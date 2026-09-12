El Sassuolo recibe a la Juventus en el Mapei Stadium de Reggio Emilia en la cuarta jornada de la Serie A 2026/27. El partido está programado para el domingo 13 de septiembre con inicio a las 20:45. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 4 13 sept 2026 - 14:45 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Cómo sintonizar el Sassuolo vs Juventus

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Acerca del encuentro

El conjunto de Alberto Aquilani llega al choque en una posición discreta de la tabla, décimo en la clasificación, tras sumar un empate y dos victorias en sus últimas tres jornadas ligueras. El empate más reciente, un 2-2 frente al Bologna, dejó sensaciones agridulces en el equipo emiliano.

La Juventus, por su parte, ocupa el sexto puesto y llega con siete puntos de nueve posibles en liga. El equipo de Luciano Spalletti igualó 1-1 ante el Milan en la jornada anterior, con un gol de Gatti de cabeza que salvó un punto valioso para los bianconeri.

El mayor problema para Spalletti no es el resultado sino la lista de bajas. Las lesiones se han acumulado a un ritmo preocupante desde el inicio de la temporada, afectando especialmente al centro del campo, donde Khephren Thuram y Manuel Locatelli estarán fuera durante varios meses.

En ese contexto, Teun Koopmeiners y Douglas Luiz han pasado de ser jugadores cuestionados a piezas imprescindibles del esquema bianconero. El brasileño, además, ha recuperado el nivel que justificó su fichaje y ha recibido una convocatoria con la selección de Brasil bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

El senegalés Lamine Sarr apunta a estar disponible tras superar los problemas físicos que arrastraba desde su etapa en el Tottenham, lo que daría algo más de margen de maniobra a Spalletti en la medular. Es una de las pocas buenas noticias en una semana complicada para el técnico de Certaldo.

Noticias de los equipos y escuadras

El Sassuolo de Aquilani llega con una lista de bajas considerable: Fali Candé, Ismael Koné, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Yeferson Paz, Sebastian Walukiewicz, Cristian Volpato y Darryl Bakola están todos descartados por lesión. El once probable apunta a Muric en portería, con Leysen, Doig, Idzes y Cinquegrano en defensa, y Esposito y Laurienté como referencias ofensivas.

La Juventus afronta el partido en plena emergencia. Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Juan Cabal, Weston McKennie, Arkadiusz Milik, Jeremie Boga y Jeff Ekhator están todos en la enfermería. Spalletti podría alinear a Vicario bajo palos, con Lucumí, Bremer, Celik y Kalulu en la línea defensiva, y Koopmeiners y Douglas Luiz en el centro del campo junto a Alajbegovic, con Kolo Muani como referencia arriba.

Forma

El Sassuolo presenta un registro de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue el empate 2-2 ante el Bologna en Serie A el 6 de septiembre. Antes de ese resultado, los emilianos habían encadenado dos victorias consecutivas, incluyendo un 2-1 ante el Torino en liga. En sus cinco últimos partidos, el equipo ha marcado nueve goles y encajado seis.

La Juventus acumula tres victorias y un empate en sus cuatro últimos compromisos de Serie A. Los bianconeri igualaron 1-1 con el Milan en la jornada más reciente y previamente golearon 2-0 al Parma. En los cinco partidos considerados, el equipo ha anotado seis goles y recibido cuatro, con una línea defensiva que ha mostrado solidez en los encuentros ligueros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Serie A, con empate a uno en el Allianz Stadium. En el duelo anterior de esta misma temporada, disputado en enero de 2026, la Juventus se impuso 3-0 como visitante en el Mapei Stadium. En los últimos cinco encuentros entre ambos conjuntos, la Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con diez goles a favor y ocho en contra.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Sassuolo ocupa la décima posición, mientras que la Juventus se sitúa en el sexto puesto.