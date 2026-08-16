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Primera División
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Racing Santander vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing Santander vs Villarreal
Racing Santander
Villarreal
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Racing Santander y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
Estadio El Sardinero
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Cómo ver Racing Santander vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Santander y Villarreal se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Primera División en España. A continuación tienes los canales y opciones de live stream disponibles para seguir el encuentro.

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El Estadio El Sardinero acoge este domingo el estreno de Racing Santander en Primera División, con Villarreal como primer visitante de la temporada. El submarino amarillo llega a Cantabria con el peso de ser uno de los equipos más en forma de la categoría la pasada campaña, y con la presión añadida de mantener ese nivel bajo las órdenes de un nuevo técnico.

El Racing regresa a la máxima categoría del fútbol español después de años de ausencia, y José López afronta el reto de consolidar al equipo cántabro entre los grandes. La ilusión del ascenso se mezcla con la realidad de una pretemporada complicada, en la que el equipo local ha encajado varias derrotas ante rivales de entidad.

Villarreal, por su parte, abre el curso con la misión de demostrar que el proyecto iniciado por Íñigo Pérez tiene continuidad tras la marcha de Marcelino. El técnico riojano llega procedente del Rayo Vallecano y hereda una plantilla acostumbrada a competir en la parte alta de la tabla, aunque con la asignatura pendiente de mejorar el rendimiento europeo.

El conjunto castellonense completó una pretemporada con altibajos, combinando victorias ante Galatasaray y PSV con derrotas frente a Lens y Benfica. El nivel mostrado ante rivales de calibre europeo ofrece pistas sobre el potencial del equipo, aunque la regularidad aún está por verse en competición oficial.

El interés en torno a este partido va más allá del resultado. El defensa Jorge Salinas, incluido en el once probable del Racing, ha generado gran expectación en el mercado de fichajes, con clubes de primer nivel siguiendo su evolución de cerca. Su actuación en el estreno liguero tendrá más ojos de lo habitual.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de TV, el live stream y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Santander contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
13S. Eriksson16F. Gonzalez32J. Salinas2A. Mantilla22Pedro Felipe11A. Martin10I. Vicente14M. Gueye8S. Canales19G. Puerta12A. Villalibre1L. Junior15S. Mourino23S. Cardona12R. Veiga6P. Navarro14S. Comesana20A. Moleiro18P. Gueye19N. Pepe22Ayoze Pérez9G. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Racing Santander

Once inicial

Villarreal

Manager

  • J. Lopez
  • I. Perez

José López apuesta por un once con Simón Eriksson bajo palos, una línea defensiva formada por Facundo González, Jorge Salinas, Álvaro Mantilla y Pedro Felipe, y una medular con Andrés Martín e Íñigo Vicente. Maguette Gueye, Sergio Canales y Gustavo Puerta completarán el centro del campo, con Asier Villalibre como referencia ofensiva. El Racing no presenta bajas por lesión ni sanción en la convocatoria.

Íñigo Pérez dispone de prácticamente toda la plantilla para su debut en el banquillo del Villarreal. El once proyectado sitúa a Luiz Junior en portería, con una defensa de cuatro formada por Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Renato Veiga y Pau Navarro. Santi Comesaña y Pape Gueye formarán el doble pivote, con Alberto Moleiro y Nicolás Pépé en las bandas y Ayoze Pérez junto a Georges Mikautadze en ataque. La única baja confirmada es Juan Foyth, que no estará disponible por lesión.

Forma

SAN

SAN - Formulario

OSA
L2-0
ATH
L0-3
WOL
L3-0
ALA
L1-1
SPG
W4-1
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

BEN
L2-0
PSV
W1-3
RCL
L3-1
LEV
W1-0
GAL
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Racing Santander llega al estreno liguero con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de pretemporada. El mejor resultado del equipo cántabro fue una goleada por 4-1 ante el Gijón el 7 de agosto, aunque ese mismo día cayeron 1-1 ante el Alavés en otro amistoso. Las derrotas ante Wolverhampton (3-0), Athletic Club (0-3) y Osasuna (2-0) muestran las dificultades del equipo frente a rivales de mayor nivel.

Villarreal presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de preparación. El submarino amarillo sumó su triunfo más reciente el 8 de agosto ante el Galatasaray (1-2), y también se impuso al Levante (1-0) y al PSV Eindhoven (1-3). Las derrotas llegaron ante el Lens (3-1) y el Benfica (2-0). En total, el conjunto de Íñigo Pérez anotó siete goles y encajó seis durante la pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateVillarreal
2
1
2
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Segunda Division
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en Copa del Rey, con victoria del Racing Santander por 2-1 en El Sardinero. En los cinco precedentes registrados, el balance es favorable al Villarreal, que suma tres victorias por una del Racing y un empate. Los últimos cruces en Primera División se remontan a la temporada 2011/12, cuando el Racing ganó 1-0 en casa y el duelo en Villarreal terminó 1-1.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
3
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
5
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
6
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
8
ElcheElcheELC
00000000
9
EspanyolEspanyolESP
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MálagaMálagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
VillarrealVillarrealVIL
00000000
19
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
20
GetafeGetafeGET
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Racing Santander arranca la temporada en la decimotercera posición, mientras que Villarreal figura en el puesto veinte al inicio de la campaña 2026/27.

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