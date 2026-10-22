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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Doosan Arena Plzen

Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Doosan Arena de Plzen acoge este partido de Europa League entre Viktoria Plzen y Levski Sofía, dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. El equipo checo ha encadenado derrotas en Europa y busca recuperar su nivel ante su afición.

Los resultados recientes del Plzen en competición continental han sido decepcionantes. Una derrota ante Union St. Gilloise por 0-3 y otra ante Ferencvaros marcaron su campaña europea, aunque en liga han mostrado mejor cara.

Levski Sofía llega a Plzen bajo las órdenes de Julio Velazquez con algo de confianza. El conjunto búlgaro empató 1-1 ante NEC Nimega en su último partido europeo y viene de ganar 0-2 al Cherno More Varna en liga.

El equipo visitante ha demostrado cierta solidez fuera de casa en las últimas semanas, lo que le convierte en un rival incómodo para cualquier equipo en este tramo de la competición.

Ambos conjuntos se encuentran en la zona baja de la clasificación de la Europa League, lo que otorga a este enfrentamiento una importancia real de cara a las aspiraciones de cada club en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Radoslav Kovac no ha confirmado su once inicial para el Plzen, y de momento no hay información oficial sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se añadirán novedades más cerca del inicio del partido.

En el lado visitante, Julio Velazquez tampoco ha desvelado su alineación prevista. No hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en Levski Sofía, por lo que se actualizará la información antes del inicio del encuentro.

Forma

El Plzen llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Ferencvaros en la Europa League, mientras que su mejor actuación en ese tramo fue un 3-0 ante Mlada Boleslav en liga. Los checos han encajado tres derrotas en cinco partidos, lo que refleja una irregularidad preocupante, especialmente en competición europea.

Levski Sofía presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto búlgaro empató 1-1 ante NEC Nimega en Europa League y venció 0-2 al Cherno More Varna en su liga doméstica. Su única derrota en ese período fue la caída 0-1 ante el Salzburgo en la Europa League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Levski Sofía LES 3 Plzen VPL 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos data de enero de 2013, cuando se enfrentaron en un amistoso que terminó con empate a tres goles. No existen más encuentros entre Plzen y Levski Sofía en el historial disponible.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 y el Levski Sofía la 24. Ambos equipos se encuentran fuera de los puestos de clasificación directa, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de los dos clubes.