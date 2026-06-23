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Cómo ver Portugal vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Uzbekistán se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Uzbekistán se miden en el Houston Stadium en un partido del Grupo K del Mundial 2026 que puede definir el futuro de ambas selecciones en el torneo. Los portugueses llegan con la necesidad de sumar los tres puntos tras un arranque que no estuvo a la altura de las expectativas.

La Selección de las Quinas empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut mundialista, un resultado que generó debate en todo el mundo del fútbol. Las miradas apuntan directamente a Cristiano Ronaldo, cuya actuación fue discreta y ha desatado una ola de críticas que el vestuario portugués ha decidido afrontar con unidad.

Desde dentro del grupo, los mensajes son claros. Jugadores como Diogo Dalot y Rúben Dias han salido a defender al capitán, insistiendo en que el equipo preparó antes del torneo cómo gestionar el ruido mediático que rodea inevitablemente a Ronaldo. Francisco Conceição, por su parte, ha subrayado que ningún jugador siente la obligación de buscar al delantero del Al-Nassr, y que CR7 es uno más dentro del colectivo.

Uzbekistán, entrenado por Fabio Cannavaro, llega a Houston tras perder 3-1 ante Colombia en su estreno en el torneo. Los Lobos Blancos, que hacen historia como la primera nación centroasiática en disputar un Mundial, encajan su segunda derrota consecutiva en partidos oficiales y necesitan un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El combinado uzbeko ha mostrado destellos de calidad con jugadores como Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, pero la diferencia de nivel frente a los grandes del torneo ha quedado expuesta en esta primera jornada. Cannavaro tendrá que encontrar la fórmula para plantar cara a una Portugal que, pese a sus dudas, cuenta con un talento individual muy superior.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, ya sea por televisión o en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez dispone de toda la plantilla para este partido, sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. El técnico belga apunta a un once con Diogo Costa bajo palos; Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo y Nuno Mendes en defensa; Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes en el centro del campo; y Pedro Neto y Bernardo Silva acompañando a Cristiano Ronaldo en ataque.

Fabio Cannavaro tampoco registra lesionados ni sancionados en la lista de Uzbekistán. El XI proyectado sitúa a Utkir Yusupov en portería, con Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Rustamjon Ashurmatov y Oston Urunov en la línea defensiva, y Sherzod Nasrulloev, Behruzjon Karimov, Otabek Shukurov y Abbosbek Fayzullayev en el mediocampo, con Akmal Mozgovoy y Eldor Shomurodov como referencias ofensivas. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal suma en sus últimos cinco partidos un balance de tres victorias y dos empates, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el Mundial, precedido por victorias en amistosos ante Nigeria (2-1) y Chile (2-1). La selección portuguesa también ganó a Estados Unidos por 2-0 y empató sin goles ante México, acumulando siete goles a favor y dos en contra en ese período.

Uzbekistán, en cambio, llega en un momento de menor solidez. Los Lobos Blancos han perdido sus tres últimos partidos: la derrota 3-1 ante Colombia en el Mundial, una caída 1-2 ante Holanda y una derrota 0-2 ante Canadá, ambas en amistosos. Sus dos únicas victorias en los cinco partidos analizados llegaron ante Venezuela (con marcador 0-0 en el acta, resultado catalogado como victoria) y ante Gabón (3-1). En total, el equipo de Cannavaro ha encajado seis goles y anotado cuatro en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente registrado en los últimos encuentros es un amistoso disputado el 18 de septiembre de 2012, en el que Portugal se impuso a Uzbekistán por 5-2. No existen más precedentes en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Portugal ocupa la tercera posición, mientras que Uzbekistán es cuarta y última.