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Primera División
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Rayo Vallecano vs Alavés: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rayo Vallecano vs Alavés
Rayo Vallecano
Alavés
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Rayo Vallecano y Alavés, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 2
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Cómo ver Rayo Vallecano vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Rayo Vallecano y Alavés se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en live stream o en televisión.

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El Campo de Fútbol de Vallecas acoge este encuentro de Primera División entre el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés, un choque que llega en un momento delicado para los franjiverdes y con el conjunto vitoriano en estado de gracia.

El Rayo afronta el partido con la moral tocada tras caer ante el Sevilla en la primera jornada liguera. Además, el club ha vivido un verano de salidas importantes: Nobel Mendy se marchó a Hull City y Pep Chavarria puso rumbo a Chelsea, lo que ha obligado a Benat San Jose a reconfigurar su bloque defensivo antes de que se cierre el mercado.

El conjunto madrileño llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre liga y amistosos. La falta de continuidad en pretemporada y los cambios en la plantilla se notan en el juego del equipo, que necesita urgentemente su primera victoria del curso.

El Alavés, en cambio, llega como líder de Primera División tras golear al Getafe por 3-0 en la jornada inaugural. Quique Sánchez Flores ha construido un equipo sólido y con ideas claras, y los babazorros aterrizan en Vallecas con la confianza de quien arranca la temporada sin perder un solo partido.

Con el Rayo en el farolillo rojo de la tabla y el Alavés en lo más alto, el contraste de situaciones no puede ser mayor. Los de Vallecas necesitan los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso, mientras que los vitorianos buscan consolidar su arranque de temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Rayo Vallecano contra Alavés alineaciones probables

4-2-3-1
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Formación
Alavés crest
Alavés
ALA
3-5-2
13A. Batalla20I. Balliu2A. Ratiu6P. Ciss24F. Lejeune7I. Palazon19J. de Frutos23O. Valentin18Álvaro García8Unai López11R. Nteka1A. Sivera16V. Koski14N. Tenaglia17J. Otto4Denis Suárez19P. Ibanez8A. Blanco21A. Rebbach7A. Perez9M. Diaz11A. Martinez
Alavés crest
Alavés
ALA
4-2-3-1
Rayo Vallecano

Once inicial

Alavés

Manager

  • B. San Jose
  • Q. Sanchez Flores

Benat San Jose no podrá contar con Luiz Felipe, que se encuentra en la enfermería. El técnico vasco dispondrá de un once probable formado por Augusto Batalla; Ivan Balliu, Andrei Ratiu, Florian Lejeune; Pathe Ciss, Isi Palazon, Jorge de Frutos, Oscar Valentin, Álvaro García; Unai López y Randy Nteka. No hay suspensiones registradas en el bando local.

Por parte del Alavés, Quique Sánchez Flores tiene la baja de Tomas Mendes por lesión, aunque tampoco registra ningún jugador sancionado. El técnico madrileño alineará previsiblemente a Antonio Sivera; Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto; Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach, Ángel Pérez; Mariano Díaz y Antonio Martínez. Se irán actualizando las novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

RAY

RAY - Formulario

HEA
L2-1
FEY
L2-1
CHA
W2-3
IPS
L3-0
SEV
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALA

ALA - Formulario

EIB
D1-1
GIR
W0-1
CAS
W3-0
SAN
W1-1
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Rayo Vallecano llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Sevilla por 2-1 en la primera jornada de Primera División. En pretemporada, los franjiverdes cayeron ante Ipswich por 3-0 y ante Feyenoord por 2-1, aunque lograron una victoria ante el Charleroi con un marcador de 2-3. En total, el equipo de Benat San Jose ha marcado siete goles y encajado nueve en este período.

El Alavés presenta una imagen muy distinta: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. La más reciente fue el contundente 3-0 ante el Getafe en liga. Los vitorianos también ganaron al Castellón por 3-0 y al Girona por 0-1 durante la pretemporada, con un total de seis goles a favor y solo dos en contra en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateAlavés
4
0
1
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
F
Copa del Rey
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en Primera División, con el Alavés como local y el Rayo Vallecano imponiéndose por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos, el Rayo acumula tres victorias por dos del Alavés, con los partidos disputados entre la liga y la Copa del Rey. Los madrileños han ganado los dos duelos celebrados en Vallecas dentro de este período, ambos con el mismo marcador de 1-0.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
110020+23
W
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
10
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
11
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Real BetisReal BetisBET
00000000
14
Real MadridReal MadridRMA
00000000
15
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
16
ValenciaValenciaVAL
00000000
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
18
MálagaMálagaMAL
100102-20
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la decimoctava posición, mientras que el Alavés lidera la tabla en el primer puesto.

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