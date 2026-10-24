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Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Cómo ver Racing Santander vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Racing Santander vs Espanyol se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Sardinero acoge este encuentro de Primera División entre Racing Santander y Espanyol, dos equipos que llegan a esta cita con necesidades similares en la tabla clasificatoria.

El Racing, dirigido por Jose Lopez, atraviesa un momento delicado. Los cántabros han encajado derrotas abultadas en las últimas semanas y no terminan de encontrar la estabilidad que les permita alejarse de los puestos de descenso.

El Espanyol de Manolo González tampoco llega en su mejor momento. Los periquitos acumulan tres derrotas en sus últimos cinco partidos y han mostrado una fragilidad defensiva que les ha costado caro en varios encuentros recientes.

Para el Racing, jugar en casa es una oportunidad real. El Sardinero puede ser un factor, aunque los resultados recientes ante su afición no invitan al optimismo.

El Espanyol, por su parte, necesita sumar puntos para no verse arrastrado hacia la zona de peligro. Un empate o una victoria fuera de casa serían un paso importante en su recuperación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Jose Lopez tiene una baja confirmada para este partido: Simon Eriksson no estará disponible por lesión. El técnico del Racing cuenta con una alineación probable encabezada por Julen Agirrezabala bajo palos, con Jeanuel Belocian, Pablo Ramon, Alvaro Mantilla y Jorge Salinas en defensa, Ivan Martin, Sergio Canales, Matteo Prati y Andre Almeida en el centro del campo, y Inigo Vicente junto a Yassir Zabiri en ataque.

Manolo González llega con dos bajas en el Espanyol: Kike Garcia y Jofre Carreras están descartados por lesión. El técnico catalán apunta a una alineación con Angel Fortuno en portería, una línea defensiva formada por Vanja Drkusic, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Roger Hinojo, y un centro del campo con Omar El Hilali, Javi Hernandez y Edu Exposito. Bryan Zaragoza, Pol Lozano y Roberto Fernandez completarían el once.

Forma

El Racing Santander llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Osasuna, y antes habían empatado 2-2 frente al Valencia. La derrota más llamativa del tramo fue el 5-0 encajado ante el Celta Vigo y el 7-2 frente al Barcelona. En total, los cántabros han marcado once goles y encajado veinte en estos cinco encuentros, una diferencia que refleja los problemas defensivos del equipo.

El Espanyol acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante el Atlético de Madrid, mientras que antes habían empatado 1-1 con el Málaga. La derrota 1-3 ante el Elche es otro dato que ilustra la falta de solidez atrás. Los periquitos han anotado cuatro goles y encajado ocho en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2024 en Segunda División, con el Racing Santander ganando 2-0 en casa. En los últimos cinco precedentes, el Racing ha ganado dos, el Espanyol también dos, y uno terminó en empate, aunque los encuentros en Primera División se remontan a la temporada 2011-12. En total, los cinco partidos han dejado quince goles repartidos entre ambos equipos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Racing Santander ocupa la decimoséptima posición y el Espanyol la decimosexta, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de la zona de descenso.