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Primera División
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Cómo ver Racing Santander vs Espanyol: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Racing Santander vs Espanyol
Racing Santander
Espanyol
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Racing Santander y Espanyol, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 10
Estadio El Sardinero
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Cómo ver Racing Santander vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Racing Santander vs Espanyol se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido.

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El Estadio El Sardinero acoge este encuentro de Primera División entre Racing Santander y Espanyol, dos equipos que llegan a esta cita con necesidades similares en la tabla clasificatoria.

El Racing, dirigido por Jose Lopez, atraviesa un momento delicado. Los cántabros han encajado derrotas abultadas en las últimas semanas y no terminan de encontrar la estabilidad que les permita alejarse de los puestos de descenso.

El Espanyol de Manolo González tampoco llega en su mejor momento. Los periquitos acumulan tres derrotas en sus últimos cinco partidos y han mostrado una fragilidad defensiva que les ha costado caro en varios encuentros recientes.

Para el Racing, jugar en casa es una oportunidad real. El Sardinero puede ser un factor, aunque los resultados recientes ante su afición no invitan al optimismo.

El Espanyol, por su parte, necesita sumar puntos para no verse arrastrado hacia la zona de peligro. Un empate o una victoria fuera de casa serían un paso importante en su recuperación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Santander contra Espanyol alineaciones probables

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
page.match.formation.title
Espanyol crest
Espanyol
ESP
5-4-1
J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasA. MartinA. Martinteam-logoS. CanalesM. PratiM. PratiI. MartinI. MartinI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. ZabiriA. FortunoA. FortunoV. DrkusicV. DrkusicC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraR. HinojoR. HinojoO. El HilaliO. El HilaliJ. HernandezJ. HernandezE. ExpositoE. ExpositoB. ZaragozaB. ZaragozaP. LozanoP. LozanoR. FernandezR. Fernandez
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-2-3-1
Racing Santander

Once inicial

Espanyol

Manager

  • J. Lopez
  • M. Gonzalez

Jose Lopez tiene una baja confirmada para este partido: Simon Eriksson no estará disponible por lesión. El técnico del Racing cuenta con una alineación probable encabezada por Julen Agirrezabala bajo palos, con Jeanuel Belocian, Pablo Ramon, Alvaro Mantilla y Jorge Salinas en defensa, Ivan Martin, Sergio Canales, Matteo Prati y Andre Almeida en el centro del campo, y Inigo Vicente junto a Yassir Zabiri en ataque.

Manolo González llega con dos bajas en el Espanyol: Kike Garcia y Jofre Carreras están descartados por lesión. El técnico catalán apunta a una alineación con Angel Fortuno en portería, una línea defensiva formada por Vanja Drkusic, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Roger Hinojo, y un centro del campo con Omar El Hilali, Javi Hernandez y Edu Exposito. Bryan Zaragoza, Pol Lozano y Roberto Fernandez completarían el once.

Forma

SAN

SAN - Formulario

ALA
W2-1
BAR
L7-2
CEL
L5-0
VAL
D2-2
OSA
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/17
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ESP

ESP - Formulario

OSA
W0-2
RAY
L2-1
ELC
L1-3
MAL
D1-1
ATM
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Racing Santander llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Osasuna, y antes habían empatado 2-2 frente al Valencia. La derrota más llamativa del tramo fue el 5-0 encajado ante el Celta Vigo y el 7-2 frente al Barcelona. En total, los cántabros han marcado once goles y encajado veinte en estos cinco encuentros, una diferencia que refleja los problemas defensivos del equipo.

El Espanyol acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante el Atlético de Madrid, mientras que antes habían empatado 1-1 con el Málaga. La derrota 1-3 ante el Elche es otro dato que ilustra la falta de solidez atrás. Los periquitos han anotado cuatro goles y encajado ocho en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateEspanyol
2
0
3
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2024 en Segunda División, con el Racing Santander ganando 2-0 en casa. En los últimos cinco precedentes, el Racing ha ganado dos, el Espanyol también dos, y uno terminó en empate, aunque los encuentros en Primera División se remontan a la temporada 2011-12. En total, los cinco partidos han dejado quince goles repartidos entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Racing Santander ocupa la decimoséptima posición y el Espanyol la decimosexta, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de la zona de descenso.

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