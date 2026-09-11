Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en la Primera División, con José Mourinho buscando consolidar la posición del equipo en la tabla tras un arranque de temporada irregular. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Acerca del encuentro

Los blancos llegan a este encuentro con sensaciones encontradas. La victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en la Champions League supuso un arranque europeo positivo, pero la derrota en Primera División ante el Real Betis por 1-0 evidenció las carencias que el propio Federico Valverde reconoció públicamente, admitiendo que el equipo no siguió las instrucciones tácticas de Mourinho en la segunda parte del partido europeo.

La situación en el vestuario tiene más matices. Thibaut Courtois, figura destacada en la victoria ante el Inter, podría ver recompensada su actuación con una renovación de contrato, aunque su reciente decisión de no participar en la próxima campaña de la Nations League con Bélgica añade un foco de atención extradeportivo al entorno del club.

El Rayo Vallecano llega al Bernabéu desde la decimocuarta posición de la tabla, con un bagaje reciente que incluye una abultada derrota por 5-2 ante el Barcelona, aunque los de Bénat San José se redimieron con una victoria por 3-2 ante el Racing de Santander en su último desplazamiento.

Mourinho, de vuelta en el banquillo del Bernabéu en su segunda etapa como técnico madridista, afronta la presión de dar respuestas en el campeonato doméstico después de que el club cerrara la temporada pasada sin títulos. El debate sobre la posición ideal de Trent Alexander-Arnold, utilizado como centrocampista ante el Inter, sigue abierto tras el veredicto contundente del propio técnico sobre el experimento.

Forma

El Real Madrid presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto blanco arrancó la temporada con victorias ante Espanyol (1-2), Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0), antes de caer ante el Real Betis (0-1) y remontar para ganar al Inter de Milán (2-1) en la Champions League. En total, el equipo ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese período.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Racing de Santander, aunque antes de eso sufrieron una goleada por 5-2 ante el Barcelona. El equipo ha marcado ocho goles y ha recibido nueve en ese tramo, con un empate a uno ante el Alavés como único punto rescatado en sus salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado dos veces, el Rayo ha ganado en una ocasión y los otros dos partidos terminaron en empate, con un total de doce goles marcados entre ambos equipos.