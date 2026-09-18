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Serie A
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Cómo ver Roma vs Inter Milán: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Roma vs Inter Milán
Roma
Inter Milán
Serie A

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Roma y Inter Milán. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Olímpico de Roma acoge este sábado 19 de septiembre uno de los duelos más atractivos de la jornada 5 de la Serie A 2026/27, cuando la Roma recibe al Inter de Milán en un choque que ya tiene sabor a definición de título. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Serie A - Jornada 5
Stadio Olimpico, Rome

Cómo sintonizar el Roma vs Inter Milán

Roma vs Inter Milán se puede ver en directo a través de DAZN, plataforma que emite en streaming todos los partidos de la Serie A 2026/27.

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Acerca del encuentro

Los giallorossi llegan como líderes del campionato con doce puntos de doce posibles, la mejor defensa del torneo y una racha de tres victorias consecutivas en liga que incluye un aplastante 4-0 ante la Fiorentina y otro idéntico en Lecce. Su último resultado fue un triunfo por 2-0 en Turín, con goles de Malen y Pisilli.

Gasperini ha construido un equipo sin fisuras aparentes. El técnico habló con cautela sobre las aspiraciones de título, señalando que es pronto para sacar conclusiones, aunque reconoció que su plantilla no presenta defectos evidentes en este momento de la temporada.

El Inter llega a Roma con el mismo bagaje de puntos que los locales, aunque con una diferencia de goles a favor más abultada. Los nerazzurri vienen de remontar un 0-2 ante el Udinese para ganar 5-3, con Thuram como figura destacada con un gol y una asistencia.

Chivu afronta el viaje a la capital con bajas sensibles. Calhanoglu, Stones y Spence están fuera del once disponible, lo que condiciona la estructura del equipo visitante en un partido donde cada detalle puede ser determinante.

El portero de la Roma, Mile Svilar, bajó el tono de las expectativas en la previa, advirtiendo que en la capital italiana la euforia puede dispararse con facilidad y que lo importante es mantener la concentración partido a partido.

Noticias de los equipos y escuadras

Roma contra Inter Milán alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoP. DybalaP. DybalaB. CristanteB. Cristanteteam-logoE. LulliM. KoneM. Koneteam-logoWesleyM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiB. PavardB. PavardA. BastoniA. BastoniL. HenriqueL. HenriqueC. JonesC. JonesF. DimarcoF. DimarcoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiLautaro MartínezLautaro MartínezM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • G. Gasperini
  • C. Chivu

Gasperini cuenta con Wesley recuperado tras recibir un golpe en la visita al Fenerbahçe en Champions League. Koné es duda en el centro del campo y Pisilli está listo para ocupar su lugar junto a Cristante. El once probable de la Roma es: Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Lulli; Soulé, Dybala; Malen.

El Inter llega con tres bajas confirmadas: Hakan Calhanoglu, John Stones y Djed Spence no estarán disponibles para el partido. Stones se lesionó en su debut como titular ante el Udinese y no ha vuelto a jugar desde entonces. El once probable de Chivu es: J. Martínez; Akanji, Pavard, Bastoni; Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Barella, Zielinski; Esposito, Thuram. Se esperan actualizaciones sobre el estado de la plantilla más cerca del pitido inicial.

Forma

ROM

ROM - Formulario

FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
FB
D1-1
TOR
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

MON
W4-1
CGL
W0-1
NAP
W3-2
RMA
L2-1
UDI
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

La Roma presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco partidas en todas las competiciones. Los giallorossi han marcado 11 goles y encajado solo dos en ese período, con su único punto perdido en el 1-1 ante el Fenerbahçe en la fase de grupos de la Champions League. En liga, el equipo de Gasperini ha ganado sus cuatro partidos, incluyendo el 4-0 a la Fiorentina y el 2-1 ante el Atalanta en un duelo resuelto en los minutos finales.

El Inter acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los nerazzurri han anotado 11 goles y recibido seis en ese tramo, con la única derrota llegando ante el Real Madrid por 2-1 en Champions League. En Serie A, el equipo de Chivu ha ganado sus cuatro partidos, incluida una remontada espectacular ante el Nápoles desde el 0-2 para terminar ganando 3-2 con gol de Lautaro Martínez en el minuto 90.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateInter Milán
1
0
4
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2026 en Serie A, con victoria del Inter por 5-2 en San Siro. En los últimos cinco duelos directos, el Inter suma tres victorias frente a las dos de la Roma, con 11 goles a favor de los nerazzurri por cinco de los giallorossi. El último triunfo de la Roma en este cruce fue precisamente en el Olímpico, en octubre de 2025, con un 1-0.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
4400121+1112
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
4400136+712
W
W
W
W
3
ComoComoCOM
431094+510
W
W
W
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
W
W
W
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
W
W
L
W
6
AC MilánAC MilánMIL
422074+38
D
D
W
W
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
W
W
L
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
L
D
W
W
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
W
D
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
420265+16
W
L
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
420257-26
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
L
W
L
L
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
W
L
L
L
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
L
D
L
L
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
L
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
401328-61
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, la Roma ocupa la primera posición y el Inter Milán la segunda tras cuatro jornadas disputadas.

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