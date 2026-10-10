Cómo ver Real Betis vs Osasuna: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Real Betis recibe al Osasuna en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un partido de LaLiga que llega en un momento de buen ritmo para los locales. El conjunto de Manuel Pellegrini afronta el choque desde la tercera posición de la tabla, respaldado por una racha de resultados positivos que incluye victorias ante el Real Madrid y el Villarreal. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Cómo sintonizar el Real Betis vs Osasuna en línea

El Real Betis vs Osasuna se puede seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

Betis llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de liga, una dinámica que le ha permitido consolidarse en la parte alta de la clasificación. La solidez mostrada en las semanas recientes convierte el Benito Villamarín —o en este caso La Cartuja— en un fortín difícil de visitar.

Osasuna, por su parte, atraviesa un momento más irregular. El equipo de Luis Ramis ha sumado una victoria y un empate en sus últimas cinco jornadas, con derrotas ante rivales de entidad que han frenado su progresión en la tabla. Los navarros llegan a Sevilla desde el decimocuarto puesto.

La lista de bajas condiciona las opciones del técnico visitante. Osasuna acumula hasta siete jugadores en la enfermería, lo que reduce notablemente el margen de maniobra de Ramis para configurar su once.

Betis también tiene ausencias que atender, aunque su plantilla ha demostrado profundidad suficiente para mantener el rendimiento. Pellegrini ha gestionado con acierto los recursos disponibles en las últimas semanas.

Noticias de ambos equipos y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Marc Bartra, Diego Llorente ni Junior Firpo para este encuentro. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés bajo palos, con Héctor Bellerín, Valentín Gómez, Natan y Francisco García en defensa, y una línea de mediocampo formada por Pablo Fornals, Marc Roca y Nelson Deossa, con Abdessamad Ezzalzouli, Antony y Juan Hernández en ataque.

Osasuna llega a Sevilla con una enfermería muy poblada. Luis Ramis no dispondrá de Valentín Rosier, Moi Gómez, Jorge Herrando, Aimar Oroz, Iker Muñoz, Romain Del Castillo ni Enrique Barja. El once visitante previsto sitúa a Aitor Fernández en portería, con Asier Osambela, Alejandro Catena, Unai Santos y Diego Rico en defensa, Lucas Torro, Íñigo Arguibide y Jon Moncayola en el centro del campo, y Raúl Moro, Rubén García y Ante Budimir como referentes ofensivos.

Forma

El Real Betis llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña, aunque antes de eso encadenó victorias ante el Getafe (1-0), el Villarreal (1-2 fuera de casa), el Lille en Champions League (2-3) y el Real Madrid (1-0). El conjunto verdiblanco ha marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

Osasuna ha sumado una victoria y un empate en sus últimos cinco partidos de liga, con tres derrotas en el camino. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano, precedido por una derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid. Los navarros también perdieron 0-2 con el Espanyol y 5-2 ante el Alavés, aunque puntuaron con una victoria 1-0 sobre el Getafe. En total, han marcado cinco goles y encajado doce en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en LaLiga terminó en empate 1-1, con el Osasuna como local, el 12 de abril de 2026. Antes de ese resultado, el Betis se impuso 2-0 en Sevilla en septiembre de 2025. Revisando los últimos cinco enfrentamientos en la Primera División, el Betis acumula tres victorias frente a ninguna para el Osasuna, con dos empates, y un total de once goles en esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Real Betis ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa en la pelea directa por los puestos europeos de mayor rango. Osasuna es decimocuarto, en una zona de la tabla que exige sumar puntos para alejarse de la parte baja.