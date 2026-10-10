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Primera División
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Cómo ver Racing Santander vs Valencia: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Racing Santander vs Valencia
Racing Santander
Valencia
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Racing Santander y Valencia. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio El Sardinero acoge este encuentro de Primera División entre Racing Santander y Valencia, dos equipos que llegan a la cita con necesidades urgentes de puntos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Estadio El Sardinero
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Cómo sintonizar el Racing Santander vs Valencia en línea

El Racing Santander vs Valencia se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El Racing de José López vive un momento agridulce en su regreso a la élite del fútbol español. Los verdiblancos han ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero la derrota más reciente, un contundente 5-0 ante el Celta de Vigo, deja en evidencia la fragilidad defensiva de un equipo que todavía busca asentarse en la categoría.

Pablo García, el joven delantero de 20 años que sueña con vestir la camiseta de la selección absoluta, es uno de los focos de atención en el equipo local. Su continuidad goleadora en las categorías inferiores de España le ha convertido en referencia ofensiva para López.

Valencia, dirigido por Javier Aguirre, atraviesa una situación aún más delicada. Los che han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en LaLiga y llegan a Santander desde el último puesto de la clasificación, lo que convierte este desplazamiento en una cita de máxima urgencia.

El conjunto visitante arrastra una larga lista de bajas que complica enormemente las opciones de Aguirre para configurar un once competitivo. La falta de efectivos en ataque y en el lateral derecho es especialmente preocupante.

Noticias de los equipos y escuadras

Racing Santander contra Valencia alineaciones probables

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Formación
Valencia crest
Valencia
VAL
4-2-3-1
J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. SalinasJ. SalinasA. MantillaA. MantillaP. RamonP. RamonJ. BelocianJ. BelocianM. PratiM. PratiI. MartinI. MartinI. VicenteI. Vicenteteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaY. ZabiriY. ZabiriS. DimitrievskiS. DimitrievskiJ. De HaasJ. De HaasP. MaffeoP. MaffeoJosé GayàJosé GayàC. TarregaC. TarregaR. SatoR. SatoJ. GuerraJ. Guerrateam-logoD. OtorbiPepeluPepeluG. RodriguezG. RodriguezH. DuroH. Duro
Valencia crest
Valencia
VAL
4-2-3-1
Racing Santander

Once inicial

Valencia

Manager

  • J. Lopez
  • Javier Aguirre Onaindía

José López cuenta con un once probable encabezado por Julen Agirrezabala bajo palos, con una línea defensiva formada por Jorge Salinas, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón y Jeanuel Belocian. Andrés Martín y Simon Eriksson son bajas confirmadas por lesión. Sergio Canales y Pablo García apuntan a tener protagonismo en el tramo ofensivo junto a Yassir Zabiri.

Javier Aguirre llega a Santander con una enfermería repleta. Sergi Canós, Diego López, Umar Sadiq, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Arnaut Danjuma están todos descartados por lesión. El once probable visitante sitúa a Stole Dimitrievski en portería, con Hugo Duro como referencia en ataque y Guido Rodríguez en el centro del campo.

Forma

SAN

SAN - Formulario

ELC
W3-2
RAY
L3-2
ALA
W2-1
BAR
L7-2
CEL
L5-0
Gol marcado (encajado)
9/18
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VAL

VAL - Formulario

COR
L3-1
BAR
L0-5
SEV
L1-0
ALA
W0-1
RSO
L2-3
Gol marcado (encajado)
4/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Racing Santander acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante el Celta de Vigo, después de caer también 7-2 ante el Barcelona. En el debe, el equipo ha encajado trece goles y marcado diez en ese tramo.

Valencia ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros ligueros, con cuatro derrotas en el período. Su mejor resultado fue una victoria por 0-1 en Alavés el 15 de septiembre, aunque las caídas ante el Barcelona por 0-5 y ante el Deportivo de A Coruña por 3-1 reflejan una racha muy negativa. Los visitantes han anotado apenas dos goles y han recibido nueve en ese quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateValencia
0
3
2
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 29 de enero de 2012, cuando el Racing Santander y Valencia empataron 2-2 en El Sardinero. En los cinco últimos precedentes registrados entre ambos conjuntos en la máxima categoría, los resultados están muy igualados, con victorias repartidas y un total de once goles en los cinco duelos. Cabe señalar que estos antecedentes se remontan a la temporada 2011-12, antes del largo período del Racing fuera de la élite.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
10
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Racing Santander ocupa el decimosexto puesto, mientras que Valencia se encuentra en la última posición, la vigésima. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

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