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Primera División
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Cómo ver Sevilla vs Valencia: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sevilla vs Valencia
Sevilla
Valencia
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Sevilla y Valencia, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Cómo ver Sevilla vs Valencia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Sevilla recibe a Valencia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto visitante.

Luis García Plaza ha construido un Sevilla que ocupa la séptima posición en la tabla, con un arranque de temporada razonablemente sólido que incluye una victoria ante el Athletic Club y un empate reciente frente al Espanyol.

Valencia llega a Sevilla en el peor momento posible. El conjunto de Carlos Corberan cierra la clasificación en la vigésima posición, sin conocer la victoria en LaLiga y arrastrando una dinámica negativa que se agravó con la goleada encajada el pasado domingo.

Los de Mestalla acumulan tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. La moral del vestuario y la presión externa sobre el club hacen de este desplazamiento a Sevilla una prueba especialmente exigente.

Corberan afronta además una lista de bajas considerable, lo que limita sus opciones para replantear un equipo que necesita con urgencia una reacción.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sevilla contra Valencia alineaciones probables

4-4-2
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Valencia crest
Valencia
VAL
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosJ. IglesiasJ. IglesiasG. SuazoG. SuazoK. SalasK. SalasA. CastrinA. CastrinF. CorreiaF. CorreiaY. FofanaY. FofanaM. SierraM. SierraL. AgoumeL. AgoumeI. RomeroI. Romeroteam-logoR. UreS. DimitrievskiS. DimitrievskiC. TarregaC. TarregaJosé GayàJosé Gayàteam-logoA. MartinezP. MaffeoP. MaffeoJ. GuerraJ. GuerraF. UgrinicF. UgrinicPepeluPepeluH. ElliottH. ElliottR. SatoR. SatoA. DanjumaA. Danjuma
Valencia crest
Valencia
VAL
4-4-2
Sevilla

Once inicial

Valencia

Manager

  • Luis García Plaza
  • C. Corberan

Luis García Plaza no podrá contar con Marcao ni con Rubén Vargas por lesión, mientras que Arouna Sangante cumple sanción. El técnico sevillista apunta a un once con Odysseas Vlachodimos bajo palos, una defensa formada por Juan Iglesias, Gabriel Suazo, Kike Salas y Andrés Castrín, y una línea de mediocampo con Jon Guridi, Lucien Agoume y Giorgi Kochorashvili. Miguel Ángel Sierra, Robbie Ure y Chidera Ejuke completarían el bloque ofensivo.

Carlos Corberan llega a Sevilla con una enfermería repleta. Sergi Canós, Diego López, José Copete, Guido Rodríguez, Justin De Haas, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, Luis Rioja y Dimitri Foulquier están descartados. El once probable del Valencia incluye a Stole Dimitrievski en portería, con César Tarraga, Pepelu, Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Jesús Vázquez, Aliou Dieng, Javier Guerra, Filip Ugrinic, David Otorbi y Arnaut Danjuma.

Forma

SEV

SEV - Formulario

B04
L2-1
RAY
W2-1
ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
VAL

VAL - Formulario

HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
BAR
L0-5
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Sevilla llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Espanyol en Primera División, precedido por una derrota ante el Atlético de Madrid por 3-1. Entre sus puntos positivos figura una victoria a domicilio ante el Athletic Club por 1-3. En total, los sevillistas han marcado ocho goles y encajado nueve en ese período.

Valencia acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la derrota por 0-5 ante el Barcelona en Mestalla. Antes de ese resultado, los de Corberan perdieron 3-1 ante el Deportivo de A Coruña y 0-1 frente al Real Betis. El único triunfo del período llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules por 2-0. Valencia ha marcado tres goles y encajado diez en esas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateValencia
0
3
2
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en Primera División, con victoria del Valencia por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán. En los cinco últimos duelos, Valencia suma dos victorias, Sevilla una, y dos encuentros acabaron en empate. Los registros de goles en ese período reflejan un equilibrio relativo entre ambas escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
D
L
W
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En Primera División, el Sevilla ocupa la séptima posición, mientras que Valencia se sitúa en el último lugar de la tabla, en vigésima posición.

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