Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 10 18 oct 2026 - 12:30 Estadio Jose Zorrilla

Cómo ver Real Valladolid vs Eldense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Valladolid vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el partido en live stream o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Estadio José Zorrilla acoge un duelo de Segunda División entre Real Valladolid y Eldense, dos equipos que llegan a este encuentro con dinámicas recientes bien distintas.

El conjunto pucelano, dirigido por Fran Escribá, atraviesa un momento de cierta irregularidad en la tabla, aunque su última actuación en casa fue un contundente 5-0 ante el Albacete que dejó muy buenas sensaciones entre su afición.

El Eldense, por su parte, llega a Valladolid con la confianza que dan dos victorias consecutivas. El equipo de Javier Calleja ha sumado seis puntos en sus dos últimas jornadas, incluyendo un notable 4-1 ante el Real Oviedo.

El choque enfrenta a dos equipos de la zona media-baja de la clasificación que buscan distanciarse de los puestos comprometidos y acercarse a la parte noble de la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y el canal de televisión donde se emitirá.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Real Valladolid, el técnico Fran Escribá no ha facilitado el once probable de cara a este encuentro, y el club no ha comunicado bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido. Se esperan más novedades sobre la convocatoria conforme se acerque el pitido inicial.

El Eldense de Javier Calleja tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha informado de ausencias por lesión o suspensión. La plantilla visitante se mantiene en una situación de incertidumbre en cuanto a su once, y cualquier actualización será incorporada antes del inicio del partido.

Forma

El Real Valladolid presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una goleada en casa por 5-0 ante el Albacete, mientras que antes había igualado 2-2 con Las Palmas. En ese tramo, el equipo ha marcado once goles y encajado siete, con la derrota por 0-3 ante el Real Oviedo como único resultado negativo.

El Eldense llega en mejor momento: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo 2-1 ante el Córdoba, precedido de una contundente victoria 4-1 frente al Real Oviedo. El equipo alicantino ha anotado nueve goles en ese período y ha encajado cinco, aunque con una derrota 1-2 ante el Eibar y otra 1-0 ante el Burgos que rompen la racha positiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos es escaso pero favorable al Real Valladolid. En los dos únicos precedentes registrados, el conjunto pucelano se ha impuesto en ambas ocasiones: primero ganando 0-1 como visitante en el feudo del Eldense y después revalidando esa superioridad con un 1-0 en casa. Los dos enfrentamientos se han saldado con marcadores ajustados, lo que apunta a un partido disputado en José Zorrilla.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Real Valladolid ocupa la undécima posición, mientras que el Eldense se sitúa en el decimoquinto puesto. Ambos equipos se encuentran en una zona de la clasificación que exige sumar para alejarse de los puestos de descenso y no perder de vista la parte alta.