¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoRayo Vallecano
Estadio Butarque
team-logoEspanyol
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Rayo Vallecano vs Espanyol: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Rayo Vallecano vs Espanyol
Rayo Vallecano
Espanyol
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Rayo Vallecano y Espanyol. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Rayo Vallecano y Espanyol se miden en el Estadio Butarque de Leganés en un partido de Primera División que ambos equipos necesitan ganar por razones bien distintas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio Butarque
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintinizar el Rayo Vallecano vs Espanyol

El Rayo Vallecano vs Espanyol se puede ver en directo a través de Movistar+.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Benat San Jose llega en un momento delicado. Tras caer 4-1 ante el Real Madrid el pasado fin de semana, los franjiverdes acumulan tres derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros y ocupan la decimosexta posición en la tabla. La presión sobre la plantilla es evidente.

Espanyol, en cambio, afronta este desplazamiento con algo más de confianza. El conjunto de Manolo González viene de ganar 2-0 en Osasuna, resultado que les permite escalar hasta la octava plaza y encadenar una racha más sólida en las últimas semanas.

En el historial reciente entre ambos, el Rayo se impuso 1-0 en el último enfrentamiento disputado en Butarque, en abril de 2026. Sin embargo, el Espanyol ha mostrado capacidad para ganar en campo contrario y llega con la moral alta tras su victoria en Pamplona.

Con el Rayo necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso y el Espanyol con ambiciones de seguir escalando posiciones, el partido promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Rayo Vallecano contra Espanyol alineaciones probables

4-3-3
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Formación
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-2-3-1
E. AuderoE. AuderoP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuA. PedrosaA. PedrosaUnai LópezUnai LópezO. ValentinO. ValentinP. DiazP. DiazÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaS. CamelloS. CamelloF. PerezF. PerezM. DmitrovicM. DmitrovicO. El HilaliO. El HilaliR. HinojoR. HinojoC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraM. FernandezM. FernandezGabriel MoscardoGabriel MoscardoT. DolanT. DolanE. ExpositoE. ExpositoJ. HernandezJ. HernandezR. FernandezR. Fernandez
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-3-3
Rayo Vallecano

Once inicial

Espanyol

Manager

  • B. San Jose
  • M. Gonzalez

El Rayo Vallecano afronta el partido con varias bajas importantes. Augusto Batalla, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Randy Nteka y Gnangoro Bouare están en la enfermería, mientras que Jorge de Frutos cumple sanción. El once proyectado de Benat San Jose cuenta con Emil Audero bajo palos, una defensa formada por Pathe Ciss, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Adria Pedrosa, y un centro del campo con Unai López, Oscar Valentin y Pedro Diaz. Álvaro García, Sergio Camello y Fran Perez completarían el ataque.

Espanyol llega sin Kike Garcia ni Javier Puado por lesión, aunque sin ningún jugador sancionado. Manolo González alinearía a Marko Dmitrovic en portería, con Omar El Hilali, Roger Hinojo, Clemens Riedel y Leandro Cabrera en defensa. Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Edu Exposito y Javi Hernandez formarían el centro del campo, con Marcos Fernandez y Roberto Fernandez arriba.

Forma

RAY

RAY - Formulario

SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
RMA
L4-1
Gol marcado (encajado)
8/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ESP

ESP - Formulario

LEV
W3-0
RMA
L1-2
RSO
L2-1
SEV
D1-1
OSA
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Rayo Vallecano ha cosechado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 4-1 ante el Real Madrid, aunque antes de eso lograron un valioso 3-2 frente al Racing Santander. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Benat San Jose ha marcado ocho goles y encajado trece.

Espanyol presenta una racha de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el triunfo 2-0 en Osasuna, precedido por el empate 1-1 en Sevilla. En total, el conjunto blanquiazul ha anotado siete goles y ha recibido cinco durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateEspanyol
1
0
4
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Primera División, con victoria del Rayo Vallecano por 1-0 en Butarque. En los cinco últimos precedentes, Espanyol acumula tres victorias por una del Rayo, con un partido adicional favorable también para el conjunto catalán, y los encuentros han producido un total de nueve goles.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
531155010
D
W
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
17
VillarrealVillarrealVIL
503268-23
D
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la decimosexta posición, mientras que el Espanyol se sitúa en el octavo lugar.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google