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Primera División
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Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Bernabéu en la Primera División, con José Mourinho buscando consolidar la posición del equipo en la tabla tras un arranque de temporada irregular. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 5
Estadio Bernabeu
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Real Madrid contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

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Acerca del encuentro

Los blancos llegan a este encuentro con sensaciones encontradas. La victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en la Champions League supuso un arranque europeo positivo, pero la derrota en Primera División ante el Real Betis por 1-0 evidenció las carencias que el propio Federico Valverde reconoció públicamente, admitiendo que el equipo no siguió las instrucciones tácticas de Mourinho en la segunda parte del partido europeo.

La situación en el vestuario tiene más matices. Thibaut Courtois, figura destacada en la victoria ante el Inter, podría ver recompensada su actuación con una renovación de contrato, aunque su reciente decisión de no participar en la próxima campaña de la Nations League con Bélgica añade un foco de atención extradeportivo al entorno del club.

El Rayo Vallecano llega al Bernabéu desde la decimocuarta posición de la tabla, con un bagaje reciente que incluye una abultada derrota por 5-2 ante el Barcelona, aunque los de Bénat San José se redimieron con una victoria por 3-2 ante el Racing de Santander en su último desplazamiento.

Mourinho, de vuelta en el banquillo del Bernabéu en su segunda etapa como técnico madridista, afronta la presión de dar respuestas en el campeonato doméstico después de que el club cerrara la temporada pasada sin títulos. El debate sobre la posición ideal de Trent Alexander-Arnold, utilizado como centrocampista ante el Inter, sigue abierto tras el veredicto contundente del propio técnico sobre el experimento.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto blanco arrancó la temporada con victorias ante Espanyol (1-2), Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0), antes de caer ante el Real Betis (0-1) y remontar para ganar al Inter de Milán (2-1) en la Champions League. En total, el equipo ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese período.

El Rayo Vallecano acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Racing de Santander, aunque antes de eso sufrieron una goleada por 5-2 ante el Barcelona. El equipo ha marcado ocho goles y ha recibido nueve en ese tramo, con un empate a uno ante el Alavés como único punto rescatado en sus salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado dos veces, el Rayo ha ganado en una ocasión y los otros dos partidos terminaron en empate, con un total de doce goles marcados entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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