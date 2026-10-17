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Primera División
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Cómo ver Osasuna vs Racing Santander: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Osasuna vs Racing Santander
Osasuna
Racing Santander
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Osasuna y Racing Santander, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
Estadio El Sadar
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Cómo ver Osasuna vs Racing Santander en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Osasuna y Racing Santander se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al canal y no perderte ningún detalle del encuentro.

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Osasuna recibe a Racing Santander en el Estadio El Sadar de Pamplona en un duelo de Primera División entre dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada.

Los de Jagoba Arrasate llegan a este partido en un estado de forma preocupante. Osasuna ha encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros, incluida una goleada de 5-2 ante Real Betis en su última salida, y acumula una fragilidad defensiva que le ha costado quince goles en ese tramo.

Racing Santander, por su parte, tampoco llega en su mejor momento. El conjunto de Jose Lopez empató 2-2 ante Valencia en su último partido, pero antes sufrió dos golpes severos: una derrota por 7-2 en el Camp Nou y otra por 5-0 ante Celta Vigo. La portería visitante ha sido la gran asignatura pendiente.

En la tabla, ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para alejarse de los puestos de descenso.

Con tan poco margen de error para cualquiera de los dos, el partido en El Sadar promete tensión desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Osasuna contra Racing Santander alineaciones probables

4-4-2
Osasuna crest
Osasuna
OSA
page.match.formation.title
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-1-4-1
A. FernandezA. FernandezA. BretonesA. BretonesI. ArguibideI. ArguibideA. CatenaA. Catenateam-logoU. SantosJ. MoncayolaJ. MoncayolaM. GomezM. GomezRubén GarcíaRubén GarcíaL. TorroL. TorroA. BudimirA. BudimirJ. DubasinJ. DubasinJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaA. MantillaA. MantillaP. RamonP. RamonJ. SalinasJ. SalinasJ. BelocianJ. Belocianteam-logoS. CanalesI. VicenteI. VicenteM. GueyeM. GueyeA. AlmeidaA. AlmeidaI. MartinI. MartinY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-4-2
Osasuna

Once inicial

Racing Santander

Manager

  • J. Arrasate
  • J. Lopez

Jagoba Arrasate no podrá contar con varios jugadores para este partido. Aimar Oroz, Jorge Herrando, Enrique Barja, Raul Moro, Romain Del Castillo y Raul Garcia están en la enfermería. El once probable del técnico navarro parte de Aitor Fernandez bajo palos, con Abel Bretones, Inigo Arguibide, Alejandro Catena y Unai Santos en defensa, y Jon Moncayola, Moi Gomez, Rubén García y Lucas Torro en el centro del campo, con Ante Budimir y Jonathan Dubasin en ataque.

En el bando visitante, Jose Lopez recupera prácticamente a toda su plantilla. Solo Simon Eriksson y Matteo Prati son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado sitúa a Julen Agirrezabala en portería, con Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jorge Salinas y Jeanuel Belocian en defensa, Sergio Canales, Inigo Vicente, Maguette Gueye y Andre Almeida en el mediocampo, y Ivan Martin junto a Yassir Zabiri en la delantera.

Forma

OSA

OSA - Formulario

ALA
L5-2
ESP
L0-2
ATM
L4-0
RAY
D1-1
BET
L5-2
Gol marcado (encajado)
5/17
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

RAY
L3-2
ALA
W2-1
BAR
L7-2
CEL
L5-0
VAL
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/18
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Osasuna llega al partido con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante Real Betis, y antes ya habían caído por 4-0 ante Atlético Madrid y por 5-2 frente al Alavés. El único punto conseguido en este tramo llegó en el empate 1-1 ante Rayo Vallecano. En total, el equipo ha marcado seis goles y ha encajado dieciséis en estos cinco encuentros.

Racing Santander suma una victoria, un empate y tres derrotas en su última racha de cinco partidos. El conjunto cántabro empató 2-2 ante Valencia en su último partido, aunque previamente sufrió dos resultados muy negativos: el 7-2 en Barcelona y el 5-0 ante Celta Vigo. Su única victoria en este período fue el 2-1 ante Alavés. En conjunto, Racing ha anotado nueve goles y ha recibido diecisiete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

OsasunaEmpateRacing Santander
2
0
3
Amistosos
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Amistosos
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Segunda Division
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de julio de 2026 en un amistoso, con victoria de Osasuna por 2-0. Antes de eso, Racing Santander se impuso 1-0 en otro amistoso disputado en agosto de 2025. Revisando los cinco últimos precedentes entre ambos conjuntos, que incluyen partidos de Primera División, Segunda División y amistosos, el balance es de tres victorias para Racing Santander y dos para Osasuna.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Osasuna ocupa la decimosexta posición y Racing Santander la decimoquinta. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un peso especial en la lucha por alejarse de los puestos comprometidos.

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