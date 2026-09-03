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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Mónaco: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

Paris Saint-Germain vs Mónaco
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y Mónaco. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Paris Saint-Germain recibe al Mónaco en el Parc des Princes en un duelo de Ligue 1 que llega cargado de tensión deportiva y un contexto extradeportivo que no ha pasado desapercibido. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Ligue 1 - Jornada 3
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Paris Saint-Germain vs Mónaco: transmisiones en directo

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Acerca del encuentro

El PSG de Luis Enrique arranca la temporada doméstica con dudas. Dos empates consecutivos en liga ante Lille y Rennes, sumados a una derrota en la Supercopa ante el Lens, han generado cierta inquietud en la capital francesa. El campeón de Europa no ha encontrado aún su mejor versión en competición nacional.

La salida de Bradley Barcola al Liverpool por más de 120 millones de libras ha dejado huella en el ataque parisino, y Luis Enrique aún trabaja para reconfigurar su sistema ofensivo con los recursos disponibles.

El Mónaco, en cambio, llega como líder de la Ligue 1 tras un inicio de temporada sólido. Filipe Luís ha construido un equipo con carácter: cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluida una goleada por 2-0 ante el Marsella en la jornada más reciente.

El mercado de fichajes tampoco ha dejado al club del Principado al margen de la polémica. El culebrón de Lamine Camara, cuya transferencia al Chelsea se frustró en el último momento, sigue generando ruido en los alrededores del vestuario. Su agente expresó públicamente su malestar con el club, y la situación del centrocampista senegalés añade una capa de incertidumbre al equipo visitante.

Con el PSG en el undécimo puesto y el Mónaco liderando la clasificación, el partido tiene un peso específico que va más allá de los tres puntos en juego.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Mónaco alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Mónaco crest
Mónaco
ASM
4-2-3-1
39M. Safonov12L. Digne51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha33W. Zaire-Emery8Fabián Ruiz10O. Dembele14D. Doue7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
Mónaco crest
Mónaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Mónaco

Manager

  • Luis Enrique
  • Filipe Luís

Luis Enrique no podrá contar con Matvey Safonov ni con Desire Doué por lesión, mientras que Nuno Mendes cumple sanción y tampoco estará disponible. El técnico asturiano apunta a un once con Lucas Chevalier bajo palos, Marquinhos y Willian Pacho en el centro de la defensa, y Khvicha Kvaratskhelia como referencia ofensiva junto a Ferran Torres y Maghnes Akliouche.

Filipe Luís también afronta varias bajas en el Mónaco. Folarin Balogun, cuya transferencia al Everton se frustró en el último día del mercado, permanece en el club pero no estará disponible por lesión, al igual que Ansu Fati, Mohammed Salisu y Paul Pogba. El técnico brasileño no tiene suspensiones registradas y podría alinear a Paris Brunner como referencia en ataque, con Lamine Camara en el centro del campo tras su fallida salida al Chelsea.

Forma

PSG

PSG - Formulario

MUN
D1-1
AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ASM

ASM - Formulario

COV
L2-0
GOR
W2-3
LEH
W0-1
GOR
W4-1
OM
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El PSG llega al partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo parisino no ha ganado en sus dos últimas salidas en Ligue 1, empatando 2-2 tanto ante el Lille como ante el Rennes. Su única victoria en ese tramo llegó en la UEFA Supercopa ante el Aston Villa por 2-1. En total, el PSG ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Mónaco presenta una imagen muy distinta: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto monegasco goleó al Gornik Zabrze por 4-1 en la fase de clasificación de la Conference League y venció al Marsella por 2-0 en su última jornada liguera. Solo cedió ante el Coventry en un amistoso de pretemporada. En total, ha marcado diez goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateMónaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Mónaco badge
Mónaco
ASM
2
F
Liga de Campeones
Mónaco badge
Mónaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Mónaco badge
Mónaco
ASM
1
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de marzo de 2026 en Ligue 1, con victoria del Mónaco por 1-3 en el Parc des Princes. Antes de eso, los dos equipos se enfrentaron dos veces en la Liga de Campeones en febrero de 2026, con un empate 2-2 en París y una victoria del PSG por 2-3 en el Principado. En los cinco últimos duelos, el Mónaco acumula tres victorias frente a una del PSG, con un empate, y ha marcado diez goles por nueve del conjunto parisino.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LilleLilleLIL
321052+37
W
D
W
2
MónacoMónacoASM
220030+36
W
W
3
Paris FCParis FCPAR
211030+34
W
D
4
LyonLyonOL
211031+24
D
W
5
RennesRennesREN
211054+14
W
D
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
W
D
7
LensLensRCL
210164+23
L
W
8
MarsellaMarsellaOM
210142+23
L
W
9
AngersAngersSCO
21013303
W
L
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
W
L
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
D
D
12
BrestBrestB29
20204402
D
D
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
L
D
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
D
L
15
LorientLorientFCL
201112-11
L
D
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
L
D
L
17
NizaNizaNCE
201103-31
L
D
18
AuxerreAuxerreAJA
200238-50
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación de la Ligue 1, el Mónaco ocupa el primer puesto, mientras que el Paris Saint-Germain se encuentra en la undécima posición.

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