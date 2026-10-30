El Rayo Vallecano recibe al Celta Vigo en el Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para los locales. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 11:15 Campo de Futbol de Vallecas

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Acerca del encuentro

El equipo de Benat San Jose atraviesa un tramo irregular. Tras caer 3-0 ante el Elche la pasada jornada, el Rayo acumula una sola victoria en sus últimos cuatro encuentros ligueros y necesita puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El Celta, por su parte, llega con mejor sensación. Claudio Giraldez ha visto a su equipo ganar al Alavés y superar al Celtic en la Europa League en las últimas semanas, aunque el empate sin goles ante el Betis el pasado fin de semana frenó algo el impulso.

Los de Vigo se presentan en Vallecas desde una posición cómoda en la tabla, lo que les da margen para especular. El Rayo, en cambio, no puede permitirse ese lujo.

El historial reciente entre estos dos equipos es equilibrado, aunque el Celta ganó con claridad la última vez que se enfrentaron. El partido promete tensión, especialmente para el equipo local.

Alineación titular

El Rayo Vallecano no podrá contar con Augusto Batalla ni Luiz Felipe por lesión, mientras que Pathe Ciss cumple sanción. El técnico Benat San Jose apunta a una alineación con Emil Audero bajo palos, una defensa formada por Ivan Balliu, Adria Pedrosa, Mujaid Sadick y Florian Lejeune, y un centro del campo con Álvaro García, Jorge de Frutos, Oscar Valentin y Unai López. Isi Palazon y Sergio Camello completarían el once proyectado.

El Celta de Claudio Giraldez llega con una baja importante en ataque: Borja Iglesias no estará disponible por lesión, junto a Miguel Roman, Jones El-Abdellaoui, Carl Starfelt y Alvaro Nunez. El once probable sitúa a Ionut Andrei Radu en portería, con Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rodriguez y Sergio Carreira en defensa, y Aleix Febas, Javi Rueda e Ilaix Moriba en el centro del campo. Ferran Jutgla, Hugo Alvarez y Hugo Gonzalez formarían la línea ofensiva.

Forma

El Rayo Vallecano llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue una derrota 3-0 ante el Elche en Primera División, precedida por un empate 1-1 con el Getafe. En ese tramo también consiguieron un empate ante el Osasuna y una victoria 2-1 sobre el Espanyol, además de pasar la ronda de Copa del Rey ante el Recreativo Huelva.

El Celta Vigo suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. El punto más reciente fue el empate sin goles ante el Real Betis en liga, mientras que antes de eso ganaron 2-1 al Alavés y se impusieron 2-1 al Celtic en la Europa League. La derrota llegó ante la Juventus en la misma competición europea.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Celta Vigo se impuso 3-0 en Balaídos. En los últimos cinco duelos de Primera División, el balance es muy igualado: el Celta ha ganado dos, el Rayo también dos, y uno terminó en empate. En Vallecas, el Rayo venció 2-1 en enero de 2025 y ambos equipos empataron 1-1 en septiembre del mismo año.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la decimosexta posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita urgente. El Celta Vigo, noveno, llega con la tranquilidad de quien mira la tabla desde la mitad alta.