Cómo ver Osasuna vs Rayo Vallecano: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Osasuna recibe a Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar de Pamplona en un duelo de LaLiga en el que ambos conjuntos llegan necesitados de puntos tras semanas complicadas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

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Acerca del encuentro

Luis Ramis afronta el partido en una situación delicada. Los navarros han encadenado tres derrotas consecutivas en la liga, incluyendo un 0-2 en casa ante Espanyol y un contundente 4-0 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Con solo dos victorias en sus últimos cinco encuentros, la presión sobre el técnico va en aumento y el equipo necesita una respuesta ante su afición.

Rayo Vallecano llega a Pamplona con sus propios problemas. Benat San Jose ha visto cómo su equipo encajó cuatro goles ante el Real Madrid en la jornada anterior, resultado que dejó al descubierto una fragilidad defensiva que ha sido una constante desde el inicio de la temporada. Los franjirrojos han concedido trece goles en sus últimos cinco partidos de liga.

Sin embargo, el cuadro visitante tiene motivos para el optimismo. Una victoria 2-1 ante Espanyol en la jornada más reciente antes de caer ante el Madrid demostró que el equipo es capaz de sumar de tres en tres fuera de casa, y esa confianza puede ser un factor determinante en El Sadar.

Osasuna arrastra una lista de bajas notable que complica la planificación de Ramis, mientras que San Jose también tiene ausencias importantes en su plantilla. Quien logre gestionar mejor esas carencias podría inclinar la balanza.

Noticias los equipos y escuadras

Luis Ramis no podrá contar con Aimar Oroz, Jorge Herrando, Moi Gomez, Valentin Rosier ni Asier Osambela por lesión. El once proyectado sitúa a Sergio Herrera bajo palos, con una defensa formada por Diego Rico, Rockson Yeboah, Alejandro Catena e Inigo Arguibide, y una línea de mediocampo con Rubén García, Iker Munoz, Jon Moncayola y Enrique Barja, con Romain Del Castillo y Ante Budimir en ataque.

Por parte del Rayo Vallecano, Benat San Jose no dispondrá de Augusto Batalla, Isi Palazon, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd ni Randy Nteka. El once probable apunta a Emil Audero en portería, con Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa y Florian Lejeune en defensa, Unai López, Pathe Ciss, Pedro Diaz y Jorge de Frutos en el centro del campo, y Sergio Camello y Álvaro García formando la pareja atacante.

Forma

Osasuna presenta un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. El encuentro más reciente fue una derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid, resultado que siguió a una caída por 0-2 frente a Espanyol. Sus dos victorias en el período llegaron ante Getafe (1-0) y en el campo del Celta Vigo (1-2). En esos cinco partidos, el conjunto navarro ha marcado cinco goles y ha encajado trece.

Rayo Vallecano suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Espanyol, que contrastó con la derrota por 4-1 sufrida ante el Real Madrid la semana anterior. En los cinco partidos, los franjirrojos han anotado nueve goles y han recibido once, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con problemas en la retaguardia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en el estadio de Rayo Vallecano, con victoria del Osasuna por 1-3. En los últimos cinco duelos directos, Osasuna ha ganado en tres ocasiones frente a las dos victorias del Rayo, con los cinco partidos produciendo un total de diez goles.

Clasificación

En la tabla de LaLiga, Osasuna ocupa la decimotercera posición, mientras que Rayo Vallecano se sitúa en el puesto once.