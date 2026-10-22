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Cómo ver Plzen vs Levski Sofía: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Plzen vs Levski Sofía
Plzen
Levski Sofía
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Plzen y Levski Sofía, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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El Doosan Arena de Plzen acoge este partido de Europa League entre Viktoria Plzen y Levski Sofía, dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. El equipo checo ha encadenado derrotas en Europa y busca recuperar su nivel ante su afición.

Los resultados recientes del Plzen en competición continental han sido decepcionantes. Una derrota ante Union St. Gilloise por 0-3 y otra ante Ferencvaros marcaron su campaña europea, aunque en liga han mostrado mejor cara.

Levski Sofía llega a Plzen bajo las órdenes de Julio Velazquez con algo de confianza. El conjunto búlgaro empató 1-1 ante NEC Nimega en su último partido europeo y viene de ganar 0-2 al Cherno More Varna en liga.

El equipo visitante ha demostrado cierta solidez fuera de casa en las últimas semanas, lo que le convierte en un rival incómodo para cualquier equipo en este tramo de la competición.

Ambos conjuntos se encuentran en la zona baja de la clasificación de la Europa League, lo que otorga a este enfrentamiento una importancia real de cara a las aspiraciones de cada club en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Plzen contra Levski Sofía alineaciones probables

Manager

  • R. Kovac

Radoslav Kovac no ha confirmado su once inicial para el Plzen, y de momento no hay información oficial sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se añadirán novedades más cerca del inicio del partido.

En el lado visitante, Julio Velazquez tampoco ha desvelado su alineación prevista. No hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en Levski Sofía, por lo que se actualizará la información antes del inicio del encuentro.

Forma

VPL

VPL - Formulario

GIL
L0-3
SLP
L2-1
BOL
W3-0
FTC
L2-1
JAB
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LES

LES - Formulario

BOV
D0-0
SAL
L0-1
CMV
W0-2
NEC
D1-1
SPP
W0-2
Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Plzen llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Ferencvaros en la Europa League, mientras que su mejor actuación en ese tramo fue un 3-0 ante Mlada Boleslav en liga. Los checos han encajado tres derrotas en cinco partidos, lo que refleja una irregularidad preocupante, especialmente en competición europea.

Levski Sofía presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto búlgaro empató 1-1 ante NEC Nimega en Europa League y venció 0-2 al Cherno More Varna en su liga doméstica. Su única derrota en ese período fue la caída 0-1 ante el Salzburgo en la Europa League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PlzenEmpateLevski Sofía
0
1
0
Amistosos
Levski Sofía badge
Levski Sofía
LES
3
Plzen badge
Plzen
VPL
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos data de enero de 2013, cuando se enfrentaron en un amistoso que terminó con empate a tres goles. No existen más encuentros entre Plzen y Levski Sofía en el historial disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 y el Levski Sofía la 24. Ambos equipos se encuentran fuera de los puestos de clasificación directa, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de los dos clubes.

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