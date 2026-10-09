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Primera División
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Cómo ver Rayo Vallecano vs Athletic Club: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Rayo Vallecano vs Athletic Club
Rayo Vallecano
Athletic Club
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Rayo Vallecano y Athletic Club. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Rayo Vallecano recibe a Athletic Club en el Campo de Fútbol de Vallecas en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos con ambiciones distintas pero con puntos igualmente importantes en juego. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Campo de Futbol de Vallecas

Cómo sintonizar el Rayo Vallecano vs Athletic Club

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Acerca del ecuentro

El conjunto de Benat San Jose llega a este partido en un momento irregular. Los vallecanos han sumado victorias ante Espanyol y Racing Santander, pero han sufrido derrotas pesadas frl-e

ente a Real Madrid y Barcelona, lo que refleja la brecha que aún existe con los grandes del campeonato.

Athletic Club, dirigido por Edin Terzic, llega con mejor dinámica. Los bilbaínos han encadenado resultados sólidos, con victorias destacadas como el 3-0 ante Atlético Madrid en LaLiga y un triunfo en el amistoso ante Real Sociedad el 2 de octubre.

Las bajas condicionarán las opciones de ambos equipos. Rayo afronta una lista de ausencias considerable, mientras que Athletic tampoco llega al completo, con varios jugadores importantes fuera por lesión.

En la tabla, ambos equipos se sitúan en la zona media de Primera División, lo que convierte este duelo en una oportunidad para escalar posiciones antes de que la temporada entre en su fase más exigente.

Noticias de los equipos y escuadras

Rayo Vallecano contra Athletic Club alineaciones probables

4-2-3-1
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Formación
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
E. AuderoE. Auderoteam-logoM. SadickF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissI. PalazonI. PalazonÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaJ. de FrutosJ. de FrutosUnai LópezUnai LópezS. CamelloS. CamelloUnai SimónUnai SimónY. BerchicheY. BerchicheJ. AresoJ. AresoA. ParedesA. ParedesA. LaporteA. LaporteM. JauregizarM. JauregizarP. CanalesP. CanalesIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaR. NavarroR. NavarroA. BerenguerA. BerenguerI. WilliamsI. Williams
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
Rayo Vallecano

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • B. San Jose
  • E. Terzic

Benat San Jose no podrá contar con Augusto Batalla, Randy Nteka, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Isi Palazon, Adria Pedrosa ni Ivan Balliu por lesión. El once probable de Rayo incluye a Emil Audero bajo palos, con Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Giorgi Tsitaishvili en defensa, Oscar Valentin, Pathe Ciss y Unai López en el centro del campo, y Jorge de Frutos, Sergio Camello y Álvaro García en ataque.

Edin Terzic tampoco llega al completo: Unai Eguiluz, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta y Nico Williams están descartados por lesión. El once proyectado de Athletic Club sitúa a Unai Simón en portería, con Yuri Berchiche, Johaneko Louis-Jean, Aitor Paredes y Aymeric Laporte en defensa, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta en el centro, y Robert Navarro, Alex Berenguer e Inaki Williams en la línea ofensiva.

Forma

RAY

RAY - Formulario

BAR
L5-2
SAN
W3-2
RMA
L4-1
ESP
W2-1
OSA
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ATH

ATH - Formulario

CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Rayo Vallecano presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Osasuna, mientras que la derrota más abultada llegó frente a Barcelona por 5-2. En total, los vallecanos han marcado nueve goles y encajado trece en ese tramo.

Athletic Club llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue un triunfo 1-0 en el amistoso ante Real Sociedad el 2 de octubre, y el resultado más llamativo fue el 3-0 ante Atlético Madrid en LaLiga. Los bilbaínos han marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con dos empates a cero ante Alavés y Elche que muestran cierta solidez defensiva en los partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateAthletic Club
0
1
4
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Primera División tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Vallecas y terminó con empate 1-1. En los últimos cinco duelos entre Rayo Vallecano y Athletic Club en el campeonato, los bilbaínos acumulan cuatro victorias por ninguna del conjunto madrileño, con un empate. Athletic se ha impuesto en Vallecas en las dos últimas visitas antes del empate de febrero de 2026.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Rayo Vallecano ocupa la duodécima posición y Athletic Club la décima, por lo que los visitantes llegan con una ligera ventaja en la tabla. Un triunfo de cualquiera de los dos les permitiría presionar a los equipos que tienen por delante en la zona media-alta de la clasificación.

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