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Primera División - Jornada 1 16 ago 2026 - 11:00 Estadio El Sardinero

Cómo ver Racing Santander vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Santander y Villarreal se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Primera División en España. A continuación tienes los canales y opciones de live stream disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Sardinero acoge este domingo el estreno de Racing Santander en Primera División, con Villarreal como primer visitante de la temporada. El submarino amarillo llega a Cantabria con el peso de ser uno de los equipos más en forma de la categoría la pasada campaña, y con la presión añadida de mantener ese nivel bajo las órdenes de un nuevo técnico.

El Racing regresa a la máxima categoría del fútbol español después de años de ausencia, y José López afronta el reto de consolidar al equipo cántabro entre los grandes. La ilusión del ascenso se mezcla con la realidad de una pretemporada complicada, en la que el equipo local ha encajado varias derrotas ante rivales de entidad.

Villarreal, por su parte, abre el curso con la misión de demostrar que el proyecto iniciado por Íñigo Pérez tiene continuidad tras la marcha de Marcelino. El técnico riojano llega procedente del Rayo Vallecano y hereda una plantilla acostumbrada a competir en la parte alta de la tabla, aunque con la asignatura pendiente de mejorar el rendimiento europeo.

El conjunto castellonense completó una pretemporada con altibajos, combinando victorias ante Galatasaray y PSV con derrotas frente a Lens y Benfica. El nivel mostrado ante rivales de calibre europeo ofrece pistas sobre el potencial del equipo, aunque la regularidad aún está por verse en competición oficial.

El interés en torno a este partido va más allá del resultado. El defensa Jorge Salinas, incluido en el once probable del Racing, ha generado gran expectación en el mercado de fichajes, con clubes de primer nivel siguiendo su evolución de cerca. Su actuación en el estreno liguero tendrá más ojos de lo habitual.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de TV, el live stream y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

José López apuesta por un once con Simón Eriksson bajo palos, una línea defensiva formada por Facundo González, Jorge Salinas, Álvaro Mantilla y Pedro Felipe, y una medular con Andrés Martín e Íñigo Vicente. Maguette Gueye, Sergio Canales y Gustavo Puerta completarán el centro del campo, con Asier Villalibre como referencia ofensiva. El Racing no presenta bajas por lesión ni sanción en la convocatoria.

Íñigo Pérez dispone de prácticamente toda la plantilla para su debut en el banquillo del Villarreal. El once proyectado sitúa a Luiz Junior en portería, con una defensa de cuatro formada por Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Renato Veiga y Pau Navarro. Santi Comesaña y Pape Gueye formarán el doble pivote, con Alberto Moleiro y Nicolás Pépé en las bandas y Ayoze Pérez junto a Georges Mikautadze en ataque. La única baja confirmada es Juan Foyth, que no estará disponible por lesión.

Forma

El Racing Santander llega al estreno liguero con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de pretemporada. El mejor resultado del equipo cántabro fue una goleada por 4-1 ante el Gijón el 7 de agosto, aunque ese mismo día cayeron 1-1 ante el Alavés en otro amistoso. Las derrotas ante Wolverhampton (3-0), Athletic Club (0-3) y Osasuna (2-0) muestran las dificultades del equipo frente a rivales de mayor nivel.

Villarreal presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de preparación. El submarino amarillo sumó su triunfo más reciente el 8 de agosto ante el Galatasaray (1-2), y también se impuso al Levante (1-0) y al PSV Eindhoven (1-3). Las derrotas llegaron ante el Lens (3-1) y el Benfica (2-0). En total, el conjunto de Íñigo Pérez anotó siete goles y encajó seis durante la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en Copa del Rey, con victoria del Racing Santander por 2-1 en El Sardinero. En los cinco precedentes registrados, el balance es favorable al Villarreal, que suma tres victorias por una del Racing y un empate. Los últimos cruces en Primera División se remontan a la temporada 2011/12, cuando el Racing ganó 1-0 en casa y el duelo en Villarreal terminó 1-1.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Racing Santander arranca la temporada en la decimotercera posición, mientras que Villarreal figura en el puesto veinte al inicio de la campaña 2026/27.