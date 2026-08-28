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Primera División
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Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sevilla vs Atlético Madrid
Sevilla
Atlético Madrid
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Sevilla y el Atlético Madrid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán acoge un duelo de Primera División entre Sevilla y Atlético Madrid, dos de los equipos con mejor arranque de temporada en el fútbol español. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 3
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Cómo ver Sevilla vs Atlético Madrid en línea: Cadenas de TV y transmisiones en vivo

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Acerca del encuentro

El conjunto sevillano llega al partido con paso firme en la liga. Luis García Plaza ha consolidado un bloque que ha ganado sus dos primeros compromisos ligueros, con victorias ante el Athletic Club y el Rayo Vallecano.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, afronta el desplazamiento a Sevilla tras un inicio más irregular. Los colchoneros no pudieron pasar del empate a dos ante el Villarreal en su último partido de liga, aunque antes habían superado al Málaga con claridad.

El ambiente en el Metropolitano ha estado cargado de tensión esta semana. El club ha bloqueado de forma oficial el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, rechazando las gestiones del club catalán en términos muy duros. Simeone tendrá que gestionar ese ruido en la previa de un partido exigente fuera de casa.

En el apartado de bajas, el Atlético no podrá contar con Robin Le Normand por sanción, lo que obliga a replantear la línea defensiva. Sevilla también tiene sus ausencias, aunque llega al encuentro con la moral alta tras liderar la clasificación.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a un partido disputado. En el último enfrentamiento en el Pizjuán, disputado en abril de 2026, el Sevilla se impuso por 2-1, lo que añade motivación extra a los locales para repetir ese resultado.

Noticias del equipo y escuadras

Sevilla contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
1O. Vlachodimos17G. Suazo2J. Iglesias4K. Salas5A. Castrin10G. Fernandez3J. Diaz18J. Guridi30M. Sierra6L. Agoume9R. Ure13J. Oblak18M. Pubill14M. Llorente17D. Hancko22Álex Grimaldo20G. Simeone5J. Cardoso8P. Barrios10A. Baena11A. Lookman7K. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • Luis García Plaza
  • D. Simeone

Luis García Plaza tiene tres bajas confirmadas para el Sevilla: Alfon González, Marcao y Rubén Vargas están en la enfermería. El técnico apuesta por un once con Odysseas Vlachodimos bajo palos, una línea defensiva formada por Suazo, Juan Iglesias, Kike Salas y Andrés Castrín, y un centro del campo en el que aparecen Gerard Fernández, Julio Díaz y Jon Guridi. Miguel Ángel Sierra, Lucien Agoumé y Robbie Ure completan el once proyectado.

Diego Simeone llega a Sevilla con la baja por sanción de Robin Le Normand, que no podrá participar por acumulación. A eso se suman las ausencias por lesión de Alexander Sørloth, Obed Vargas y Thomas Lemar. El técnico argentino alinearía a Jan Oblak en portería, con Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko y Álex Grimaldo en defensa. Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Giuliano Simeone formarían el centro del campo, con Alejandro Baena, Ademola Lookman y Kang-In Lee en el tridente ofensivo. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

SEV

SEV - Formulario

NEC
W1-2
UTR
W0-1
B04
L2-1
RAY
W2-1
ATH
W1-3
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATM

ATM - Formulario

MUN
L2-1
MCI
L3-1
OM
W1-2
MAL
W2-0
VIL
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sevilla presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante el Athletic Club en Primera División el 22 de agosto, y antes habían ganado 2-1 al Rayo Vallecano. La única derrota llegó en un amistoso de pretemporada frente al Bayer Leverkusen por 2-1. Los sevillistas también se impusieron al FC Utrecht y al NEC Nimega en partidos de preparación, acumulando ocho goles a favor y cinco en contra en ese período.

El Atlético de Madrid suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos partidos. El encuentro más reciente fue el empate 2-2 ante el Villarreal en liga el 23 de agosto, precedido por una victoria 2-0 sobre el Málaga el 19 de agosto. En pretemporada, los colchoneros ganaron al Marsella por 1-2, pero cayeron ante el Manchester City por 3-1 y ante el Manchester United por 2-1. En ese tramo de cinco partidos, el equipo anotó ocho goles y encajó ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateAtlético Madrid
2
0
3
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Primera División, con victoria del Sevilla por 2-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes de ese resultado, el Atlético había ganado 3-0 en el Metropolitano en noviembre de 2025. En los cinco últimos duelos directos en liga, el Atlético de Madrid acumula tres victorias por dos del Sevilla, con un total de once goles marcados y once encajados entre ambos conjuntos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
4
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
10
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Sevilla ocupa la tercera posición, mientras que el Atlético de Madrid se sitúa en el sexto puesto.

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