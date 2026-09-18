Cómo ver Sevilla vs Barcelona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Barcelona visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla en un partido de Primera División que llega en un momento de plena efervescencia para el conjunto azulgrana. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo sintonizar el Sevilla vs Barcelona

El Sevilla vs Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick aterriza en Sevilla como líder de la tabla, respaldado por una racha de cinco victorias consecutivas que incluye una goleada por 7-2 ante el Racing de Santander en la última jornada. La voracidad ofensiva del Barça no da señales de moderarse.

Sin embargo, el viaje al Pizjuán nunca es sencillo. El Sevilla de Luis García Plaza llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos y la motivación de rendir bien ante su afición tras superar al Deportivo de A Coruña el pasado fin de semana.

El partido llega con una duda importante en la portería visitante. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha durante el partido ante el Racing, lo que obliga a Flick a decidir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic para ocupar el arco. La alineación provisional sitúa a Szczesny bajo palos.

En el apartado ofensivo, Lamine Yamal vuelve a ser protagonista dentro y fuera del campo. El joven internacional español ha hablado recientemente con madurez sobre sus experiencias con el racismo en el fútbol, reafirmando su carácter y su capacidad para mantener el foco en lo deportivo.

Noticias de los equipos y escuadras

El Sevilla no podrá contar con Rubén Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. Luis García Plaza alineará previsiblemente a Odysseas Vlachodimos en portería, con una defensa formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Andrés Castrín y Juan Iglesias, y una línea de medios con Sierra, Guridi, Fofana, Agoume y Félix Correia, con Robbie Ure en punta.

El Barcelona llega con las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Hansi Flick apunta a un once con Szczesny en portería, Eric García, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Pedri y Rodri en el centro del campo, y un ataque formado por Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha.

Forma

El Sevilla acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga, con el triunfo más reciente logrado ante el Deportivo de A Coruña (1-0 fuera de casa). En ese período, los sevillistas han marcado cinco goles y encajado ocho, con la derrota ante el Atlético de Madrid (3-1) como resultado más abultado en contra.

El Barcelona llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. Los azulgranas han anotado 23 goles en ese tramo, incluyendo el 7-2 ante el Racing de Santander y el 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones, encajando únicamente diez. La consistencia goleadora del equipo de Flick es el dato más llamativo de las últimas semanas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona se impuso al Sevilla por 5-2 en el Olímpico Lluís Companys. En los cinco últimos precedentes directos, el Barcelona ha ganado cuatro veces por una el Sevilla, con la excepción de la victoria local sevillista por 4-1 en octubre de 2025. El conjunto azulgrana ha marcado 17 goles en esos cinco duelos, por ocho del Sevilla.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el quinto puesto.