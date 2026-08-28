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Primera División - Jornada 3 28 ago 2026 - 13:00 Estadio El Sardinero

Cómo ver Racing Santander vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Santander y Elche se puede ver en directo a través de las plataformas disponibles para este encuentro de Primera División. Las opciones de canal de TV y streaming en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Santander recibe a Elche en el Estadio El Sardinero en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos con necesidad urgente de puntos. Los locales buscan su primera victoria en la liga tras un arranque de temporada irregular, mientras que el conjunto ilicitano llega con la confianza por los suelos después de encajar cinco goles en el Spotify Camp Nou.

Jose Lopez dirige a un Racing que aún no ha encontrado su mejor versión en este inicio de campaña. La derrota ante Getafe en la jornada más reciente dejó al equipo cántabro en la parte media-baja de la tabla, y el técnico necesita que sus jugadores respondan ante su afición en El Sardinero.

Elche, por su parte, atraviesa un momento delicado. El 0-5 ante Barcelona en la jornada anterior fue un golpe duro para Martin Anselmi y su plantilla. El técnico argentino sabe que su equipo debe mejorar de forma considerable si quiere salir del descenso.

Los visitantes llegan con tres bajas por lesión: Yago Santiago, Abiel Osorio y Adam Boayar están fuera de la convocatoria. Esas ausencias complican la tarea de Anselmi a la hora de configurar un once competitivo lejos de casa.

Racing tampoco está al completo. Pedro Felipe no podrá participar por lesión, aunque el equipo local mantiene un bloque reconocible con jugadores de experiencia como Sergio Canales en el centro del campo.

Dos equipos que necesitan ganar, un estadio con historia y una jornada de Primera División que promete tensión desde el pitido inicial. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jose Lopez no podrá contar con Pedro Felipe, que se encuentra en la enfermería. El técnico dispone del resto de la plantilla y apunta a un once con Julen Agirrezabala bajo palos, una defensa formada por Jorge Salinas, Alvaro Mantilla, Pablo Ramon y Manu, Sergio Martinez y Sergio Canales en el mediocampo junto a Inigo Vicente y Andres Martin, y el ataque en manos de Gustavo Puerta y Asier Villalibre.

Martin Anselmi llega con tres bajas por lesión: Yago Santiago, Abiel Osorio y Adam Boayar no están disponibles para este desplazamiento. El once proyectado del Elche sitúa a Matias Dituro en portería, con David Affengruber, Federico Redondo, Victor Chust y Marc Aguado en defensa, Tete Morente, German Valera, Buba Sangare y Gonzalo Villar en el centro del campo, y Fer Nino junto a Ali Houary en la delantera. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Racing Santander acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Getafe en Primera División, precedida por un empate 2-2 con Villarreal. El único triunfo del conjunto cántabro en ese tramo llegó en un amistoso de pretemporada ante Gijón, con un contundente 4-1. Racing ha encajado en los cinco encuentros y cedió un 3-0 ante Wolverhampton durante el verano.

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un empate en liga y tres tablas en amistosos antes del inicio de temporada. Su resultado más reciente fue la goleada recibida ante Barcelona, 0-5, tras haber igualado 1-1 con Deportivo de A Coruña en el primer partido liguero. Los ilicitanos empataron 2-2 con Córdoba, 2-2 con Al-Ain y 0-0 con Johor FC en la pretemporada, sumando cinco goles a favor y nueve en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 2 de marzo de 2025 en Segunda División, con victoria del Racing Santander por 2-0 en El Sardinero. Antes de ese partido, Elche se impuso 3-0 como local en diciembre de 2024. Revisando los últimos cinco duelos, Racing y Elche se han repartido las victorias con dos triunfos para los cántabros, dos para los ilicitanos y un empate, con un resultado de 1-1 registrado en septiembre de 2023.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Racing Santander ocupa la decimotercera posición, mientras que Elche se sitúa en el decimoctavo puesto.