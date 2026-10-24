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Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Cómo ver Rayo Vallecano vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Rayo Vallecano y Elche se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Rayo Vallecano recibe a Elche en el Campo de Fútbol de Vallecas de Madrid en un duelo de LaLiga con implicaciones importantes en la parte baja de la tabla.

El conjunto de Benat San Jose llega a este partido con resultados irregulares en las últimas semanas. Tras empatar 1-1 con Getafe en su más reciente salida liguera, el equipo madrileño busca recuperar sensaciones ante su afición.

Elche, dirigido por Martin Anselmi, atraviesa un momento delicado en la clasificación. Los ilicitanos llegan con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de peligro, aunque su forma reciente no invita al optimismo.

El cuadro visitante viene de empatar 0-0 con Villarreal en su último compromiso liguero, un resultado que no termina de resolver sus problemas en la tabla. Antes de eso, una victoria a domicilio ante Espanyol por 1-3 fue el único destello positivo en una racha poco convincente.

Rayo, por su parte, acumula una mezcla de resultados que refleja las dificultades de una temporada exigente. Los vallecanos ganaron 2-1 al Espanyol y 3-2 al Racing Santander, pero también encajaron derrotas abultadas ante Real Madrid y Barcelona.

Con ambos equipos necesitados de puntos por distintas razones, el partido promete tensión e intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al equipo local, Benat San Jose no podrá contar con Augusto Batalla ni con Luiz Felipe por lesión. El técnico vasco tiene previsto alinear a Emil Audero bajo palos, con una defensa formada por Florian Lejeune, Adria Pedrosa, Mujaid Sadick e Ivan Balliu. En el centro del campo apuntan Álvaro García, Unai López y Pathe Ciss, mientras que Sergio Camello, Isi Palazon y Jorge de Frutos completarían el once.

Elche llega con la baja de Marc Aguado por lesión, aunque sin ningún jugador sancionado. Martin Anselmi tiene previsto disponer de Matias Dituro en portería, con Buba Sangare, German Valera, Roy Revivo y Javi Morcillo en defensa. Victor Chust, Lucas Cepeda, Thomas Lemar y Federico Redondo formarían el centro del campo, con Gonzalo Villar y Abiel Osorio en ataque.

Forma

Rayo Vallecano presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. El equipo madrileño lleva dos empates consecutivos, el más reciente un 1-1 ante Getafe, y antes igualó sin goles ante Osasuna. Sus victorias ante Espanyol por 2-1 y ante Racing Santander por 3-2 muestran capacidad ofensiva, aunque las derrotas por 4-1 ante Real Madrid y por 5-2 ante Barcelona evidencian fragilidad defensiva. En total, han marcado 11 goles y encajado 13 en esos cinco encuentros.

Elche acumula dos empates y una victoria en sus tres últimas salidas ligueras, aunque en el conjunto de los cinco partidos registra una victoria, tres empates y una derrota. Tras ganar 1-3 en el campo del Espanyol, los ilicitanos no han vuelto a ganar, empatando 0-0 tanto ante Celta Vigo como ante Villarreal. La derrota 2-3 ante Real Madrid completa un tramo de temporada en el que el equipo ha mostrado cierta solidez defensiva pero escasa contundencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está marcado por el dominio del Elche en los últimos enfrentamientos directos. La última vez que se vieron las caras fue en abril de 2026, cuando Rayo Vallecano se impuso 1-0 en Vallecas, pero antes de eso Elche había goleado 4-0 a los madrileños tanto en diciembre de 2025 como en abril de 2023. En el cómputo de los últimos cinco duelos, Elche acumula tres victorias por dos de Rayo, con una diferencia de goles que inclina la balanza claramente hacia el conjunto ilicitano.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, Rayo Vallecano ocupa la decimocuarta posición, mientras que Elche se sitúa en el decimoctavo puesto. Los visitantes están inmersos en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, lo que convierte este desplazamiento a Vallecas en un partido de vital importancia para sus aspiraciones de permanencia.