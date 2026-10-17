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Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Cómo ver Osasuna vs Racing Santander en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Osasuna y Racing Santander se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al canal y no perderte ningún detalle del encuentro.

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Osasuna recibe a Racing Santander en el Estadio El Sadar de Pamplona en un duelo de Primera División entre dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada.

Los de Jagoba Arrasate llegan a este partido en un estado de forma preocupante. Osasuna ha encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros, incluida una goleada de 5-2 ante Real Betis en su última salida, y acumula una fragilidad defensiva que le ha costado quince goles en ese tramo.

Racing Santander, por su parte, tampoco llega en su mejor momento. El conjunto de Jose Lopez empató 2-2 ante Valencia en su último partido, pero antes sufrió dos golpes severos: una derrota por 7-2 en el Camp Nou y otra por 5-0 ante Celta Vigo. La portería visitante ha sido la gran asignatura pendiente.

En la tabla, ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras para alejarse de los puestos de descenso.

Con tan poco margen de error para cualquiera de los dos, el partido en El Sadar promete tensión desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jagoba Arrasate no podrá contar con varios jugadores para este partido. Aimar Oroz, Jorge Herrando, Enrique Barja, Raul Moro, Romain Del Castillo y Raul Garcia están en la enfermería. El once probable del técnico navarro parte de Aitor Fernandez bajo palos, con Abel Bretones, Inigo Arguibide, Alejandro Catena y Unai Santos en defensa, y Jon Moncayola, Moi Gomez, Rubén García y Lucas Torro en el centro del campo, con Ante Budimir y Jonathan Dubasin en ataque.

En el bando visitante, Jose Lopez recupera prácticamente a toda su plantilla. Solo Simon Eriksson y Matteo Prati son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado sitúa a Julen Agirrezabala en portería, con Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jorge Salinas y Jeanuel Belocian en defensa, Sergio Canales, Inigo Vicente, Maguette Gueye y Andre Almeida en el mediocampo, y Ivan Martin junto a Yassir Zabiri en la delantera.

Forma

Osasuna llega al partido con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante Real Betis, y antes ya habían caído por 4-0 ante Atlético Madrid y por 5-2 frente al Alavés. El único punto conseguido en este tramo llegó en el empate 1-1 ante Rayo Vallecano. En total, el equipo ha marcado seis goles y ha encajado dieciséis en estos cinco encuentros.

Racing Santander suma una victoria, un empate y tres derrotas en su última racha de cinco partidos. El conjunto cántabro empató 2-2 ante Valencia en su último partido, aunque previamente sufrió dos resultados muy negativos: el 7-2 en Barcelona y el 5-0 ante Celta Vigo. Su única victoria en este período fue el 2-1 ante Alavés. En conjunto, Racing ha anotado nueve goles y ha recibido diecisiete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de julio de 2026 en un amistoso, con victoria de Osasuna por 2-0. Antes de eso, Racing Santander se impuso 1-0 en otro amistoso disputado en agosto de 2025. Revisando los cinco últimos precedentes entre ambos conjuntos, que incluyen partidos de Primera División, Segunda División y amistosos, el balance es de tres victorias para Racing Santander y dos para Osasuna.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Osasuna ocupa la decimosexta posición y Racing Santander la decimoquinta. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un peso especial en la lucha por alejarse de los puestos comprometidos.