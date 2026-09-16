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Europa League
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Cómo ver Real Sociedad vs Bournemouth: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Sociedad vs Bournemouth
Real Sociedad
Bournemouth
Europa League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Europa League entre Real Sociedad y Bournemouth. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Real Sociedad recibe a Bournemouth en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de la UEFA Europa League. Ambos equipos arrancan su andadura en la competición continental con la necesidad de sumar desde el primer momento. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Europa League - Jornada 1
Reale Arena

Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Bournemouth

El partido entre Real Sociedad y Bournemouth se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

Pellegrino Matarazzo dirige a una Real Sociedad que llega en un momento delicado en LaLiga. Los txuri-urdin vienen de caer 3-0 ante el Atlético de Madrid, resultado que pone en evidencia la inconsistencia de un equipo capaz de ganar en Elche pero también de encajar cuatro goles en casa del Real Madrid. La Europa League aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones y confianza.

Marco Rose, por su parte, trae a un Bournemouth que no ha podido ganar en sus primeras cuatro jornadas de Premier League. Los Cherries acumulan tres empates y una derrota en la liga inglesa, aunque una victoria por 4-0 ante Lincoln City en la Carabao Cup y el espíritu mostrado en el empate a dos frente al Brentford en la última jornada apuntan a un equipo con carácter.

El empate del pasado 12 de septiembre ante el Brentford en el Vitality Stadium dejó sensaciones encontradas en el equipo de Rose. Bournemouth remontó antes de ver cómo un error del portero permitía al rival igualar en el tramo final, extendiendo así la espera por la primera victoria liguera de la temporada.

Este encuentro de Europa League llega en un momento oportuno para ambos conjuntos.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Sociedad contra Bournemouth alineaciones probables

Manager

  • P. Matarazzo

Pellegrino Matarazzo no ha confirmado su once inicial para este encuentro europeo, y por el momento no se han comunicado bajas por lesión ni sanciones en el bando local. La información sobre el equipo se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

En el caso del Bournemouth, Marco Rose tampoco ha desvelado su alineación prevista ni se han registrado novedades sobre lesionados o suspendidos en la plantilla visitante. Se esperan más detalles conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

RSO

RSO - Formulario

RMA
L4-1
ESP
W2-1
CEL
D0-0
ELC
W2-3
ATM
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BOU

BOU - Formulario

MCI
L2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
W4-0
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Real Sociedad llega a este partido con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid, mientras que antes de eso sumaron una victoria por 2-3 en el campo del Elche. En total, los txuri-urdin han marcado 8 goles y encajado 9 en ese tramo, una cifra que refleja una defensa poco sólida.

Bournemouth presenta en sus últimos cinco partidos 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Los Cherries empataron 2-2 ante el Brentford en su último compromiso y acumulan tres empates en sus cuatro jornadas de Premier League. La victoria más destacada del período fue el 4-0 ante el Lincoln City en la Carabao Cup. En conjunto, el equipo de Rose ha anotado 10 goles y ha recibido 6.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateBournemouth
1
2
0
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Amistosos
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron2/3

El historial reciente entre ambos equipos se limita a encuentros de pretemporada. El último antecedente fue un doble amistoso disputado el 9 de agosto de 2025, con un empate 1-1 y otro 0-0. Antes de eso, Real Sociedad se impuso 2-1 a Bournemouth en un amistoso de julio de 2022. Los tres encuentros registrados no arrojan un dominio claro de ninguno de los dos equipos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
2
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110021+13
W
5
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
6
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
7
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
10101101
D
8
OlympiakosOlympiakosOLY
10101101
D
9
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
10
RennesRennesREN
10100001
D
11
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
12
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
13
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
14
PlzenPlzenVPL
00000000
15
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
16
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
17
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
18
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
19
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
20
LillestroemLillestroemLIL
00000000
21
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
22
MarsellaMarsellaOM
00000000
23
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
24
BournemouthBournemouthBOU
00000000
25
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
26
JuventusJuventusJUV
00000000
27
CelticCelticCEL
00000000
28
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
29
BesiktasBesiktasBJK
00000000
30
TorreenseTorreenseTOR
00000000
31
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
32
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
33
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
34
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
35
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Europa League, tanto Real Sociedad como Bournemouth arrancan el torneo desde la primera posición del grupo, lo que refleja que el encuentro se disputa en la fase inicial de la competición.

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