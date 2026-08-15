¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoRayo Vallecano
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Traducido por

Sevilla vs Rayo Vallecano: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sevilla vs Rayo Vallecano
Sevilla
Rayo Vallecano
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Sevilla y Rayo Vallecano, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 1
Estadio R. Sanchez Pizjuan
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Sevilla vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sevilla y Rayo Vallecano podrá seguirse en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles del canal y el enlace para acceder al live stream.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Sevilla recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el arranque de la temporada de Primera División. Los dos equipos llegan a este partido con agendas de pretemporada muy distintas y con movimientos de mercado que han marcado el verano en ambos clubes.

El Sevilla afronta el inicio liguero con necesidad de puntos desde el primer día. El equipo de Luis García Plaza cerró el verano con la contratación del delantero escocés Robbie Ure, procedente del IK Sirius, aportando una alternativa ofensiva nueva. La salida de Alexis Sánchez, que ha puesto fin a su carrera europea para recalar en la MLS, deja al conjunto hispalense con menos experiencia en el ataque.

El Rayo Vallecano llega al Pizjuán con el mercado de salidas como protagonista indiscutible. El club de Vallecas ha perdido a dos piezas importantes: el central Nobel Mendy, fichado por Hull City por un importe récord para el club inglés, y el lateral Pep Chavarria, que ha firmado por el Chelsea de Xabi Alonso como sustituto de Marc Cucurella. Bénat San José deberá recomponer su defensa con nuevos nombres.

En la clasificación, el Sevilla parte desde una posición comprometida, mientras que el Rayo llega con algo más de margen. Los tres puntos de este encuentro tienen un peso específico elevado para ambos desde el primer día de competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora exacta de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sevilla contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
1O. Vlachodimos4K. Salas2J. Iglesias17G. Suazo12A. Sangante19Oso11R. Vargas18J. Guridi6L. Agoume27N. Guillen16I. Romero13A. Batalla27P. Fernandez24F. Lejeune20I. Balliu2A. Ratiu18Álvaro García23O. Valentin17Unai López7I. Palazon19J. de Frutos9A. Zurawski
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • Luis García Plaza
  • B. San Jose

Luis García Plaza no podrá contar con Andrés Castrín, Adnan Januzaj, Marcao, Manu Bueno ni Alfon González por lesión. El once proyectado sitúa a Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una línea defensiva formada por Kike Salas, Juan Iglesias, Gabriel Suazo y Arouna Sangante. En el centro del campo se esperan Oso, Rubén Vargas, Jon Guridi y Lucien Agoume, con Nico Guillén e Isaac Romero como referentes ofensivos.

En el Rayo Vallecano, Bénat San José solo tiene la baja confirmada de Marash Kumbulla. El once probable apunta a Augusto Batalla en portería, una defensa con Pelayo Fernández, Florian Lejeune, Ivan Balliu y Andrei Ratiu, y una línea de medios y ataque con Álvaro García, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Jorge de Frutos y Alexandre Zurawski. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

SEV

SEV - Formulario

COR
W0-0
CAC
W2-1
NEC
W1-2
UTR
W0-1
B04
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

CRY
L1-0
HEA
L2-1
FEY
L2-1
CHA
W2-3
IPS
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sevilla llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de pretemporada. La única derrota fue ante el Bayer Leverkusen por 2-1 el 8 de agosto. Antes de eso, el conjunto sevillano encadenó cuatro triunfos consecutivos, incluida una victoria 0-1 ante el FC Utrecht y un 1-2 ante el NEC Nimega. En total, el Sevilla marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El Rayo Vallecano presenta un balance mucho más irregular: una victoria, tres derrotas y un resultado que no figura como victoria en sus últimos cinco. La derrota más reciente llegó ante el Ipswich por 3-0 el 8 de agosto. El único triunfo fue un 2-3 ante el Charleroi el 1 de agosto. El equipo vallecano encajó nueve goles en sus últimas cinco salidas, lo que refleja una fragilidad defensiva notable en la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateRayo Vallecano
3
2
0
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 8 de marzo de 2026 en el Sánchez-Pizjuán, con empate a uno en Primera División. En los últimos cinco precedentes, el Sevilla acumula dos victorias, frente a ninguna del Rayo, con tres empates. El conjunto hispalense ganó el último duelo en Vallecas, el 28 de septiembre de 2025, por 0-1, y también se impuso el 5 de febrero de 2024 como visitante por 1-2.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
3
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
4
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
5
AlavésAlavésALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
EspanyolEspanyolESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MálagaMálagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
Real BetisReal BetisBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
SevillaSevillaSEV
00000000
19
ValenciaValenciaVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la decimoctava posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto lugar.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google