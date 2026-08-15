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Primera División - Jornada 1 15 ago 2026 - 15:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sevilla y Rayo Vallecano podrá seguirse en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles del canal y el enlace para acceder al live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sevilla recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el arranque de la temporada de Primera División. Los dos equipos llegan a este partido con agendas de pretemporada muy distintas y con movimientos de mercado que han marcado el verano en ambos clubes.

El Sevilla afronta el inicio liguero con necesidad de puntos desde el primer día. El equipo de Luis García Plaza cerró el verano con la contratación del delantero escocés Robbie Ure, procedente del IK Sirius, aportando una alternativa ofensiva nueva. La salida de Alexis Sánchez, que ha puesto fin a su carrera europea para recalar en la MLS, deja al conjunto hispalense con menos experiencia en el ataque.

El Rayo Vallecano llega al Pizjuán con el mercado de salidas como protagonista indiscutible. El club de Vallecas ha perdido a dos piezas importantes: el central Nobel Mendy, fichado por Hull City por un importe récord para el club inglés, y el lateral Pep Chavarria, que ha firmado por el Chelsea de Xabi Alonso como sustituto de Marc Cucurella. Bénat San José deberá recomponer su defensa con nuevos nombres.

En la clasificación, el Sevilla parte desde una posición comprometida, mientras que el Rayo llega con algo más de margen. Los tres puntos de este encuentro tienen un peso específico elevado para ambos desde el primer día de competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora exacta de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis García Plaza no podrá contar con Andrés Castrín, Adnan Januzaj, Marcao, Manu Bueno ni Alfon González por lesión. El once proyectado sitúa a Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una línea defensiva formada por Kike Salas, Juan Iglesias, Gabriel Suazo y Arouna Sangante. En el centro del campo se esperan Oso, Rubén Vargas, Jon Guridi y Lucien Agoume, con Nico Guillén e Isaac Romero como referentes ofensivos.

En el Rayo Vallecano, Bénat San José solo tiene la baja confirmada de Marash Kumbulla. El once probable apunta a Augusto Batalla en portería, una defensa con Pelayo Fernández, Florian Lejeune, Ivan Balliu y Andrei Ratiu, y una línea de medios y ataque con Álvaro García, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Jorge de Frutos y Alexandre Zurawski. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Sevilla llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de pretemporada. La única derrota fue ante el Bayer Leverkusen por 2-1 el 8 de agosto. Antes de eso, el conjunto sevillano encadenó cuatro triunfos consecutivos, incluida una victoria 0-1 ante el FC Utrecht y un 1-2 ante el NEC Nimega. En total, el Sevilla marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El Rayo Vallecano presenta un balance mucho más irregular: una victoria, tres derrotas y un resultado que no figura como victoria en sus últimos cinco. La derrota más reciente llegó ante el Ipswich por 3-0 el 8 de agosto. El único triunfo fue un 2-3 ante el Charleroi el 1 de agosto. El equipo vallecano encajó nueve goles en sus últimas cinco salidas, lo que refleja una fragilidad defensiva notable en la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 8 de marzo de 2026 en el Sánchez-Pizjuán, con empate a uno en Primera División. En los últimos cinco precedentes, el Sevilla acumula dos victorias, frente a ninguna del Rayo, con tres empates. El conjunto hispalense ganó el último duelo en Vallecas, el 28 de septiembre de 2025, por 0-1, y también se impuso el 5 de febrero de 2024 como visitante por 1-2.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la decimoctava posición, mientras que el Rayo Vallecano se sitúa en el decimocuarto lugar.