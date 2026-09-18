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Primera División
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
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Cómo ver Osasuna vs Rayo Vallecano: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Osasuna vs Rayo Vallecano
Osasuna
Rayo Vallecano
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Osasuna y Rayo Vallecano. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Osasuna recibe a Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar de Pamplona en un duelo de LaLiga en el que ambos conjuntos llegan necesitados de puntos tras semanas complicadas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
Estadio El Sadar

Cómo sintonizar el Osasuna vs Rayo Vallecano

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Acerca del encuentro

Luis Ramis afronta el partido en una situación delicada. Los navarros han encadenado tres derrotas consecutivas en la liga, incluyendo un 0-2 en casa ante Espanyol y un contundente 4-0 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Con solo dos victorias en sus últimos cinco encuentros, la presión sobre el técnico va en aumento y el equipo necesita una respuesta ante su afición.

Rayo Vallecano llega a Pamplona con sus propios problemas. Benat San Jose ha visto cómo su equipo encajó cuatro goles ante el Real Madrid en la jornada anterior, resultado que dejó al descubierto una fragilidad defensiva que ha sido una constante desde el inicio de la temporada. Los franjirrojos han concedido trece goles en sus últimos cinco partidos de liga.

Sin embargo, el cuadro visitante tiene motivos para el optimismo. Una victoria 2-1 ante Espanyol en la jornada más reciente antes de caer ante el Madrid demostró que el equipo es capaz de sumar de tres en tres fuera de casa, y esa confianza puede ser un factor determinante en El Sadar.

Osasuna arrastra una lista de bajas notable que complica la planificación de Ramis, mientras que San Jose también tiene ausencias importantes en su plantilla. Quien logre gestionar mejor esas carencias podría inclinar la balanza.

Noticias los equipos y escuadras

Osasuna contra Rayo Vallecano alineaciones probables

4-2-3-1
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Formación
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-3-3
S. HerreraS. HerreraD. RicoD. Ricoteam-logoR. YeboahA. CatenaA. CatenaI. ArguibideI. ArguibideRubén GarcíaRubén GarcíaI. MunozI. MunozJ. MoncayolaJ. MoncayolaE. BarjaE. BarjaR. Del CastilloR. Del CastilloA. BudimirA. BudimirE. AuderoE. AuderoA. RatiuA. Ratiuteam-logoM. SadickA. PedrosaA. PedrosaF. LejeuneF. LejeuneUnai LópezUnai LópezP. CissP. CissP. DiazP. DiazJ. de FrutosJ. de FrutosS. CamelloS. CamelloÁlvaro GarcíaÁlvaro García
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Osasuna

Once inicial

Rayo Vallecano

Manager

  • L. Ramis
  • B. San Jose

Luis Ramis no podrá contar con Aimar Oroz, Jorge Herrando, Moi Gomez, Valentin Rosier ni Asier Osambela por lesión. El once proyectado sitúa a Sergio Herrera bajo palos, con una defensa formada por Diego Rico, Rockson Yeboah, Alejandro Catena e Inigo Arguibide, y una línea de mediocampo con Rubén García, Iker Munoz, Jon Moncayola y Enrique Barja, con Romain Del Castillo y Ante Budimir en ataque.

Por parte del Rayo Vallecano, Benat San Jose no dispondrá de Augusto Batalla, Isi Palazon, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd ni Randy Nteka. El once probable apunta a Emil Audero en portería, con Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa y Florian Lejeune en defensa, Unai López, Pathe Ciss, Pedro Diaz y Jorge de Frutos en el centro del campo, y Sergio Camello y Álvaro García formando la pareja atacante.

Forma

OSA

OSA - Formulario

CEL
W1-2
GET
W1-0
ALA
L5-2
ESP
L0-2
ATM
L4-0
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RAY

RAY - Formulario

ALA
D1-1
BAR
L5-2
SAN
W3-2
RMA
L4-1
ESP
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Osasuna presenta un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. El encuentro más reciente fue una derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid, resultado que siguió a una caída por 0-2 frente a Espanyol. Sus dos victorias en el período llegaron ante Getafe (1-0) y en el campo del Celta Vigo (1-2). En esos cinco partidos, el conjunto navarro ha marcado cinco goles y ha encajado trece.

Rayo Vallecano suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Espanyol, que contrastó con la derrota por 4-1 sufrida ante el Real Madrid la semana anterior. En los cinco partidos, los franjirrojos han anotado nueve goles y han recibido once, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con problemas en la retaguardia.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

OsasunaEmpateRayo Vallecano
2
1
2
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en el estadio de Rayo Vallecano, con victoria del Osasuna por 1-3. En los últimos cinco duelos directos, Osasuna ha ganado en tres ocasiones frente a las dos victorias del Rayo, con los cinco partidos produciendo un total de diez goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
16
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
17
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
18
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
19
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de LaLiga, Osasuna ocupa la decimotercera posición, mientras que Rayo Vallecano se sitúa en el puesto once.

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