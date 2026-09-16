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Primera División
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Cómo ver Real Betis vs Getafe: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Betis vs Getafe
Real Betis
Getafe
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Betis y Getafe. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Betis recibe al Getafe en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio Benito Villamarin
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Cómo sintonizar el Real Betis vs Getafe

El Real Betis vs Getafe se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto verdiblanco llega en un estado de forma envidiable. Tras vencer al Real Madrid en liga y superar al Lille en la Liga de Campeones, Manuel Pellegrini ha consolidado a su equipo como uno de los más sólidos del campeonato, ocupando actualmente la tercera posición de la tabla.

Troy Parrott ha sido una de las grandes revelaciones del inicio de curso. El delantero irlandés marcó el gol decisivo en la victoria europea ante Lille y se ha convertido rápidamente en uno de los atacantes más comentados de España.

El Getafe, por su parte, atraviesa un momento más irregular. El equipo de Pepe Bordalás llega a Sevilla desde la decimoquinta posición, con dos empates consecutivos en liga y sin haber logrado encadenar victorias en sus últimas salidas.

Con el Betis en racha y el Getafe necesitado de puntos para alejarse de la zona baja, el partido promete tensión competitiva desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Betis contra Getafe alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Formación
Getafe crest
Getafe
GET
4-4-2
A. VallesA. VallesFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínM. BartraM. BartraF. BernalF. BernalIscoIscoM. RocaM. RocaA. EzzalzouliA. EzzalzouliAntonyAntonyT. ParrottT. ParrottD. SoriaD. SoriaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaDjeneDjeneZ. RomeroZ. RomeroO. MangalaO. MangalaM. MartinM. MartinR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalM. SatrianoM. Satriano
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Getafe

Manager

  • M. Pellegrini
  • P. Bordalas

Manuel Pellegrini tiene la baja confirmada de Diego Llorente por lesión. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés en portería, con Francisco García, Natan, Héctor Bellerín y Marc Bartra en defensa, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca y Abdessamad Ezzalzouli en el centro del campo, y Rodrigo Riquelme junto a Juan Hernández en ataque.

Pepe Bordalás llega al partido con una lista de bajas considerable. Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar y Andrés García están todos descartados por lesión. El once probable del Getafe sitúa a David Soria bajo palos, con Nemanja Gudelj, Johan Mojica, Djene y Sebastián Boselli en defensa, Orel Mangala, Mario Martín, Martín Satriano, Ramón Terrats e Iván Azón en el mediocampo, y Enes Ünal como referencia ofensiva.

Forma

BET

BET - Formulario

VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
LIL
W2-3
VIL
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GET

GET - Formulario

SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Betis llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y una derrota. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-2 ante el Villarreal en liga, y antes de eso venció al Real Madrid por 1-0. La única derrota en este período llegó ante el Levante, con un abultado 5-2. En total, el Betis ha marcado siete goles y encajado ocho en estos cinco encuentros.

El Getafe acumula dos empates, dos derrotas y una victoria en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de La Coruña, mientras que antes igualó 1-1 con el Celta de Vigo. Su única victoria en la serie llegó ante el Racing de Santander por 0-1. En conjunto, el equipo azulón ha marcado cuatro goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateGetafe
3
1
1
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
9Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Primera División, con el Getafe venciendo al Betis por 2-0 en el Coliseum. Antes de eso, el Betis goleó al Getafe por 4-0 en Sevilla en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Betis acumula tres victorias por una del Getafe, con un empate.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600255+2018
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
4
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131013-37
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Real Betis ocupa la tercera posición, mientras que el Getafe se sitúa en el decimoquinto puesto.

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