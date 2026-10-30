¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoReal Sociedad B
Estadio Zubieta XXI
team-logoGirona
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver Real Sociedad B vs Girona en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Real Sociedad B vs Girona
Real Sociedad B
Girona
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Real Sociedad B y Girona hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Zubieta XXI acoge un choque de Segunda División entre el filial de la Real Sociedad y un Girona que llega en un estado de forma notable. Ion Ansotegui dirige a un Real Sociedad B que atraviesa un momento delicado en la tabla, mientras que Quique Álvarez trae a un conjunto visitante con ambiciones claras de ascenso. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 12
Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Girona en directo hoy

El Real Sociedad B vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El Real Sociedad B no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en liga. La racha negativa del equipo donostiarra lo sitúa en una posición comprometida en la clasificación, y la presión sobre el banquillo de Ansotegui crece con cada jornada.

Girona, por su parte, llega con la confianza propia de un equipo que encadena victorias en la categoría. Los de Quique Álvarez han demostrado solidez defensiva y pegada ofensiva en sus últimas salidas, convirtiendo este partido en una prueba de fuego para el filial txuri-urdin.

El contraste entre ambos equipos es evidente sobre el papel. El filial realista necesita puntos para alejarse de los puestos de descenso, mientras que Girona buscará mantener su ritmo en la parte alta de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Sociedad B contra Girona alineaciones probables

Manager

  • I. Ansotegui

El Real Sociedad B de Ion Ansotegui no ha facilitado una alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha desvelado su once inicial ni ha reportado ausencias confirmadas por el momento. La información sobre el estado de la plantilla del Girona se completará antes del pitido inicial.

Forma

RSD

RSD - Formulario

CAC
L3-1
GRA
L2-3
CEF
L4-1
ALM
L2-4
LAS
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
GIR

GIR - Formulario

MLL
D0-0
TEN
D1-1
AND
W2-0
CEF
W5-1
CUA
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Sociedad B llega al partido con cinco derrotas consecutivas en sus últimas cinco jornadas de Segunda División, un registro de 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas. En su duelo más reciente, el equipo de Ansotegui cayó 1-0 ante Las Palmas, y antes de eso encajó una abultada derrota por 2-4 frente al Almería. En total, el filial realista ha marcado 11 goles y ha recibido 13 en ese tramo, lo que refleja tanto su falta de solidez defensiva como sus dificultades para sostener resultados.

Girona presenta una imagen completamente distinta: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con su única derrota ausente del registro reciente. El conjunto visitante goleó 5-1 al Celta Fortuna en la última jornada de liga y también se impuso en Copa del Rey al CD Cuarte por 0-2. En los cinco partidos, Girona ha anotado 10 goles y solo ha encajado 2, una diferencia que habla de un equipo en plena regularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real Sociedad BEmpateGirona
0
0
2
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
2
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
Girona badge
Girona
GIR
2
F
1Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos en el registro disponible, aunque favorables al Girona. En el encuentro más reciente, disputado en abril de 2022 en Segunda División, el Girona se impuso 2-0 como local. Antes de eso, en noviembre de 2021, el Girona también venció por 1-2 en el feudo del Real Sociedad B. Los catalanes han ganado los dos únicos precedentes registrados, sumando 4 goles a favor y ninguno en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
11821224+1826
W
W
L
D
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
BurgosBurgosBUR
116231612+420
W
W
L
L
W
7
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
8
GijonGijonSPG
116141113-219
L
W
W
W
L
9
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
10
SabadellSabadellSAB
11452119+217
D
L
W
D
D
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
114251315-214
L
W
W
W
L
13
TenerifeTenerifeTEN
113531315-214
D
D
D
L
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
CádizCádizCAD
112451414010
W
L
L
W
D
19
FC AndorraFC AndorraAND
113171520-510
L
L
W
D
W
20
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
111281025-155
L
L
L
D
W
22
AlbaceteAlbaceteALB
11119822-144
W
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Real Sociedad B ocupa el puesto 20, en plena zona de descenso, mientras que el Girona se encuentra en la cuarta posición, en el grupo de equipos que pelean por el ascenso directo. La distancia en la clasificación refleja el contraste de trayectorias que ambos conjuntos arrastran en esta temporada.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google