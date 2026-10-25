Cómo ver Sevilla vs Osasuna: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Sevilla recibe al Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto local. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 10 26 oct 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Osasuna en vivo

El Sevilla vs Osasuna se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

Luis García Plaza necesita una respuesta de su equipo tras una derrota contundente ante el Real Madrid. Los sevillistas encajan goles con demasiada facilidad y buscan recuperar solidez defensiva frente a su afición.

El técnico también tiene que lidiar con el ruido extradeportivo. Tras el partido ante el Madrid, García Plaza elevó la voz contra el arbitraje, reclamando que el resultado no reflejó lo que ocurrió en el campo, lo que añade presión interna a una semana ya complicada.

Osasuna llega desde Pamplona con una victoria reciente que le da confianza. Jagoba Arrasate ha construido un equipo competitivo que sabe sufrir y aprovechar sus oportunidades, y los navarros aterrizan en Sevilla con intención de sumar.

Ambos equipos se encuentran en una zona media de la tabla donde cada punto tiene peso real. El partido promete tensión competitiva desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

El Sevilla de Luis García Plaza afronta el partido con varias bajas confirmadas. Jon Guridi, Marcao, Giorgi Kochorashvili y Lucas Stassin están en la enfermería y no entran en los planes del técnico para este encuentro. El once probable apunta a Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una defensa formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Juan Iglesias y Andres Castrin, mientras que Gerard Fernandez, Lucien Agoume y Youssouf Fofana ocuparían el centro del campo, con Felix Correia, Ruben Vargas y Robbie Ure en ataque.

Osasuna viaja a Sevilla con una sola baja confirmada: Romain Del Castillo no estará disponible para Jagoba Arrasate. El técnico navarro no tiene suspendidos y podría alinear a Aitor Fernandez en portería, con Flavien Boyomo, Valentin Rosier, Alejandro Catena y Abel Bretones en defensa, Moi Gomez, Jon Moncayola e Iker Munoz en el medio, y Ante Budimir, Rubén García y Jonathan Dubasin liderando el ataque.

Forma

El Sevilla llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Real Madrid en LaLiga, y previamente empataron 3-3 frente al Levante. En ese tramo de cinco partidos, los sevillistas han marcado seis goles y han encajado once, una cifra que refleja la fragilidad defensiva del equipo.

Osasuna presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Los navarros ganaron 2-0 al Racing Santander en su partido más reciente, aunque también sufrieron una abultada derrota 5-2 ante el Real Betis. En ese periodo, el equipo de Arrasate ha anotado seis goles y ha recibido ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Sevilla y Osasuna está muy igualado. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado en abril de 2026 en Pamplona, Osasuna se impuso 2-1. Mirando los cinco últimos duelos, cada equipo ha ganado en dos ocasiones, con un empate, lo que refleja una rivalidad equilibrada sin un dominador claro.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la sexta posición, lo que le sitúa en la pelea por los puestos europeos, mientras que Osasuna es undécimo, en una zona de tranquilidad pero lejos de las posiciones de privilegio. La diferencia entre ambos convierte este partido en una oportunidad para el Sevilla de afianzar sus aspiraciones europeas y para Osasuna de acortar distancias con la parte alta.