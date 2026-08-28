Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán acoge un duelo de Primera División entre Sevilla y Atlético Madrid, dos de los equipos con mejor arranque de temporada en el fútbol español. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 3 29 ago 2026 - 15:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid en línea: Cadenas de TV y transmisiones en vivo

El Sevilla vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto sevillano llega al partido con paso firme en la liga. Luis García Plaza ha consolidado un bloque que ha ganado sus dos primeros compromisos ligueros, con victorias ante el Athletic Club y el Rayo Vallecano.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, afronta el desplazamiento a Sevilla tras un inicio más irregular. Los colchoneros no pudieron pasar del empate a dos ante el Villarreal en su último partido de liga, aunque antes habían superado al Málaga con claridad.

El ambiente en el Metropolitano ha estado cargado de tensión esta semana. El club ha bloqueado de forma oficial el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, rechazando las gestiones del club catalán en términos muy duros. Simeone tendrá que gestionar ese ruido en la previa de un partido exigente fuera de casa.

En el apartado de bajas, el Atlético no podrá contar con Robin Le Normand por sanción, lo que obliga a replantear la línea defensiva. Sevilla también tiene sus ausencias, aunque llega al encuentro con la moral alta tras liderar la clasificación.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a un partido disputado. En el último enfrentamiento en el Pizjuán, disputado en abril de 2026, el Sevilla se impuso por 2-1, lo que añade motivación extra a los locales para repetir ese resultado.

Noticias del equipo y escuadras

Luis García Plaza tiene tres bajas confirmadas para el Sevilla: Alfon González, Marcao y Rubén Vargas están en la enfermería. El técnico apuesta por un once con Odysseas Vlachodimos bajo palos, una línea defensiva formada por Suazo, Juan Iglesias, Kike Salas y Andrés Castrín, y un centro del campo en el que aparecen Gerard Fernández, Julio Díaz y Jon Guridi. Miguel Ángel Sierra, Lucien Agoumé y Robbie Ure completan el once proyectado.

Diego Simeone llega a Sevilla con la baja por sanción de Robin Le Normand, que no podrá participar por acumulación. A eso se suman las ausencias por lesión de Alexander Sørloth, Obed Vargas y Thomas Lemar. El técnico argentino alinearía a Jan Oblak en portería, con Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko y Álex Grimaldo en defensa. Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Giuliano Simeone formarían el centro del campo, con Alejandro Baena, Ademola Lookman y Kang-In Lee en el tridente ofensivo. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Sevilla presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante el Athletic Club en Primera División el 22 de agosto, y antes habían ganado 2-1 al Rayo Vallecano. La única derrota llegó en un amistoso de pretemporada frente al Bayer Leverkusen por 2-1. Los sevillistas también se impusieron al FC Utrecht y al NEC Nimega en partidos de preparación, acumulando ocho goles a favor y cinco en contra en ese período.

El Atlético de Madrid suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos partidos. El encuentro más reciente fue el empate 2-2 ante el Villarreal en liga el 23 de agosto, precedido por una victoria 2-0 sobre el Málaga el 19 de agosto. En pretemporada, los colchoneros ganaron al Marsella por 1-2, pero cayeron ante el Manchester City por 3-1 y ante el Manchester United por 2-1. En ese tramo de cinco partidos, el equipo anotó ocho goles y encajó ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Primera División, con victoria del Sevilla por 2-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes de ese resultado, el Atlético había ganado 3-0 en el Metropolitano en noviembre de 2025. En los cinco últimos duelos directos en liga, el Atlético de Madrid acumula tres victorias por dos del Sevilla, con un total de once goles marcados y once encajados entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Sevilla ocupa la tercera posición, mientras que el Atlético de Madrid se sitúa en el sexto puesto.