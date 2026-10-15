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Cómo ver Salzburgo vs AC Milán: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Salzburgo vs AC Milán
Salzburgo
AC Milán
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Salzburgo y AC Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Salzburgo vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en tiempo real.

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El AC Milán visita el Red Bull Arena de Salzburgo este 15 de octubre en la fase de grupos de la Europa League, con Ruben Amorim buscando reactivar el rendimiento europeo de su equipo tras un arranque continental irregular.

Los rossoneri llegan a Austria con la resaca de un empate frustrante en Sassuolo, donde dominaron el balón pero no supieron mantener la ventaja tras ceder desde un córner. Amorim sabe que los puntos en Europa no son opcionales en esta fase de la competición.

El técnico portugués ha reconocido públicamente que la presión vivida en el Manchester United le preparó para gestionar clubes de esta envergadura. Esa templanza será puesta a prueba en un estadio que no suele ser fácil para los visitantes.

El Salzburgo de Danny Roehl llega en un momento de irregularidad doméstica, aunque el factor campo en el Red Bull Arena puede ser determinante. El conjunto austriaco necesita puntos para escalar en la tabla europea y buscará aprovechar la comodidad de jugar en casa.

Christian Pulisic sigue siendo el faro ofensivo del Milán, mientras que Luka Modric aporta experiencia y calidad desde el mediocampo. El Milán ocupa la posición 29 de la tabla de Europa League y no puede permitirse otro tropiezo en el continente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Salzburgo contra AC Milán alineaciones probables

Manager

  • D. Roehl

El Salzburgo está dirigido por Danny Roehl, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el conjunto austriaco. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Ruben Amorim dirige al AC Milán para este encuentro, pero tampoco hay noticias confirmadas sobre el estado del equipo, lesiones o sanciones en el bando visitante. La información sobre la convocatoria se completará antes del pitido inicial.

Forma

SAL

SAL - Formulario

RIE
D1-1
LES
W0-1
SGR
W3-0
BWL
L1-2
GAK
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIL

MIL - Formulario

JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
L0-2
LEC
W3-0
SAS
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Salzburgo suma un triunfo, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo también un amistoso. Su resultado más reciente fue un empate sin goles frente al Grazer AK en la Bundesliga austriaca. La actuación más destacada del período fue una victoria por 3-0 ante el Sturm Graz, y el conjunto de Roehl también se impuso al Levski Sofía en Europa League. En total, el Salzburgo ha anotado cinco goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

El AC Milán acumula un triunfo, tres empates y una derrota en su último quinteto de partidos. El encuentro más reciente fue el empate 1-1 en Sassuolo en Serie A, precedido por una victoria contundente por 3-0 ante el Lecce. La única derrota del período llegó ante el Benfica en Europa League, por 2-0. Los rossoneri han marcado seis goles y recibido cinco en este tramo de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SalzburgoEmpateAC Milán
0
1
1
Liga de Campeones
AC Milán badge
AC Milán
MIL
4
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
0
F
Liga de Campeones
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
1Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de noviembre de 2022 en la fase de grupos de la Champions League, con victoria del AC Milán por 4-0 en su estadio. Previamente, en septiembre de 2022, el encuentro disputado en Salzburgo terminó con un empate 1-1, también en Champions League. En los dos registros disponibles, el Milán suma una victoria y un empate, con cinco goles a favor y uno en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, el Salzburgo ocupa la posición 14 mientras que el AC Milán se sitúa en el puesto 29. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su clasificación y mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

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