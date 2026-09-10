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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Philips Stadion

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre el PSV Eindhoven y el Shakhtar Donetsk se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. Ambos equipos llegan a esta cita en la misma posición de la tabla de la competición europea, lo que convierte el encuentro en un duelo directo con implicaciones reales en el grupo.

El PSV atraviesa un momento de forma notable. Peter Bosz ha construido un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la Eredivisie, incluyendo una goleada de 6-1 ante el FC Utrecht y una victoria por 5-1 sobre el FC Groningen. El conjunto de Eindhoven llega a este partido con confianza y con una plantilla que ha dado muestras claras de ambición esta temporada.

La semana pasada, el PSV superó al Ajax por 3-1 en el Johan Cruijff ArenA, en un partido que generó debate en los medios holandeses. Fue un resultado que reafirmó el estatus del equipo como uno de los candidatos al título en la Eredivisie y que refuerza su posición de cara a los compromisos europeos.

El Shakhtar Donetsk, dirigido por Arda Turan, llega con un registro mixto en la Premier League ucraniana. Los visitantes ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos domésticos, aunque sufrieron una derrota ante el Polissya Zhytomyr. Su más reciente resultado fue una victoria por 2-1 ante el Karpaty Lviv, lo que muestra cierta solidez ofensiva fuera de casa.

El único precedente reciente entre estos dos clubes en la Liga de Campeones data de noviembre de 2024, cuando el PSV se impuso 3-2 en casa. Aquel resultado da contexto a un duelo que promete intensidad y en el que el factor local puede ser determinante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El PSV Eindhoven apunta a una alineación con Matej Kovar bajo palos, respaldado por una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo se esperan Ruben van Bommel y Guus Til, mientras que Noah Fernandez, Kodai Sano e Ivan Perisic actuarían en posiciones más avanzadas, con Ricardo Pepi como referencia en ataque. El equipo no registra bajas confirmadas ni sanciones de cara a este encuentro.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan podría alinear a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, mientras que Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias formarían el tridente ofensivo. El cuerpo técnico visitante tampoco ha reportado ausencias de última hora.

Forma

El PSV llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con un balance goleador muy favorable. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Ajax en Amsterdam, y antes de eso golearon al FC Utrecht por 6-1. En total, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles en esos cinco encuentros, consolidándose como el equipo más en forma de la liga holandesa.

El Shakhtar presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. La victoria más reciente fue por 2-1 ante el Karpaty Lviv, mientras que su único tropiezo llegó ante el Polissya Zhytomyr con una derrota por 2-0. Los visitantes han marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo, con una tendencia positiva que se vio interrumpida por ese único resultado adverso.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente reciente entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2 en el Philips Stadion. Con un solo encuentro registrado en el historial disponible, el conjunto holandés parte con la ventaja de haber ganado ese precedente directo en competición europea.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición, lo que convierte este partido en un duelo con consecuencias directas para ambos en la clasificación.