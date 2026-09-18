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Primera División
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Cómo ver Sevilla vs Barcelona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Sevilla y Barcelona. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla en un partido de Primera División que llega en un momento de plena efervescencia para el conjunto azulgrana. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo sintonizar el Sevilla vs Barcelona

El Sevilla vs Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick aterriza en Sevilla como líder de la tabla, respaldado por una racha de cinco victorias consecutivas que incluye una goleada por 7-2 ante el Racing de Santander en la última jornada. La voracidad ofensiva del Barça no da señales de moderarse.

Sin embargo, el viaje al Pizjuán nunca es sencillo. El Sevilla de Luis García Plaza llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos y la motivación de rendir bien ante su afición tras superar al Deportivo de A Coruña el pasado fin de semana.

El partido llega con una duda importante en la portería visitante. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha durante el partido ante el Racing, lo que obliga a Flick a decidir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic para ocupar el arco. La alineación provisional sitúa a Szczesny bajo palos.

En el apartado ofensivo, Lamine Yamal vuelve a ser protagonista dentro y fuera del campo. El joven internacional español ha hablado recientemente con madurez sobre sus experiencias con el racismo en el fútbol, reafirmando su carácter y su capacidad para mantener el foco en lo deportivo.

Noticias de los equipos y escuadras

Sevilla contra Barcelona alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoA. CastrinA. CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasM. SierraM. SierraJ. GuridiJ. GuridiY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. AgoumeF. CorreiaF. Correiateam-logoR. UreW. SzczesnyW. SzczesnyEric GarcíaEric GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis García Plaza
  • H. Flick

El Sevilla no podrá contar con Rubén Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. Luis García Plaza alineará previsiblemente a Odysseas Vlachodimos en portería, con una defensa formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Andrés Castrín y Juan Iglesias, y una línea de medios con Sierra, Guridi, Fofana, Agoume y Félix Correia, con Robbie Ure en punta.

El Barcelona llega con las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Hansi Flick apunta a un once con Szczesny en portería, Eric García, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Pedri y Rodri en el centro del campo, y un ataque formado por Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha.

Forma

SEV

SEV - Formulario

ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
COR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
Gol marcado (encajado)
26/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sevilla acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga, con el triunfo más reciente logrado ante el Deportivo de A Coruña (1-0 fuera de casa). En ese período, los sevillistas han marcado cinco goles y encajado ocho, con la derrota ante el Atlético de Madrid (3-1) como resultado más abultado en contra.

El Barcelona llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. Los azulgranas han anotado 23 goles en ese tramo, incluyendo el 7-2 ante el Racing de Santander y el 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones, encajando únicamente diez. La consistencia goleadora del equipo de Flick es el dato más llamativo de las últimas semanas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
9Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona se impuso al Sevilla por 5-2 en el Olímpico Lluís Companys. En los cinco últimos precedentes directos, el Barcelona ha ganado cuatro veces por una el Sevilla, con la excepción de la victoria local sevillista por 4-1 en octubre de 2025. El conjunto azulgrana ha marcado 17 goles en esos cinco duelos, por ocho del Sevilla.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
16
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
17
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
18
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
19
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el quinto puesto.

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