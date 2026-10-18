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Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Sevilla se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Accede a la plataforma a través del siguiente enlace para no perderte ningún detalle del encuentro.

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El Real Madrid recibe al Sevilla en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de máxima tensión para ambos conjuntos. Los blancos, cuartos en la tabla, buscan consolidar su posición en la parte alta de la clasificación ante un rival que les pisa los talones desde el quinto puesto.

Jose Mourinho dirige a un Madrid que atraviesa un buen momento de forma, aunque con la baja notable de Vinicius Junior por sanción. El técnico portugués ya se pronunció con su habitual ironía sobre la suspensión del brasileño, que se perderá varios partidos importantes, incluido este.

El Sevilla llega al Bernabéu con Luis García Plaza en el banquillo y la necesidad de sumar puntos para no perder contacto con la cabeza de la tabla. Los andaluces han mostrado un rendimiento irregular en sus últimas salidas, alternando victorias con derrotas ante rivales de peso.

La ausencia de Isaac Romero por sanción complica los planes ofensivos del conjunto sevillano, que también tendrá que gestionar otras bajas en su plantilla. Con todo, el Sevilla tiene argumentos para competir en un estadio donde el historial reciente no les es del todo desfavorable.

Jude Bellingham, que acaba de renovar su contrato con el Real Madrid hasta 2031, se postula como uno de los grandes protagonistas del encuentro. El centrocampista inglés ha recuperado su mejor nivel y es pieza clave en el esquema de Mourinho.

Por su parte, Arda Güler, otro de los jugadores que ha comprometido su futuro con el club blanco con una nueva renovación hasta 2031, también figura en el once probable y puede ser determinante en la creación de juego.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mourinho no podrá contar con Vinicius Junior, que cumple sanción, ni con los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo. El once probable del Madrid incluye a Courtois bajo palos, una defensa formada por Huijsen, Rüdiger, Cucurella y Dumfries, y una línea de centrocampistas con Diomandé, Güler, Valverde, Tchouaméni y Bellingham, con Mbappé como referencia ofensiva.

El Sevilla, por su parte, afronta el partido sin Isaac Romero, que cumple sanción, y con las bajas por lesión de Miguel Ángel Sierra y Marcao. Luis García Plaza apunta a un once con Vlachodimos en portería, una defensa de cuatro con Kike Salas, Castrin, Suazo e Iglesias, y un centro del campo con Vargas, Correia, Alfon González, Fofana y Agoumé, con Ure como punta.

Forma

El Real Madrid llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los blancos vienen de golear al Roma por 3-4 en la Liga de Campeones y de superar al Villarreal por 1-0 en LaLiga, aunque su único tropiezo llegó ante el Atlético de Madrid, que les ganó 2-1. En esos cinco partidos, el equipo de Mourinho ha marcado once goles y ha encajado nueve.

El Sevilla presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El conjunto andaluz empató 3-3 ante el Levante en su partido más reciente y cayó por 1-3 ante el Barcelona en LaLiga. Sus victorias llegaron frente al Deportivo de A Coruña y el Valencia, sumando un total de ocho goles a favor y ocho en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos inclina la balanza claramente del lado del Real Madrid. En el último enfrentamiento, disputado en mayo de 2026 en el estadio del Sevilla, los blancos se impusieron por 0-1. Revisando los cinco precedentes más recientes en Primera División, el Madrid ha ganado en cuatro ocasiones por una sola del Sevilla, con un dominio que se extiende tanto en el Bernabéu como a domicilio.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Sevilla se sitúa inmediatamente detrás en el quinto puesto, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos separados por muy pocos puntos en la parte alta de la tabla.