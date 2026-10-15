Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Cómo ver Salzburgo vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en tiempo real.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El AC Milán visita el Red Bull Arena de Salzburgo este 15 de octubre en la fase de grupos de la Europa League, con Ruben Amorim buscando reactivar el rendimiento europeo de su equipo tras un arranque continental irregular.

Los rossoneri llegan a Austria con la resaca de un empate frustrante en Sassuolo, donde dominaron el balón pero no supieron mantener la ventaja tras ceder desde un córner. Amorim sabe que los puntos en Europa no son opcionales en esta fase de la competición.

El técnico portugués ha reconocido públicamente que la presión vivida en el Manchester United le preparó para gestionar clubes de esta envergadura. Esa templanza será puesta a prueba en un estadio que no suele ser fácil para los visitantes.

El Salzburgo de Danny Roehl llega en un momento de irregularidad doméstica, aunque el factor campo en el Red Bull Arena puede ser determinante. El conjunto austriaco necesita puntos para escalar en la tabla europea y buscará aprovechar la comodidad de jugar en casa.

Christian Pulisic sigue siendo el faro ofensivo del Milán, mientras que Luka Modric aporta experiencia y calidad desde el mediocampo. El Milán ocupa la posición 29 de la tabla de Europa League y no puede permitirse otro tropiezo en el continente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Salzburgo está dirigido por Danny Roehl, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el conjunto austriaco. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Ruben Amorim dirige al AC Milán para este encuentro, pero tampoco hay noticias confirmadas sobre el estado del equipo, lesiones o sanciones en el bando visitante. La información sobre la convocatoria se completará antes del pitido inicial.

Forma

El Salzburgo suma un triunfo, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo también un amistoso. Su resultado más reciente fue un empate sin goles frente al Grazer AK en la Bundesliga austriaca. La actuación más destacada del período fue una victoria por 3-0 ante el Sturm Graz, y el conjunto de Roehl también se impuso al Levski Sofía en Europa League. En total, el Salzburgo ha anotado cinco goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

El AC Milán acumula un triunfo, tres empates y una derrota en su último quinteto de partidos. El encuentro más reciente fue el empate 1-1 en Sassuolo en Serie A, precedido por una victoria contundente por 3-0 ante el Lecce. La única derrota del período llegó ante el Benfica en Europa League, por 2-0. Los rossoneri han marcado seis goles y recibido cinco en este tramo de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de noviembre de 2022 en la fase de grupos de la Champions League, con victoria del AC Milán por 4-0 en su estadio. Previamente, en septiembre de 2022, el encuentro disputado en Salzburgo terminó con un empate 1-1, también en Champions League. En los dos registros disponibles, el Milán suma una victoria y un empate, con cinco goles a favor y uno en contra.

Clasificación

En la tabla de Europa League, el Salzburgo ocupa la posición 14 mientras que el AC Milán se sitúa en el puesto 29. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su clasificación y mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.