graz, jugar en casa es una oportunidad de recuperar terreno en Europa. Para Marsella, una victoria en territorio austriaco sería un paso decisivo para no quedar descolgado en la fase de liga.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sturm Graz contra Marsella alineaciones probables

Manager

  • F. Ingolitsch

Fabio Ingolitsch dirige al Sturm Graz sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias oficiales de cara a este partido. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible.

En el bando visitante, Bruno Genesio tampoco ha facilitado datos sobre lesionados o sancionados. El técnico francés tendrá que decidir su alineación con los recursos disponibles, aunque se espera que las novedades se conozcan más cerca del pitido inicial.

Forma

SGR

SGR - Formulario

SAL
L3-0
FAC
W3-1
WIE
W0-2
BOU
L3-0
GAK
W6-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
OM

OM - Formulario

BJK
L4-1
PSG
L1-2
TRO
W0-2
OLY
L0-1
SCO
W2-5
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sturm Graz presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la contundente goleada por 6-1 al Grazer AK en la Bundesliga austriaca, aunque antes de eso cayeron 3-0 ante el Bournemouth en Europa League. En esos cinco encuentros, el conjunto de Graz ha anotado doce goles y encajado nueve.

Marsella suma dos victorias y tres derrotas en el mismo período. El último resultado fue la victoria por 5-2 ante el Angers en Ligue 1, que contrasta con la derrota por 1-0 ante el Olympiacos en Europa League tres días antes. En los cinco partidos, los marselleses han marcado nueve goles y recibido nueve, con una tendencia a la apertura de marcadores en ambas direcciones.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sturm GrazEmpateMarsella
1
0
1
Liga de Campeones
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
3
Marsella badge
Marsella
OM
2
F
Liga de Campeones
Marsella badge
Marsella
OM
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
0
F
3Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los precedentes entre ambos clubes son escasos y se remontan a la temporada 1999-2000 en la Liga de Campeones. El encuentro más reciente tuvo lugar el 27 de octubre de 1999, cuando el Sturm Graz se impuso a Marsella por 3-2 en el Graz-Liebenau. Previamente, en septiembre de ese mismo año, Marsella había ganado 2-0 en el partido de ida. Con una victoria para cada equipo en los dos únicos precedentes registrados, el historial entre ambos está igualado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Europa League, el Sturm Graz ocupa la posición 26 y Marsella se sitúa en el puesto 31. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones reales para la continuidad de sus respectivas campañas europeas.

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