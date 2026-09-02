Cómo ver Real Betis vs Real Madrid: detalles del partido, cómo ver en directo y más

El Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un partido de Primera División que enfrenta a dos de los clubes más reconocibles del fútbol español. Los verdiblancos utilizan el recinto sevillano como sede provisional mientras continúan las obras de renovación en el Benito Villamarín. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Real Madrid: cadenas de TV y transmisiones en línea

El partido entre Real Betis y Real Madrid se puede ver en televisión y en live stream a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

Manuel Pellegrini llega a este encuentro con señales contradictorias. El Betis arrancó la temporada con victorias ante Valencia y Real Sociedad, pero encajó una severa derrota por 5-2 frente al Levante en su último partido de liga, lo que complica el análisis de su estado de forma real.

El cuadro bético también afronta el partido con algunas ausencias en su plantilla. Diego Conde y Giovani Lo Celso permanecen en la enfermería, y el club cerró el mercado de verano con el traspaso de Pablo García al Racing de Santander, una salida que generó gran impacto emocional en el entorno verdiblanco.

El Real Madrid, por su parte, llega con una racha impecable. José Mourinho ha visto a su equipo ganar sus tres primeros compromisos ligueros, incluyendo un contundente 4-0 ante el Málaga en la jornada más reciente. Los blancos acumulan doce goles a favor en esos tres encuentros, una cifra que refleja la capacidad ofensiva de una plantilla con Kylian Mbappé y Vinicius Junior como referencias.

No obstante, Mourinho no podrá contar con una lista notable de bajas. Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Aurelien Tchouaméni y Endrick son solo algunos de los jugadores que se pierden el desplazamiento a Sevilla por lesión. Antonio Rüdiger, que recientemente anunció su retirada de la selección alemana para centrarse exclusivamente en el club, sí estará disponible.

La clasificación sitúa al Real Madrid en segunda posición, mientras que el Betis ocupa el séptimo puesto tras las primeras jornadas

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con el portero Diego Conde ni con el centrocampista Giovani Lo Celso, ambos en la enfermería. Para este partido, el técnico chileno apunta a un once con Álvaro Vallés bajo palos, una defensa formada por Francisco García, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan, y una línea ofensiva en la que Isco, Rodrigo Riquelme y Antony tendrán protagonismo junto a Facundo Bernal, Marc Roca y Troy Parrott.

José Mourinho llega a Sevilla con una lista de bajas considerable. Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouaméni y Endrick son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois en portería, con Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella y Dean Huijsen en defensa, y Jude Bellingham, Federico Valverde y Eduardo Camavinga en el centro del campo, con Brahim Díaz, Vinicius Junior y Kylian Mbappé liderando el ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Real Betis llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue la más llamativa: una caída por 5-2 ante el Levante el 29 de agosto en liga. En el lado positivo, el equipo de Pellegrini se impuso 0-1 al Valencia y ganó 1-0 al Real Sociedad en sus dos partidos anteriores de Primera División. En total, los verdiblancos han marcado seis goles y encajado diez en esos cinco compromisos.

El Real Madrid presenta una racha mucho más sólida, con cinco victorias consecutivas entre partidos amistosos y de liga. Los blancos no han perdido ningún encuentro en ese período y llegan tras golear 4-0 al Málaga el 30 de agosto. Antes de eso, se impusieron 4-1 al Real Sociedad y ganaron 1-2 al Espanyol en liga. El equipo de Mourinho ha marcado doce goles y solo ha encajado dos en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en La Cartuja el 24 de abril de 2026, en un partido de Primera División. En los cinco últimos precedentes, el Real Madrid acumula tres victorias por una del Betis, con un empate adicional. El resultado más abultado fue el 5-1 con el que el Madrid se impuso al Betis en el Santiago Bernabéu el 4 de enero de 2026.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Real Betis se sitúa en el séptimo puesto tras las primeras jornadas de la temporada.