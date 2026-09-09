Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Slovan Bratislava se puede ver en directo a través de Movistar+, que emite el partido en España. Consulta la oferta disponible para no perderte ningún detalle de la jornada inaugural de la Champions League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Paris Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Slovan Bratislava en el Parc des Princes, dispuesto a defender el título europeo que ha conquistado en cada una de las dos últimas temporadas.

El arranque de la competición continental llega en un momento incómodo para el conjunto parisino. Luis Enrique acumula tres partidos de Ligue 1 sin victoria, incluyendo una derrota en casa ante el Mónaco que supuso el peor inicio liguero del club en 14 años. La presión doméstica contrasta con la confianza que genera el escenario europeo.

Bajo los palos, Matvei Safonov afronta cuestionamientos tras una serie de actuaciones irregulares, con Lucas Chevalier apuntando al puesto titular. Es una incertidumbre que el equipo no necesitaba en vísperas de su debut europeo.

Fabian Ruiz, campeón de la Champions League y del Mundial en 2026, llega con aspiraciones al Balón de Oro. Ousmane Dembele ha ido más lejos y ha declarado públicamente que el premio se quedará en el Parc des Princes. La confianza individual del vestuario no se refleja, por ahora, en el rendimiento colectivo en liga.

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, llega a París tras superar la ronda de clasificación ante el NK Celje. Su forma doméstica reciente no inspira confianza: dos derrotas en sus últimos tres partidos de liga evidencian la distancia de nivel que separa a ambos conjuntos.

Los campeones de Europa reciben al conjunto eslovaco con la obligación moral de empezar con buen pie en Europa. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene previsto alinear a Matvei Safonov bajo palos, con una defensa formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes. Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves apuntalan el centro del campo, mientras que Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia conforman el tridente ofensivo. El PSG no registra bajas por lesión ni por sanción de cara a este encuentro.

Yaya Touré alineará al Slovan Bratislava con Dominik Takac en portería y una línea defensiva compuesta por Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic y César Blackman. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara y Peter Pokorny formarán el mediocampo, con Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar en ataque. El conjunto eslovaco tampoco presenta lesionados ni sancionados.

Forma

El PSG llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Mónaco en Ligue 1, que prolongó una racha doméstica preocupante. Antes de eso, igualó 2-2 tanto con el Lille como con el Rennes, y cayó 1-0 ante el Lens en la Supercopa. Su única victoria en ese tramo fue el 2-1 ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa. En conjunto, el PSG ha marcado ocho goles y encajado siete en esos cinco partidos.

El Slovan Bratislava suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de encuentros. Su partido más reciente acabó en derrota por 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en la liga eslovaca. No obstante, aseguró su plaza en la Champions League al vencer al NK Celje 2-1 a domicilio, tras haber empatado 1-1 en el partido de ida. En esos cinco choques, el Slovan anotó seis goles y recibió otros seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011, en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El primer cruce, disputado en Bratislava el 20 de octubre de ese mismo año, terminó sin goles. El balance histórico entre ambos conjuntos arroja una victoria para el PSG y un empate, sin triunfos para el Slovan.

Clasificación

Ambos equipos inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 ocupando la séptima posición en la clasificación, con la tabla aún sin reflejar ningún resultado de la primera jornada.