¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoSevilla
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Real Madrid vs Sevilla: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Sevilla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 9
Estadio Bernabeu
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Real Madrid vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Madrid vs Sevilla se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Accede a la plataforma a través del siguiente enlace para no perderte ningún detalle del encuentro.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Real Madrid recibe al Sevilla en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de máxima tensión para ambos conjuntos. Los blancos, cuartos en la tabla, buscan consolidar su posición en la parte alta de la clasificación ante un rival que les pisa los talones desde el quinto puesto.

Jose Mourinho dirige a un Madrid que atraviesa un buen momento de forma, aunque con la baja notable de Vinicius Junior por sanción. El técnico portugués ya se pronunció con su habitual ironía sobre la suspensión del brasileño, que se perderá varios partidos importantes, incluido este.

El Sevilla llega al Bernabéu con Luis García Plaza en el banquillo y la necesidad de sumar puntos para no perder contacto con la cabeza de la tabla. Los andaluces han mostrado un rendimiento irregular en sus últimas salidas, alternando victorias con derrotas ante rivales de peso.

La ausencia de Isaac Romero por sanción complica los planes ofensivos del conjunto sevillano, que también tendrá que gestionar otras bajas en su plantilla. Con todo, el Sevilla tiene argumentos para competir en un estadio donde el historial reciente no les es del todo desfavorable.

Jude Bellingham, que acaba de renovar su contrato con el Real Madrid hasta 2031, se postula como uno de los grandes protagonistas del encuentro. El centrocampista inglés ha recuperado su mejor nivel y es pieza clave en el esquema de Mourinho.

Por su parte, Arda Güler, otro de los jugadores que ha comprometido su futuro con el club blanco con una nueva renovación hasta 2031, también figura en el once probable y puede ser determinante en la creación de juego.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Sevilla alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaA. GonzalezA. GonzalezY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. Agoumeteam-logoR. Ure
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Sevilla

Manager

  • J. Mourinho
  • Luis García Plaza

Mourinho no podrá contar con Vinicius Junior, que cumple sanción, ni con los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo. El once probable del Madrid incluye a Courtois bajo palos, una defensa formada por Huijsen, Rüdiger, Cucurella y Dumfries, y una línea de centrocampistas con Diomandé, Güler, Valverde, Tchouaméni y Bellingham, con Mbappé como referencia ofensiva.

El Sevilla, por su parte, afronta el partido sin Isaac Romero, que cumple sanción, y con las bajas por lesión de Miguel Ángel Sierra y Marcao. Luis García Plaza apunta a un once con Vlachodimos en portería, una defensa de cuatro con Kike Salas, Castrin, Suazo e Iglesias, y un centro del campo con Vargas, Correia, Alfon González, Fofana y Agoumé, con Ure como punta.

Forma

RMA

RMA - Formulario

RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SEV

SEV - Formulario

VAL
W1-0
COR
W0-1
BAR
L1-3
AVL
L1-3
LEV
D3-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Madrid llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los blancos vienen de golear al Roma por 3-4 en la Liga de Campeones y de superar al Villarreal por 1-0 en LaLiga, aunque su único tropiezo llegó ante el Atlético de Madrid, que les ganó 2-1. En esos cinco partidos, el equipo de Mourinho ha marcado once goles y ha encajado nueve.

El Sevilla presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El conjunto andaluz empató 3-3 ante el Levante en su partido más reciente y cayó por 1-3 ante el Barcelona en LaLiga. Sus victorias llegaron frente al Deportivo de A Coruña y el Valencia, sumando un total de ocho goles a favor y ocho en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateSevilla
5
0
0
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
10Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos equipos inclina la balanza claramente del lado del Real Madrid. En el último enfrentamiento, disputado en mayo de 2026 en el estadio del Sevilla, los blancos se impusieron por 0-1. Revisando los cinco precedentes más recientes en Primera División, el Madrid ha ganado en cuatro ocasiones por una sola del Sevilla, con un dominio que se extiende tanto en el Bernabéu como a domicilio.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
10
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Sevilla se sitúa inmediatamente detrás en el quinto puesto, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos separados por muy pocos puntos en la parte alta de la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google