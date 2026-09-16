Real Sociedad recibe a Bournemouth en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de la UEFA Europa League. Ambos equipos arrancan su andadura en la competición continental con la necesidad de sumar desde el primer momento. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Europa League - Jornada 1 17 sept 2026 - 15:00 Reale Arena

Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Bournemouth

El partido entre Real Sociedad y Bournemouth se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

Pellegrino Matarazzo dirige a una Real Sociedad que llega en un momento delicado en LaLiga. Los txuri-urdin vienen de caer 3-0 ante el Atlético de Madrid, resultado que pone en evidencia la inconsistencia de un equipo capaz de ganar en Elche pero también de encajar cuatro goles en casa del Real Madrid. La Europa League aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones y confianza.

Marco Rose, por su parte, trae a un Bournemouth que no ha podido ganar en sus primeras cuatro jornadas de Premier League. Los Cherries acumulan tres empates y una derrota en la liga inglesa, aunque una victoria por 4-0 ante Lincoln City en la Carabao Cup y el espíritu mostrado en el empate a dos frente al Brentford en la última jornada apuntan a un equipo con carácter.

El empate del pasado 12 de septiembre ante el Brentford en el Vitality Stadium dejó sensaciones encontradas en el equipo de Rose. Bournemouth remontó antes de ver cómo un error del portero permitía al rival igualar en el tramo final, extendiendo así la espera por la primera victoria liguera de la temporada.

Este encuentro de Europa League llega en un momento oportuno para ambos conjuntos.

Noticias de los equipos y escuadras

Pellegrino Matarazzo no ha confirmado su once inicial para este encuentro europeo, y por el momento no se han comunicado bajas por lesión ni sanciones en el bando local. La información sobre el equipo se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

En el caso del Bournemouth, Marco Rose tampoco ha desvelado su alineación prevista ni se han registrado novedades sobre lesionados o suspendidos en la plantilla visitante. Se esperan más detalles conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Real Sociedad llega a este partido con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid, mientras que antes de eso sumaron una victoria por 2-3 en el campo del Elche. En total, los txuri-urdin han marcado 8 goles y encajado 9 en ese tramo, una cifra que refleja una defensa poco sólida.

Bournemouth presenta en sus últimos cinco partidos 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Los Cherries empataron 2-2 ante el Brentford en su último compromiso y acumulan tres empates en sus cuatro jornadas de Premier League. La victoria más destacada del período fue el 4-0 ante el Lincoln City en la Carabao Cup. En conjunto, el equipo de Rose ha anotado 10 goles y ha recibido 6.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos se limita a encuentros de pretemporada. El último antecedente fue un doble amistoso disputado el 9 de agosto de 2025, con un empate 1-1 y otro 0-0. Antes de eso, Real Sociedad se impuso 2-1 a Bournemouth en un amistoso de julio de 2022. Los tres encuentros registrados no arrojan un dominio claro de ninguno de los dos equipos.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Europa League, tanto Real Sociedad como Bournemouth arrancan el torneo desde la primera posición del grupo, lo que refleja que el encuentro se disputa en la fase inicial de la competición.