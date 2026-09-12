El Atlético Madrid visita la Reale Arena para medirse al Real Sociedad en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto rojiblanco. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 15:00 Reale Arena

Cómo sintonizar el Real Sociedad vs Atlético Madrid

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Acerca del encuentro

Diego Simeone afronta este desplazamiento a San Sebastián con el equipo en plena digestión de una derrota por 2-1 ante el Liverpool en el estreno de la Liga de Campeones. Antes de esa noche en Anfield, los colchoneros ya habían encajado un 3-0 ante el Athletic Club en liga, lo que convierte este partido en una prueba de carácter.

Julián Álvarez, que protagonizó un verano marcado por la especulación sobre su futuro, completó el partido ante el Liverpool y mostró señales de recuperar su mejor versión. Su presencia en el once titular en San Sebastián será uno de los focos de atención.

El Real Sociedad llega con confianza tras ganar 2-3 en el campo del Elche en la jornada anterior, aunque su temporada arrancó de forma irregular con una goleada encajada ante el Real Madrid por 4-1. Pellegrino Matarazzo busca consolidar a su equipo en la parte alta de la tabla.

Mikel Oyarzabal lidera el ataque txuri-urdin en un estadio que históricamente complica la vida a cualquier visitante. Con ambos equipos necesitados de puntos para afianzar sus posiciones, el encuentro promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Álvaro Odriozola ni con Pablo Marín por lesión, mientras que Jon Martín cumple sanción por acumulación. El técnico argentino alinearía un once con Unai Marrero bajo palos, una defensa formada por Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Aramburu y Sergio Gómez, y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Diego Simeone recupera a la mayoría de sus efectivos, aunque Alexander Sørloth no está disponible por lesión. El técnico argentino apostaría por Jan Oblak en portería, con Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Grimaldo y David Hancko en defensa, y una línea de medios formada por Morten Hjulmand y Pablo Barrios, con Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Alejandro Baena y Kang-In Lee completando el esquema.

Forma

El Real Sociedad presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 en el campo del Elche en Primera División, y anteriormente ganaron 2-1 al Espanyol, aunque también cedieron ante el Real Madrid por 4-1 y perdieron 1-0 frente al Real Betis.

El Atlético Madrid suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles marcados y siete encajados. El equipo de Simeone cayó 2-1 ante el Liverpool en la Liga de Campeones y perdió 3-0 ante el Athletic Club en liga, aunque antes de esa racha negativa había ganado 1-3 al Sevilla fuera de casa y empató 2-2 con el Villarreal.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de abril de 2026 en Copa del Rey, con un empate 2-2 en partido disputado en el estadio del Atlético Madrid. En los últimos cinco cruces, el Atlético domina el balance con tres victorias frente a ninguna del Real Sociedad, con dos empates, y una diferencia de goles favorable a los colchoneros que incluye un contundente 4-0 en mayo de 2025.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Sociedad ocupa la novena posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el séptimo puesto.