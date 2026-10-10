Cómo ver Racing Santander vs Valencia: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio El Sardinero acoge este encuentro de Primera División entre Racing Santander y Valencia, dos equipos que llegan a la cita con necesidades urgentes de puntos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

Cómo sintonizar el Racing Santander vs Valencia en línea

El Racing Santander vs Valencia se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El Racing de José López vive un momento agridulce en su regreso a la élite del fútbol español. Los verdiblancos han ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero la derrota más reciente, un contundente 5-0 ante el Celta de Vigo, deja en evidencia la fragilidad defensiva de un equipo que todavía busca asentarse en la categoría.

Pablo García, el joven delantero de 20 años que sueña con vestir la camiseta de la selección absoluta, es uno de los focos de atención en el equipo local. Su continuidad goleadora en las categorías inferiores de España le ha convertido en referencia ofensiva para López.

Valencia, dirigido por Javier Aguirre, atraviesa una situación aún más delicada. Los che han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en LaLiga y llegan a Santander desde el último puesto de la clasificación, lo que convierte este desplazamiento en una cita de máxima urgencia.

El conjunto visitante arrastra una larga lista de bajas que complica enormemente las opciones de Aguirre para configurar un once competitivo. La falta de efectivos en ataque y en el lateral derecho es especialmente preocupante.

Noticias de los equipos y escuadras

José López cuenta con un once probable encabezado por Julen Agirrezabala bajo palos, con una línea defensiva formada por Jorge Salinas, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón y Jeanuel Belocian. Andrés Martín y Simon Eriksson son bajas confirmadas por lesión. Sergio Canales y Pablo García apuntan a tener protagonismo en el tramo ofensivo junto a Yassir Zabiri.

Javier Aguirre llega a Santander con una enfermería repleta. Sergi Canós, Diego López, Umar Sadiq, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Arnaut Danjuma están todos descartados por lesión. El once probable visitante sitúa a Stole Dimitrievski en portería, con Hugo Duro como referencia en ataque y Guido Rodríguez en el centro del campo.

Forma

El Racing Santander acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante el Celta de Vigo, después de caer también 7-2 ante el Barcelona. En el debe, el equipo ha encajado trece goles y marcado diez en ese tramo.

Valencia ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros ligueros, con cuatro derrotas en el período. Su mejor resultado fue una victoria por 0-1 en Alavés el 15 de septiembre, aunque las caídas ante el Barcelona por 0-5 y ante el Deportivo de A Coruña por 3-1 reflejan una racha muy negativa. Los visitantes han anotado apenas dos goles y han recibido nueve en ese quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 29 de enero de 2012, cuando el Racing Santander y Valencia empataron 2-2 en El Sardinero. En los cinco últimos precedentes registrados entre ambos conjuntos en la máxima categoría, los resultados están muy igualados, con victorias repartidas y un total de once goles en los cinco duelos. Cabe señalar que estos antecedentes se remontan a la temporada 2011-12, antes del largo período del Racing fuera de la élite.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Racing Santander ocupa el decimosexto puesto, mientras que Valencia se encuentra en la última posición, la vigésima. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.