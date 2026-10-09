Cómo ver Rayo Vallecano vs Athletic Club: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Rayo Vallecano recibe a Athletic Club en el Campo de Fútbol de Vallecas en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos con ambiciones distintas pero con puntos igualmente importantes en juego. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Cómo sintonizar el Rayo Vallecano vs Athletic Club

El Rayo Vallecano vs Athletic Club se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del ecuentro

El conjunto de Benat San Jose llega a este partido en un momento irregular. Los vallecanos han sumado victorias ante Espanyol y Racing Santander, pero han sufrido derrotas pesadas frl-e

ente a Real Madrid y Barcelona, lo que refleja la brecha que aún existe con los grandes del campeonato.

Athletic Club, dirigido por Edin Terzic, llega con mejor dinámica. Los bilbaínos han encadenado resultados sólidos, con victorias destacadas como el 3-0 ante Atlético Madrid en LaLiga y un triunfo en el amistoso ante Real Sociedad el 2 de octubre.

Las bajas condicionarán las opciones de ambos equipos. Rayo afronta una lista de ausencias considerable, mientras que Athletic tampoco llega al completo, con varios jugadores importantes fuera por lesión.

En la tabla, ambos equipos se sitúan en la zona media de Primera División, lo que convierte este duelo en una oportunidad para escalar posiciones antes de que la temporada entre en su fase más exigente.

Noticias de los equipos y escuadras

Benat San Jose no podrá contar con Augusto Batalla, Randy Nteka, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Isi Palazon, Adria Pedrosa ni Ivan Balliu por lesión. El once probable de Rayo incluye a Emil Audero bajo palos, con Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Giorgi Tsitaishvili en defensa, Oscar Valentin, Pathe Ciss y Unai López en el centro del campo, y Jorge de Frutos, Sergio Camello y Álvaro García en ataque.

Edin Terzic tampoco llega al completo: Unai Eguiluz, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta y Nico Williams están descartados por lesión. El once proyectado de Athletic Club sitúa a Unai Simón en portería, con Yuri Berchiche, Johaneko Louis-Jean, Aitor Paredes y Aymeric Laporte en defensa, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta en el centro, y Robert Navarro, Alex Berenguer e Inaki Williams en la línea ofensiva.

Forma

Rayo Vallecano presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Osasuna, mientras que la derrota más abultada llegó frente a Barcelona por 5-2. En total, los vallecanos han marcado nueve goles y encajado trece en ese tramo.

Athletic Club llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue un triunfo 1-0 en el amistoso ante Real Sociedad el 2 de octubre, y el resultado más llamativo fue el 3-0 ante Atlético Madrid en LaLiga. Los bilbaínos han marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con dos empates a cero ante Alavés y Elche que muestran cierta solidez defensiva en los partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Primera División tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Vallecas y terminó con empate 1-1. En los últimos cinco duelos entre Rayo Vallecano y Athletic Club en el campeonato, los bilbaínos acumulan cuatro victorias por ninguna del conjunto madrileño, con un empate. Athletic se ha impuesto en Vallecas en las dos últimas visitas antes del empate de febrero de 2026.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Rayo Vallecano ocupa la duodécima posición y Athletic Club la décima, por lo que los visitantes llegan con una ligera ventaja en la tabla. Un triunfo de cualquiera de los dos les permitiría presionar a los equipos que tienen por delante en la zona media-alta de la clasificación.