Cómo ver Rayo Vallecano vs Racing Santander: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Estadio de Vallecas acoge este encuentro de Primera División entre Rayo Vallecano y Racing Santander, dos equipos que llegan al partido con realidades muy distintas tras el cierre del mercado de fichajes.

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Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 12:30 Estadio Butarque

Ver Rayo Vallecano vs Racing Santander en línea

El Rayo Vallecano vs Racing Santander se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Acerca del encuentro

El Rayo de Benat San Jose atraviesa un inicio de temporada complicado. La goleada encajada ante el Barcelona —un 5-2 que dejó al equipo madrileño con la guardia baja— es el resultado más reciente de un conjunto que todavía no ha logrado encontrar su mejor versión en liga. La llegada del portero Emil Audero en calidad de cedido desde el Como añade una pieza nueva bajo palos, aunque la baja del lesionado Augusto Batalla sigue condicionando las opciones de Benat en ese puesto.

El Racing, por su parte, llega a Madrid con la ilusión propia de un recién ascendido que está dejando buenas sensaciones. El equipo de Jose Lopez sumó una victoria ante el Elche en su último partido de liga, y la incorporación de Pablo García desde el Real Betis en el último día del mercado refuerza una plantilla que aspira a consolidarse en la categoría.

Los cántabros no han tenido un arranque sencillo: cayeron ante el Getafe y empataron con el Villarreal antes de ese triunfo ante el Elche. Aun así, el conjunto santanderino ha demostrado capacidad para generar peligro y acumular puntos fuera de casa.

El Rayo necesita sumar para alejarse de los puestos de descenso. Con varios jugadores en la enfermería y el equipo aún en proceso de adaptación al nuevo curso, este partido en casa se presenta como una oportunidad que el conjunto vallecano no puede desaprovechar.

Noticias del equipo y escuadras

Benat San Jose no podrá contar con varios jugadores en el Rayo Vallecano. Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y Marash Kumbulla están en la lista de bajas por lesión. El once probable apunta a Dani Cárdenas en portería, con Pelayo Fernández, Florian Lejeune, Ivan Balliu y Pathé Ciss en defensa, y Álvaro García y Sergio Camello como referencias ofensivas.

En el Racing Santander, Jose Lopez tampoco tiene el plantel al completo. Pedro Felipe, Andrés Martín y Pablo Ramón están descartados por lesión. El equipo titular previsto sitúa a Julen Agirrezabala bajo palos, con Sergio Canales e Íñigo Vicente como piezas clave en el mediocampo y la delantera. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el momento del partido.

Forma

El Rayo Vallecano llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-2 ante el Barcelona en Primera División, y antes de eso empataron 1-1 con el Alavés. En los cinco partidos, el equipo madrileño ha marcado siete goles y ha encajado doce.

El Racing Santander presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en ese mismo período. El triunfo más reciente en liga llegó ante el Elche por 3-2, mientras que su única derrota en competición oficial fue el 1-0 ante el Getafe. Los cántabros también igualaron 2-2 con el Villarreal en Primera División. En total, han anotado once goles y han recibido siete en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en Segunda División el 20 de julio de 2020, con victoria del Rayo Vallecano por 1-2 como visitante en el campo del Racing. Antes de ese duelo, el Rayo se impuso 2-0 en casa ante el Racing en septiembre de 2019, también en Segunda División. En los cinco precedentes registrados, el Rayo acumula tres victorias frente a dos del Racing, con encuentros que se remontan a partidos de Primera División y Copa del Rey en la temporada 2011-12.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la decimoctava posición, mientras que el Racing Santander se sitúa en el décimo lugar de la clasificación.