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Primera División
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Dónde ver Real Betis vs Málaga en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Real Betis vs Málaga
Real Betis
Málaga
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Betis y Málaga hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Real Betis recibe al Málaga en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 11
Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Málaga en directo hoy

El Real Betis vs Málaga se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto verdiblanco, dirigido por Manuel Pellegrini, llega a este encuentro desde la cuarta posición de la tabla, con una semana de trabajo tras empatar sin goles frente al Celta de Vigo en su último compromiso liguero.

El Betis ha combinado sus compromisos europeos con la liga con resultados desiguales. Una derrota abultada ante el Barcelona —5-2— y una victoria en Champions League ante el Feyenoord por 1-0 resumen la dualidad de un equipo que sigue siendo competitivo en dos frentes.

El Málaga, por su parte, atraviesa una situación delicada. El conjunto dirigido por Juan Funes ocupa el último puesto de la clasificación y llega a Sevilla con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

Los de Funes vienen de empatar 1-1 ante el Alavés en su último partido de liga, aunque consiguieron una victoria en Copa del Rey frente al Sporting de Alcázar por 0-3 la semana pasada. La irregularidad en el campeonato doméstico complica su situación en la tabla.

Con el Betis buscando consolidar su posición en la parte alta y el Málaga luchando por su permanencia, el partido tiene una carga competitiva real para ambos lados, aunque desde perspectivas muy diferentes.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Betis contra Málaga alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Formación
Málaga crest
Málaga
MAL
5-4-1
A. VallesA. VallesNatanNatanFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaHéctor BellerínHéctor BellerínD. LlorenteD. LlorenteM. RocaM. RocaAntonyAntonyIscoIscoD. CeballosD. CeballosA. EzzalzouliA. EzzalzouliT. ParrottT. ParrottA. HerreroA. HerreroE. GalileaE. GalileaA. AznouA. AznouC. PugaC. PugaRafitaRafitaF. CaleroF. CaleroR. EnriquezR. EnriquezC. DotorC. DotorD. LarrubiaD. LarrubiaD. LorenzoD. LorenzoA. NinoA. Nino
Málaga crest
Málaga
MAL
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Málaga

Manager

  • M. Pellegrini
  • J. Funes

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni con Juan Hernández por lesión, mientras que Facundo Bernal cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Betis sitúa a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Diego Llorente. En el centro del campo apuntan Marc Roca, Isco y Dani Ceballos, con Antony, Abdessamad Ezzalzouli y Nelson Deossa en las posiciones más avanzadas.

Juan Funes afronta el desplazamiento a Sevilla con una larga lista de bajas: Julen Lobete, Diego Murillo, Joaquín Muñoz, Juan Cruz, Aarón Ochoa y Pablo Martínez están todos descartados por lesión. El once visitante previsto parte de Alfonso Herrero en portería, con Einar Galilea, Carlos Puga, Rafita y Ángel Recio en defensa, y Dani Lorenzo, Carlos Dotor, David Larrubia, Ramón Enríquez, Adam Aznou y Adrián Niño completando el equipo.

Forma

BET

BET - Formulario

OSA
W5-2
POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MAL

MAL - Formulario

GET
L1-0
ESP
D1-1
RSO
L2-5
ALA
D1-1
SDA
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Betis llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Celta de Vigo, aunque antes encadenó victorias ante el Feyenoord en Champions League —1-0— y ante el Oporto —3-2— en la misma competición. En total, el Betis ha marcado 11 goles y encajado 8 en ese tramo de cinco encuentros.

El Málaga presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el empate 1-1 ante el Alavés, aunque previamente sufrió una abultada derrota por 5-2 ante la Real Sociedad. Los visitantes han anotado 6 goles y recibido 10 en ese período, una cifra defensiva que refleja sus dificultades en la competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateMálaga
4
0
1
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
3
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, que el Málaga ganó por 3-1. En los cuatro precedentes de Primera División recogidos, el Betis se impuso en tres ocasiones y el Málaga en ninguna, con un triunfo del conjunto verdiblanco como local por 2-1 en abril de 2018 como el último duelo liguero entre ambos. El historial reciente en competición oficial favorece claramente al equipo sevillano.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
L
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
W
W
W
L
W
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
L
W
D
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
W
W
W
W
L
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
W
L
D
L
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
9333129+312
W
L
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
W
D
W
D
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
13
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
L
W
L
D
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
L
W
D
D
L
16
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
L
D
L
W
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Real Betis ocupa la cuarta posición, dentro de los puestos que dan acceso a competición europea. El Málaga, en el extremo opuesto, es el último clasificado, lo que convierte este partido en un duelo entre aspiraciones europeas y urgencia de permanencia.

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