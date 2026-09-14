Rayo Vallecano y Espanyol se miden en el Estadio Butarque de Leganés en un partido de Primera División que ambos equipos necesitan ganar por razones bien distintas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 13:00 Estadio Butarque

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Acerca del encuentro

El equipo de Benat San Jose llega en un momento delicado. Tras caer 4-1 ante el Real Madrid el pasado fin de semana, los franjiverdes acumulan tres derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros y ocupan la decimosexta posición en la tabla. La presión sobre la plantilla es evidente.

Espanyol, en cambio, afronta este desplazamiento con algo más de confianza. El conjunto de Manolo González viene de ganar 2-0 en Osasuna, resultado que les permite escalar hasta la octava plaza y encadenar una racha más sólida en las últimas semanas.

En el historial reciente entre ambos, el Rayo se impuso 1-0 en el último enfrentamiento disputado en Butarque, en abril de 2026. Sin embargo, el Espanyol ha mostrado capacidad para ganar en campo contrario y llega con la moral alta tras su victoria en Pamplona.

Con el Rayo necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso y el Espanyol con ambiciones de seguir escalando posiciones, el partido promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

El Rayo Vallecano afronta el partido con varias bajas importantes. Augusto Batalla, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Randy Nteka y Gnangoro Bouare están en la enfermería, mientras que Jorge de Frutos cumple sanción. El once proyectado de Benat San Jose cuenta con Emil Audero bajo palos, una defensa formada por Pathe Ciss, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Adria Pedrosa, y un centro del campo con Unai López, Oscar Valentin y Pedro Diaz. Álvaro García, Sergio Camello y Fran Perez completarían el ataque.

Espanyol llega sin Kike Garcia ni Javier Puado por lesión, aunque sin ningún jugador sancionado. Manolo González alinearía a Marko Dmitrovic en portería, con Omar El Hilali, Roger Hinojo, Clemens Riedel y Leandro Cabrera en defensa. Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Edu Exposito y Javi Hernandez formarían el centro del campo, con Marcos Fernandez y Roberto Fernandez arriba.

Forma

El Rayo Vallecano ha cosechado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 4-1 ante el Real Madrid, aunque antes de eso lograron un valioso 3-2 frente al Racing Santander. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Benat San Jose ha marcado ocho goles y encajado trece.

Espanyol presenta una racha de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el triunfo 2-0 en Osasuna, precedido por el empate 1-1 en Sevilla. En total, el conjunto blanquiazul ha anotado siete goles y ha recibido cinco durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Primera División, con victoria del Rayo Vallecano por 1-0 en Butarque. En los cinco últimos precedentes, Espanyol acumula tres victorias por una del Rayo, con un partido adicional favorable también para el conjunto catalán, y los encuentros han producido un total de nueve goles.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la decimosexta posición, mientras que el Espanyol se sitúa en el octavo lugar.