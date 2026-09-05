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Segunda Division
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Nuevo Carlos Tartiere
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Cómo ver Real Oviedo vs Burgos: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Real Oviedo vs Burgos
Real Oviedo
Burgos
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Real Oviedo y Burgos. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Oviedo recibe al Burgos en el Nuevo Carlos Tartiere en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 4
Nuevo Carlos Tartiere
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Cómo ver Real Oviedo vs Burgos

El Real Oviedo vs Burgos se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El equipo de Julián Calero arranca la temporada con sensaciones encontradas. Una victoria ante el Albacete en la jornada más reciente da algo de oxígeno a un Oviedo que antes había caído ante el Leganés y empatado sin goles frente al Granada en el arranque liguero.

El conjunto asturiano busca consolidarse en casa, donde el apoyo de su afición puede marcar la diferencia en un choque directo con un rival de la zona media.

El Burgos llega a Oviedo después de empatar 2-2 ante la Real Sociedad B en su último compromiso liguero. El equipo de Sergio Francisco aún no ha encontrado regularidad: una derrota ante el Gijón y un triunfo ante el Córdoba dibujan un arranque irregular para los castellanos.

Ambos equipos se encuentran separados por apenas dos posiciones en la clasificación, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras para las primeras semanas de competición.

Noticias del equipo y escuadras

Real Oviedo contra Burgos alineaciones probables

Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Formación
Burgos crest
Burgos
BUR
Burgos crest
Burgos
BUR

Manager

  • J. Calero

El técnico del Real Oviedo, Julián Calero, no ha facilitado un once probable oficial de cara a este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sancionados en el equipo local. La información se actualizará conforme se acerque el horario de kick-off.

En el bando visitante, Sergio Francisco tampoco ha desvelado su alineación prevista, y el Burgos no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en los datos disponibles. Cualquier novedad en ambos planteles se incorporará antes del inicio del partido.

Forma

OVI

OVI - Formulario

COR
D0-0
LEH
W3-2
GRA
D0-0
LEG
L0-1
ALB
W0-1
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BUR

BUR - Formulario

AND
W1-0
ATH
L0-3
COR
W3-2
SPG
L1-0
RSD
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Oviedo llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre competición oficial y amistosos. En Segunda División, el resultado más reciente fue un triunfo a domicilio ante el Albacete por 0-1, mientras que el equipo cedió ante el Leganés por 0-1 en la jornada anterior. En total, los carbayones han marcado cuatro goles y encajado cuatro en ese tramo de cinco partidos.

El Burgos acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el empate 2-2 ante la Real Sociedad B, y el conjunto castellano venció al Córdoba por 3-2 en su mejor actuación reciente. Los de Sergio Francisco han anotado siete goles y recibido siete en ese período, lo que refleja una propuesta ofensiva con carencias defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real OviedoEmpateBurgos
3
0
2
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
2
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
3
Burgos badge
Burgos
BUR
1
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
5
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Burgos badge
Burgos
BUR
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2025 en Segunda División, con el Burgos como local y el Real Oviedo llevándose los tres puntos con un marcador de 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Real Oviedo acumula tres victorias por una del Burgos, con un partido también igualado, y ha marcado once goles por cuatro de los castellanos. El encuentro disputado en noviembre de 2024 en el Tartiere acabó 3-1 para los asturianos, mientras que el más abultado de la serie fue el 5-0 de febrero de 2024, también con el Oviedo como local.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
2
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
3
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421164+27
W
L
W
D
5
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
6
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
8
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
9
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
10
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
11
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
13
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004111-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Real Oviedo ocupa la decimocuarta posición, mientras que el Burgos se sitúa dos puestos por encima, en el duodécimo lugar.

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