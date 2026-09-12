¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoAtlético Madrid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Real Sociedad vs Atlético Madrid: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Sociedad vs Atlético Madrid
Real Sociedad
Atlético Madrid
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Sociedad y Atlético Madrid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Atlético Madrid visita la Reale Arena para medirse al Real Sociedad en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto rojiblanco. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 5
Reale Arena
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Atlético Madrid

El Real Sociedad vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión del partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Diego Simeone afronta este desplazamiento a San Sebastián con el equipo en plena digestión de una derrota por 2-1 ante el Liverpool en el estreno de la Liga de Campeones. Antes de esa noche en Anfield, los colchoneros ya habían encajado un 3-0 ante el Athletic Club en liga, lo que convierte este partido en una prueba de carácter.

Julián Álvarez, que protagonizó un verano marcado por la especulación sobre su futuro, completó el partido ante el Liverpool y mostró señales de recuperar su mejor versión. Su presencia en el once titular en San Sebastián será uno de los focos de atención.

El Real Sociedad llega con confianza tras ganar 2-3 en el campo del Elche en la jornada anterior, aunque su temporada arrancó de forma irregular con una goleada encajada ante el Real Madrid por 4-1. Pellegrino Matarazzo busca consolidar a su equipo en la parte alta de la tabla.

Mikel Oyarzabal lidera el ataque txuri-urdin en un estadio que históricamente complica la vida a cualquier visitante. Con ambos equipos necesitados de puntos para afianzar sus posiciones, el encuentro promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Sociedad contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. RemiroA. RemiroI. ZubeldiaI. ZubeldiaM. SarrM. SarrJ. AramburuJ. AramburuSergio GómezSergio GómezGonçalo GuedesGonçalo GuedesY. HerreraY. HerreraC. SolerC. SolerA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicM. OyarzabalM. OyarzabalJ. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneM. HjulmandM. HjulmandA. LookmanA. LookmanP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaJulián ÁlvarezJulián Álvarez
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
Real Sociedad

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • P. Matarazzo
  • D. Simeone

En el Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Álvaro Odriozola ni con Pablo Marín por lesión, mientras que Jon Martín cumple sanción por acumulación. El técnico argentino alinearía un once con Unai Marrero bajo palos, una defensa formada por Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Aramburu y Sergio Gómez, y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Diego Simeone recupera a la mayoría de sus efectivos, aunque Alexander Sørloth no está disponible por lesión. El técnico argentino apostaría por Jan Oblak en portería, con Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Grimaldo y David Hancko en defensa, y una línea de medios formada por Morten Hjulmand y Pablo Barrios, con Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Alejandro Baena y Kang-In Lee completando el esquema.

Forma

RSO

RSO - Formulario

BET
L1-0
RMA
L4-1
ESP
W2-1
CEL
D0-0
ELC
W2-3
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATM

ATM - Formulario

MAL
W2-0
VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 en el campo del Elche en Primera División, y anteriormente ganaron 2-1 al Espanyol, aunque también cedieron ante el Real Madrid por 4-1 y perdieron 1-0 frente al Real Betis.

El Atlético Madrid suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles marcados y siete encajados. El equipo de Simeone cayó 2-1 ante el Liverpool en la Liga de Campeones y perdió 3-0 ante el Athletic Club en liga, aunque antes de esa racha negativa había ganado 1-3 al Sevilla fuera de casa y empató 2-2 con el Villarreal.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateAtlético Madrid
1
2
2
Copa del Rey
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de abril de 2026 en Copa del Rey, con un empate 2-2 en partido disputado en el estadio del Atlético Madrid. En los últimos cinco cruces, el Atlético domina el balance con tres victorias frente a ninguna del Real Sociedad, con dos empates, y una diferencia de goles favorable a los colchoneros que incluye un contundente 4-0 en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Real Sociedad ocupa la novena posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el séptimo puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google