Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 4 5 sept 2026 - 12:30 Estadio Jose Zorrilla

Cómo ver Real Valladolid vs FC Andorra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Valladolid vs FC Andorra se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación se detallan las opciones de TV y live stream disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Valladolid recibe al FC Andorra en el Estadio José Zorrilla en un partido de la Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

El equipo local afronta el choque con tres partidos oficiales sin ganar al inicio de la temporada. Tras caer ante Eibar y Mallorca en las dos primeras jornadas, el empate ante el Cádiz el pasado 30 de agosto fue el único punto rescatado hasta ahora bajo las órdenes de Fran Escribá.

El Valladolid ocupa la posición 19 de la tabla, lo que refleja la urgencia de sumar los tres puntos en casa para no quedar descolgado desde el arranque del campeonato.

El FC Andorra llega a Valladolid también con sensaciones negativas. El conjunto dirigido por Carles Manso ha encadenado dos derrotas consecutivas en liga ante Burgos y Eibar, y cayó además por 4-2 ante el Celta Fortuna el 24 de agosto, aunque su victoria por 5-1 frente al AD Ceuta FC el 15 de agosto mostró que el equipo tiene capacidad goleadora.

El equipo andorrano se sitúa en el puesto 15 de la clasificación, con más margen que su rival, pero consciente de que una derrota fuera de casa podría complicar su posición en las próximas semanas.

El historial reciente entre ambos favorece al FC Andorra, que ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos, incluida la victoria en el José Zorrilla la pasada temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Valladolid, dirigido por Fran Escribá, no cuenta con datos confirmados de bajas por lesión ni sanciones en este momento, y el técnico no ha dado a conocer un once probable de cara al partido. La información sobre el estado de la plantilla se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

El FC Andorra de Carles Manso tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles, y el entrenador no ha adelantado su alineación prevista. Cualquier novedad sobre el estado del equipo se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

El Real Valladolid presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate a uno ante el Cádiz el 30 de agosto, mientras que antes había caído por 1-0 ante el Eibar y por 2-0 frente al Mallorca en los primeros compases de la temporada. En total, el equipo ha marcado dos goles y encajado cuatro en esos cinco encuentros, incluyendo los amistosos de pretemporada. El Valladolid no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

El FC Andorra acumula dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota por 0-1 ante el Eibar el 30 de agosto, aunque el equipo viene de una goleada por 5-1 al AD Ceuta FC el 15 de agosto. En total, el conjunto andorrano ha anotado diez goles y encajado siete en ese tramo, con una diferencia de goles positiva que contrasta con sus resultados en los partidos más exigentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento directo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria del FC Andorra por 1-0 como local. En el choque anterior, disputado el 13 de diciembre de 2025 en el José Zorrilla, el FC Andorra también se impuso por 0-1. Analizando los cuatro últimos encuentros entre ambos, el FC Andorra ha ganado tres y el Real Valladolid uno, con un balance global de seis goles para el conjunto andorrano y tres para el vallisoletano.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, el Real Valladolid ocupa el puesto 19, mientras que el FC Andorra se sitúa en la posición 15.