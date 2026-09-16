El Real Betis recibe al Getafe en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 17 sept 2026 - 13:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo sintonizar el Real Betis vs Getafe

El Real Betis vs Getafe se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto verdiblanco llega en un estado de forma envidiable. Tras vencer al Real Madrid en liga y superar al Lille en la Liga de Campeones, Manuel Pellegrini ha consolidado a su equipo como uno de los más sólidos del campeonato, ocupando actualmente la tercera posición de la tabla.

Troy Parrott ha sido una de las grandes revelaciones del inicio de curso. El delantero irlandés marcó el gol decisivo en la victoria europea ante Lille y se ha convertido rápidamente en uno de los atacantes más comentados de España.

El Getafe, por su parte, atraviesa un momento más irregular. El equipo de Pepe Bordalás llega a Sevilla desde la decimoquinta posición, con dos empates consecutivos en liga y sin haber logrado encadenar victorias en sus últimas salidas.

Con el Betis en racha y el Getafe necesitado de puntos para alejarse de la zona baja, el partido promete tensión competitiva desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Manuel Pellegrini tiene la baja confirmada de Diego Llorente por lesión. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés en portería, con Francisco García, Natan, Héctor Bellerín y Marc Bartra en defensa, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca y Abdessamad Ezzalzouli en el centro del campo, y Rodrigo Riquelme junto a Juan Hernández en ataque.

Pepe Bordalás llega al partido con una lista de bajas considerable. Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar y Andrés García están todos descartados por lesión. El once probable del Getafe sitúa a David Soria bajo palos, con Nemanja Gudelj, Johan Mojica, Djene y Sebastián Boselli en defensa, Orel Mangala, Mario Martín, Martín Satriano, Ramón Terrats e Iván Azón en el mediocampo, y Enes Ünal como referencia ofensiva.

Forma

El Real Betis llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y una derrota. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-2 ante el Villarreal en liga, y antes de eso venció al Real Madrid por 1-0. La única derrota en este período llegó ante el Levante, con un abultado 5-2. En total, el Betis ha marcado siete goles y encajado ocho en estos cinco encuentros.

El Getafe acumula dos empates, dos derrotas y una victoria en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de La Coruña, mientras que antes igualó 1-1 con el Celta de Vigo. Su única victoria en la serie llegó ante el Racing de Santander por 0-1. En conjunto, el equipo azulón ha marcado cuatro goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Primera División, con el Getafe venciendo al Betis por 2-0 en el Coliseum. Antes de eso, el Betis goleó al Getafe por 4-0 en Sevilla en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Betis acumula tres victorias por una del Getafe, con un empate.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Real Betis ocupa la tercera posición, mientras que el Getafe se sitúa en el decimoquinto puesto.