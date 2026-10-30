Dónde ver Real Sociedad B vs Girona en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Estadio Zubieta XXI acoge un choque de Segunda División entre el filial de la Real Sociedad y un Girona que llega en un estado de forma notable. Ion Ansotegui dirige a un Real Sociedad B que atraviesa un momento delicado en la tabla, mientras que Quique Álvarez trae a un conjunto visitante con ambiciones claras de ascenso. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 12 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Girona en directo hoy

El Real Sociedad B vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El Real Sociedad B no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en liga. La racha negativa del equipo donostiarra lo sitúa en una posición comprometida en la clasificación, y la presión sobre el banquillo de Ansotegui crece con cada jornada.

Girona, por su parte, llega con la confianza propia de un equipo que encadena victorias en la categoría. Los de Quique Álvarez han demostrado solidez defensiva y pegada ofensiva en sus últimas salidas, convirtiendo este partido en una prueba de fuego para el filial txuri-urdin.

El contraste entre ambos equipos es evidente sobre el papel. El filial realista necesita puntos para alejarse de los puestos de descenso, mientras que Girona buscará mantener su ritmo en la parte alta de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

El Real Sociedad B de Ion Ansotegui no ha facilitado una alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha desvelado su once inicial ni ha reportado ausencias confirmadas por el momento. La información sobre el estado de la plantilla del Girona se completará antes del pitido inicial.

Forma

El Real Sociedad B llega al partido con cinco derrotas consecutivas en sus últimas cinco jornadas de Segunda División, un registro de 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas. En su duelo más reciente, el equipo de Ansotegui cayó 1-0 ante Las Palmas, y antes de eso encajó una abultada derrota por 2-4 frente al Almería. En total, el filial realista ha marcado 11 goles y ha recibido 13 en ese tramo, lo que refleja tanto su falta de solidez defensiva como sus dificultades para sostener resultados.

Girona presenta una imagen completamente distinta: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con su única derrota ausente del registro reciente. El conjunto visitante goleó 5-1 al Celta Fortuna en la última jornada de liga y también se impuso en Copa del Rey al CD Cuarte por 0-2. En los cinco partidos, Girona ha anotado 10 goles y solo ha encajado 2, una diferencia que habla de un equipo en plena regularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos en el registro disponible, aunque favorables al Girona. En el encuentro más reciente, disputado en abril de 2022 en Segunda División, el Girona se impuso 2-0 como local. Antes de eso, en noviembre de 2021, el Girona también venció por 1-2 en el feudo del Real Sociedad B. Los catalanes han ganado los dos únicos precedentes registrados, sumando 4 goles a favor y ninguno en contra.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Real Sociedad B ocupa el puesto 20, en plena zona de descenso, mientras que el Girona se encuentra en la cuarta posición, en el grupo de equipos que pelean por el ascenso directo. La distancia en la clasificación refleja el contraste de trayectorias que ambos conjuntos arrastran en esta temporada.