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Segunda Division - Jornada 1 15 ago 2026 - 13:00 Nuevo Carlos Tartiere

Cómo ver Real Oviedo vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Oviedo vs Granada se podrá seguir en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta las opciones de TV y live stream disponibles para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Oviedo recibe al Granada en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo en el arranque de la temporada de Segunda División. Ambos clubes llegan a este encuentro con objetivos muy distintos y con trabajo pendiente tras un verano de cambios.

El conjunto asturiano, recién descendido de Primera División, afronta la categoría de plata con la misión de regresar cuanto antes a la élite. El técnico Julián Calero tiene por delante la tarea de recomponer un equipo que perdió a figuras importantes durante el mercado de verano, entre ellas Haissem Hassan, traspasado al Celtic por una cifra que puede alcanzar los nueve millones de libras.

El Granada, por su parte, llega a Oviedo también desde Segunda División, donde acabó la pasada campaña con sensaciones irregulares bajo las órdenes de Pacheta. Los nazaríes cerraron el curso anterior con cuatro derrotas consecutivas en liga, lo que deja claro que la estabilidad es una asignatura pendiente para el equipo andaluz.

El Tartiere será un fortín difícil para los visitantes. Oviedo necesita puntos desde el primer día para no alejarse de los puestos de ascenso, y su afición estará volcada desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario, las novedades en los equipos y el historial reciente entre ambos clubes.

Noticias del equipo y escuadras

Julián Calero dirige al Real Oviedo en esta nueva etapa en Segunda División, aunque de momento no hay confirmación oficial sobre el once probable, lesionados ni sancionados para este partido. La información del equipo se actualizará conforme se acerque el momento del encuentro.

En el lado visitante, Pacheta sigue al frente del Granada sin que se hayan comunicado bajas por lesión o sanción de cara a este desplazamiento a Oviedo. Los detalles del once nazarí también se completarán antes del inicio del partido.

Forma

El Real Oviedo llega a este encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante Le Havre en un amistoso de pretemporada celebrado el 8 de agosto. En liga, el equipo asturiano terminó la pasada temporada de Primera División con tres derrotas seguidas, encajando cinco goles y marcando solo dos en esos tres compromisos.

El Granada presenta un panorama más preocupante: cuatro derrotas y una única victoria en sus últimos cinco encuentros. Los nazaríes ganaron 1-0 al Real Betis en un amistoso de julio, pero antes de eso encadenaron cuatro tropiezos en Segunda División, incluida una derrota 3-1 ante el Mirandés. En total, el equipo de Pacheta marcó tres goles y encajó siete en esos cinco partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de marzo de 2025 en Segunda División, con victoria del Granada por 1-0 como local. Antes de ese resultado, el Real Oviedo se había impuesto 2-0 en el Tartiere en diciembre de 2024, también en liga. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Oviedo acumula tres victorias por dos del Granada, con los asturianos mostrando mayor solidez cuando juegan en casa.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Real Oviedo parte desde la posición 17 y el Granada desde el puesto 13 al comienzo de la temporada.