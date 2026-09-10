¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoShakhtar Donetsk
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Philips Stadion
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre el PSV Eindhoven y el Shakhtar Donetsk se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones. Ambos equipos llegan a esta cita en la misma posición de la tabla de la competición europea, lo que convierte el encuentro en un duelo directo con implicaciones reales en el grupo.

El PSV atraviesa un momento de forma notable. Peter Bosz ha construido un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la Eredivisie, incluyendo una goleada de 6-1 ante el FC Utrecht y una victoria por 5-1 sobre el FC Groningen. El conjunto de Eindhoven llega a este partido con confianza y con una plantilla que ha dado muestras claras de ambición esta temporada.

La semana pasada, el PSV superó al Ajax por 3-1 en el Johan Cruijff ArenA, en un partido que generó debate en los medios holandeses. Fue un resultado que reafirmó el estatus del equipo como uno de los candidatos al título en la Eredivisie y que refuerza su posición de cara a los compromisos europeos.

El Shakhtar Donetsk, dirigido por Arda Turan, llega con un registro mixto en la Premier League ucraniana. Los visitantes ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos domésticos, aunque sufrieron una derrota ante el Polissya Zhytomyr. Su más reciente resultado fue una victoria por 2-1 ante el Karpaty Lviv, lo que muestra cierta solidez ofensiva fuera de casa.

El único precedente reciente entre estos dos clubes en la Liga de Campeones data de noviembre de 2024, cuando el PSV se impuso 3-2 en casa. Aquel resultado da contexto a un duelo que promete intensidad y en el que el factor local puede ser determinante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • P. Bosz
  • A. Turan

El PSV Eindhoven apunta a una alineación con Matej Kovar bajo palos, respaldado por una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida. En el centro del campo se esperan Ruben van Bommel y Guus Til, mientras que Noah Fernandez, Kodai Sano e Ivan Perisic actuarían en posiciones más avanzadas, con Ricardo Pepi como referencia en ataque. El equipo no registra bajas confirmadas ni sanciones de cara a este encuentro.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan podría alinear a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, mientras que Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias formarían el tridente ofensivo. El cuerpo técnico visitante tampoco ha reportado ausencias de última hora.

Forma

PSV

PSV - Formulario

SIT
D2-2
EXC
W1-2
GRO
W5-1
UTR
W1-6
AJX
W1-3
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SHK

SHK - Formulario

KUD
W5-1
EPI
W0-2
KHA
W0-1
POL
L0-2
KAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El PSV llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con un balance goleador muy favorable. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Ajax en Amsterdam, y antes de eso golearon al FC Utrecht por 6-1. En total, el equipo de Bosz ha marcado 16 goles en esos cinco encuentros, consolidándose como el equipo más en forma de la liga holandesa.

El Shakhtar presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. La victoria más reciente fue por 2-1 ante el Karpaty Lviv, mientras que su único tropiezo llegó ante el Polissya Zhytomyr con una derrota por 2-0. Los visitantes han marcado 10 goles y encajado 5 en ese tramo, con una tendencia positiva que se vio interrumpida por ese único resultado adverso.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateShakhtar Donetsk
1
0
0
Liga de Campeones
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente reciente entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2 en el Philips Stadion. Con un solo encuentro registrado en el historial disponible, el conjunto holandés parte con la ventaja de haber ganado ese precedente directo en competición europea.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk ocupan la séptima posición, lo que convierte este partido en un duelo con consecuencias directas para ambos en la clasificación.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google