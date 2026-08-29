Cómo ver Real Madrid vs Málaga: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y noticias

El Real Madrid recibe al Málaga en el Estadio Bernabéu en un encuentro de Primera División que llega en un momento de gran forma para los locales. José Mourinho ha recuperado sensaciones rápidamente en su regreso al banquillo blanco, y el conjunto madrileño afronta este partido con una confianza notable tras los primeros compases del campeonato. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 3 30 ago 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Málaga en línea: transmisiones en directo

El Real Madrid vs Málaga se puede seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El arranque liguero del Madrid ha sido contundente. Kylian Mbappé marcó un hat-trick en la última jornada ante la Real Sociedad, con Jude Bellingham repartiendo dos asistencias en una victoria por 4-1 que dejó clara la jerarquía del equipo en el Bernabéu. Mourinho elogió públicamente la actitud y el hambre competitiva de su estrella francesa tras el partido.

El técnico portugués tuvo que intervenir en el descanso para reconducir un primer tiempo que no había convencido del todo. Según Federico Valverde, las instrucciones de Mourinho en el vestuario fueron determinantes para transformar una actuación dubitativa en una exhibición de poder ofensivo en la segunda mitad.

El Málaga, por su parte, llega al Bernabéu con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Los de Juan Funes han tenido un inicio de temporada irregular, con un empate ante el Deportivo de A Coruña y una derrota ante el Atlético de Madrid en sus dos primeros partidos de liga, lo que los sitúa en una posición comprometida en la tabla.

El conjunto malagueño tendrá que afrontar este desplazamiento con importantes bajas en su plantilla, lo que complica aún más la tarea ante un rival que llega en plena ebullición. La diferencia de recursos y de momento entre ambos equipos es evidente, aunque el fútbol siempre reserva su cuota de sorpresa.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con una lista considerable de efectivos para este partido. Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurélien Tchouaméni están todos en la enfermería. A pesar de las bajas, el once probable del Madrid mantiene un perfil ofensivo de máximo nivel, con Thibaut Courtois bajo palos, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en ataque, y Jude Bellingham y Federico Valverde en el centro del campo.

El Málaga también llega con problemas en su plantilla. Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo y Aaron Ochoa no estarán disponibles para Juan Funes. El técnico malagueño deberá confiar en el once proyectado encabezado por Alfonso Herrero en portería y Carlos Dotor y Chupe en las posiciones de ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio del partido.

Forma

El Real Madrid llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, sumando tres de competición oficial y dos amistosos de pretemporada. En liga, los blancos han ganado sus dos primeros encuentros: primero al Espanyol por 1-2 a domicilio y después a la Real Sociedad por 4-1 en el Bernabéu. A lo largo de esos cinco partidos, el equipo de Mourinho ha marcado once goles y solo ha encajado cuatro.

El Málaga presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña en liga, precedido por una derrota 2-0 frente al Atlético de Madrid en el debut liguero. En pretemporada, el conjunto andaluz empató 2-2 con el Fulham y ganó 4-2 al Al-Arabi, aunque también cayó 2-1 ante el AD Ceuta FC. En total, el Málaga ha marcado diez goles y ha encajado diez en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes en Primera División data del 15 de abril de 2018, cuando el Real Madrid ganó 2-1 en La Rosaleda. En los últimos cinco precedentes registrados, todos disputados en Primera División, el Real Madrid se impuso en cuatro ocasiones, mientras que el único resultado sin vencedor fue un empate 1-1 en febrero de 2016 en Málaga. El balance de goles en esos cinco partidos refleja la superioridad histórica reciente del conjunto blanco sobre el malagueño.

Clasificación

El Real Madrid llega a este partido como uno de los equipos instalados en la zona noble de la Primera División, mientras que el Málaga se encuentra en la parte baja de la tabla, en zona de descenso, lo que convierte este encuentro en un choque de necesidades muy distintas: los locales buscan consolidarse entre los mejores, y los visitantes necesitan puntos para salir del peligro.