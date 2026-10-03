Cómo ver Real Sociedad B vs Granada: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Real Sociedad B recibe a Granada en el Estadio Zubieta XXI en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 4 oct 2026 - 08:00 Estadio Zubieta XXI

Cómo sintonizar el Real Sociedad B vs Granada

El partido entre Real Sociedad B y Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del encuentro de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

Los txuri-urdin llegan a este encuentro en un momento delicado. Dos derrotas consecutivas, ante AD Ceuta FC y Mallorca, han frenado en seco el impulso que les dio la victoria ante FC Andorra a principios de septiembre. Ion Ansotegui sabe que perder en casa agravaría aún más la situación de su equipo.

Granada tampoco atraviesa su mejor racha. El conjunto andaluz ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y cayó ante FC Andorra en la jornada más reciente, un resultado que pone presión sobre Pacheta para reaccionar de inmediato.

El conjunto visitante llega con una dinámica ofensiva irregular: ha marcado en cuatro de sus últimos cinco encuentros, pero su solidez defensiva deja mucho que desear, encajando demasiados goles en momentos clave.

Con ambos equipos separados por apenas un puesto en la clasificación, el partido tiene una importancia directa en la lucha por escalar posiciones y ganar tranquilidad en la segunda mitad de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

En el bando local, Ion Ansotegui prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias definitivas; la información sobre el once probable se actualizará conforme se acerque el partido. En el caso de Granada, Pacheta tampoco ha dado detalles sobre lesiones o sanciones, por lo que los datos del equipo visitante se completarán con las novedades previas al encuentro.

Forma

Real Sociedad B llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su momento más positivo fue la victoria a domicilio ante FC Andorra por 1-3, aunque desde entonces encadenó dos derrotas, la última ante AD Ceuta FC por 3-1. En total, el equipo local ha marcado ocho goles y encajado ocho en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Granada también acumula una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, con un empate y tres derrotas. La caída más reciente fue ante FC Andorra por 2-3, mientras que el triunfo llegó frente a Córdoba por 1-3. Los andaluces han encajado nueve goles en ese período, una cifra que evidencia sus problemas atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos es favorable a Granada. En el enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2026 en el Estadio Zubieta XXI, Granada se impuso por 0-2. Antes, en octubre de 2025, fue Granada quien ganó con contundencia en su feudo por 5-2. Los dos precedentes disponibles apuntan a una clara superioridad del conjunto andaluz en esta serie.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, Real Sociedad B ocupa la decimocuarta posición, mientras que Granada se sitúa un puesto por encima, en el decimotercero. Ambos equipos se encuentran en una zona incómoda de la tabla donde cada punto tiene un peso considerable.