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Segunda Division - Jornada 10 17 oct 2026 - 08:00 Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Almería en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Sociedad B y Almería podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión de la Segunda División. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en live stream o por televisión.

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El Estadio Zubieta XXI acoge este encuentro de Segunda División entre Real Sociedad B y Almería, dos equipos que llegan al choque en momentos radicalmente distintos de la temporada.

El conjunto filial txuri-urdin, dirigido por Ion Ansotegui, atraviesa un bache preocupante. Cuatro derrotas consecutivas en la liga han dejado al equipo en una situación delicada en la tabla, con la presión propia de quien necesita puntos con urgencia.

Almería, por su parte, llega en un estado de forma excepcional. García Pimienta ha construido un equipo sólido que encadena cinco victorias consecutivas en Segunda División, sin conocer la derrota en sus últimas cinco salidas.

La diferencia de momento entre ambos conjuntos es evidente, pero la categoría reservada del filial y el ambiente de Zubieta pueden generar condiciones imprevisibles para el visitante.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de TV y el live stream disponible.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Ion Ansotegui no ha facilitado una alineación probable confirmada, y el cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el lado visitante, García Pimienta tampoco ha desvelado su once titular ni ha comunicado ausencias por lesión o suspensión. La información definitiva sobre ambos planteles se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Real Sociedad B llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su última derrota fue ante Celta Fortuna por 4-1, y en ese tramo también cayeron ante Granada (2-3) y AD Ceuta FC (3-1). El único triunfo llegó frente a FC Andorra con un 1-3 a domicilio. En total, el filial ha marcado seis goles y encajado doce en esos cinco partidos.

Almería presenta el panorama opuesto: cinco victorias en cinco partidos, sin un solo punto cedido. El equipo de García Pimienta goleó al Leganés por 3-0 en su último encuentro y también venció al Burgos (2-1), al Mallorca (0-1), al Celta Fortuna (2-0) y al Córdoba (0-2). Con diez goles a favor y solo uno en contra, el equipo llega al Zubieta con una racha de solidez defensiva y eficacia ofensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de marzo de 2026 en Segunda División, con Almería como local y resultado de 5-1 a su favor. En el precedente inmediatamente anterior, disputado en el Zubieta en agosto de 2025, el partido terminó en empate a dos. En los cuatro encuentros registrados entre ambos conjuntos, Almería acumula dos victorias, un empate y una derrota, con una clara ventaja en el cómputo global de goles.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, la distancia entre ambos equipos refleja con claridad el contraste de sus trayectorias esta temporada: Real Sociedad B ocupa los puestos de descenso, mientras que Almería lidera la categoría. El partido enfrenta al colista con el primero.