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Primera División
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Cómo ver Racing Santander vs Alavés: previa, detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Racing Santander vs Alavés
Racing Santander
Alavés
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Racing Santander y Alavés. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Racing Santander recibe al Deportivo Alavés en el Estadio El Sardinero en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el equipo local. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio El Sardinero

Cómo sintonizar el Racing Santander vs Alavés

El Racing Santander vs Alavés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Jose Lopez dirige a un Racing que ocupa el decimotercer puesto tras un arranque irregular. Los cántabros han mostrado capacidad goleadora, pero su solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente, y llegan a este encuentro tras caer 3-2 ante el Rayo Vallecano.

Pablo García, el joven atacante de 20 años que llegó procedente del Real Betis antes del cierre del mercado, aparece en el once proyectado de Lopez. Su presencia desde el inicio indica que el técnico confía en que el ex bético pueda marcar diferencias desde el primer momento.

El Alavés, por su parte, llega en un estado de forma envidiable. Quique Sánchez Flores tiene a su equipo instalado en el segundo puesto de la tabla, y los vitorianos vienen de golear al Osasuna 5-2 la jornada anterior, acumulando cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de liga.

Con Lucas Boyé y Mariano Díaz en ataque, el conjunto albiazul tiene argumentos de sobra para hacer daño en El Sardinero. Sus números defensivos también son sólidos: apenas cuatro goles encajados en los últimos cinco partidos.

Para el Racing, los tres puntos son casi una obligación si quiere alejarse de la zona baja. Para el Alavés, una victoria mantendría la presión sobre los primeros clasificados.

Noticias del equipo y escuadras

Racing Santander contra Alavés alineaciones probables

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Formación
Alavés crest
Alavés
ALA
5-3-2
J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaA. MantillaA. MantillaP. RamonP. RamonJ. SalinasJ. SalinasJ. BelocianJ. BelocianI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. ZabiriA. SiveraA. Siverateam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezN. TenagliaN. TenagliaJ. OttoJ. OttoA. RebbachA. RebbachA. BlancoA. BlancoP. IbanezP. IbanezC. AlenaC. AlenaM. DiazM. DiazL. BoyeL. Boye
Alavés crest
Alavés
ALA
4-2-3-1
Racing Santander

Once inicial

Alavés

Manager

  • J. Lopez
  • Q. Sanchez Flores

Jose Lopez presenta un once titular con Julen Agirrezabala bajo palos y Sergio Canales como referencia en el mediocampo avanzado. Pablo García, recién incorporado desde el Real Betis, entra en el once proyectado. Andrés Martín y Simon Eriksson son bajas por lesión.

Quique Sánchez Flores cuenta con Antonio Sivera en portería y con el doble pivote atacante formado por Lucas Boyé y Mariano Díaz. Facundo Garcés y Mikel Rodríguez no estarán disponibles por lesión. No hay sancionados en ninguno de los dos equipos.

Forma

SAN

SAN - Formulario

SPG
W4-1
VIL
D2-2
GET
L1-0
ELC
W3-2
RAY
L3-2
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALA

ALA - Formulario

SAN
W1-1
GET
W3-0
RAY
D1-1
VIL
W1-0
OSA
W5-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Racing Santander acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante el Rayo Vallecano el 5 de septiembre, y antes de eso venció al Elche por el mismo marcador. Los cántabros han marcado y encajado en los tres partidos de liga disputados esta temporada, con ocho goles a favor y siete en contra en ese tramo de cinco encuentros.

El Alavés llega en un momento brillante, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los vitorianos aplastaron al Osasuna 5-2 el 6 de septiembre y también se impusieron al Villarreal 1-0 y al Getafe 3-0 en sus dos encuentros anteriores de liga. Han anotado diez goles en ese período y solo han encajado cuatro, con su único tropiezo siendo el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateAlavés
0
1
4
Amistosos
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Amistosos
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Amistosos
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Segunda Division
Alavés badge
Alavés
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
2Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos clubs fue un amistoso de pretemporada el 7 de agosto de 2026 en El Sardinero, que terminó con empate 1-1. Antes de eso, otro amistoso en julio de 2024 también acabó sin goles. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Alavés se impone con dos victorias frente a una del Racing, completándose el registro con dos empates.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Deportivo Alavés ocupa el segundo puesto, mientras que el Racing Santander se sitúa en decimotercera posición.

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