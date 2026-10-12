Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 9 12 oct 2026 - 08:00 Estadio Jose Zorrilla

Cómo ver Real Valladolid vs Albacete en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Valladolid vs Albacete se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División. Consulta a continuación las opciones disponibles para seguir el partido en streaming o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Valladolid recibe al Albacete en el Estadio José Zorrilla en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en la tabla.

El conjunto pucelano, dirigido por Fran Escribá, llega a este partido con sensaciones contradictorias. Tras caer con claridad ante el Real Oviedo, los locales han sumado cuatro puntos en sus últimos dos encuentros, lo que refleja una irregularidad que les mantiene en la parte baja de la clasificación.

El Albacete, con Alberto González en el banquillo, acumula una racha preocupante. Los manchegos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y no han conseguido ganar fuera de casa en lo que va de temporada, lo que convierte esta visita a Valladolid en un reto de enorme dificultad.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos añaden un matiz interesante al encuentro. El Albacete ha salido victorioso en los dos últimos cruces entre ambos conjuntos, incluyendo la victoria en Valladolid en enero de este mismo año.

Con el Valladolid necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso y el Albacete buscando frenar su caída libre, el partido tiene mucho en juego para los dos bandos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Real Valladolid, Fran Escribá, no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción antes de este partido. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Alberto González tampoco ha desvelado novedades sobre su once ni sobre el estado físico de su plantilla. Los detalles sobre posibles ausencias del Albacete se completarán próximamente.

Forma

El Real Valladolid presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El conjunto local firmó su resultado más reciente con un empate a dos goles ante Las Palmas, tras haber vencido al Córdoba por 3-1 la semana anterior. En total, el equipo de Fran Escribá ha marcado siete goles y ha encajado siete en ese tramo, lo que evidencia una fragilidad defensiva pese a su capacidad goleadora. La derrota por 0-3 ante el Real Oviedo sigue siendo la nota más negativa de ese período.

El Albacete llega en un momento de forma muy bajo, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los visitantes perdieron 1-3 ante el Eibar en su partido más reciente y no han conseguido ganar en ninguno de sus desplazamientos de este tramo. En los cinco partidos analizados, el equipo manchego ha anotado siete goles pero ha recibido ocho, con tres derrotas consecutivas antes del empate ante el Granada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, con victoria del Albacete por 0-1 en el José Zorrilla. En los cinco últimos cruces registrados entre ambos conjuntos, el Albacete acumula tres victorias por una del Valladolid, con un empate a cero en febrero de 2024. El conjunto manchego ha marcado siete goles en esos cinco partidos, mientras que el Valladolid ha anotado cinco.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Real Valladolid ocupa la decimoséptima posición, lo que le sitúa demasiado cerca de la zona de descenso para permitirse más tropiezos. El Albacete se encuentra en el puesto 22, inmerso de lleno en los puestos de descenso directo, lo que convierte este partido en una cita de urgencia para los visitantes.