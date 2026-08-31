Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 3 31 ago 2026 - 13:30 Estadio El Sadar

Cómo ver Osasuna vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Osasuna vs Getafe se podrá seguir en directo a través de Movistar+, la plataforma que cuenta con los derechos de emisión del partido. A continuación tienes los detalles para ver el encuentro en televisión o en retransmisión en directo.

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El Estadio El Sadar de Pamplona acoge este encuentro de Primera División entre Osasuna y Getafe, dos equipos que llegan al partido con dinámicas bien distintas tras las primeras semanas de competición.

Luis Ramis ha conseguido que Osasuna arranque la temporada con solidez. El equipo navarro sumó su primera victoria liguera el pasado 27 de agosto, derrotando al Celta Vigo por 1-2 a domicilio, y llega al partido con la confianza que da un triunfo en el bolsillo.

Getafe, bajo las órdenes de Pepe Bordalás, viene de una semana cargada de emociones europeas. Los azulones cayeron eliminados de la Conference League ante el Partizán de Belgrado el 27 de agosto, un resultado que complica su estado de ánimo de cara a este desplazamiento a Navarra.

El conjunto madrileño sí había dado muestras de buen nivel en liga, con la victoria 1-0 sobre el Racing de Santander el 23 de agosto como referencia más reciente en Primera División antes de este partido. Sin embargo, la derrota europea añade presión sobre un equipo que necesita respuestas en el campeonato doméstico.

En el historial reciente entre ambos, el último enfrentamiento en Primera División se disputó en mayo de 2026, con victoria del Getafe por 1-0 como local. Osasuna buscará revertir ese resultado en su feudo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Osasuna vs Getafe en directo, el canal de televisión y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Ramis no podrá contar con Valentín Rosier, que se encuentra en la enfermería. El técnico navarro apunta a un once con Sergio Herrera bajo palos; Alejandro Catena, Jorge Herrando e Íñigo Arguibide en defensa; Abel Bretones, Asier Osambela, Jonathan Dubasin, Jon Moncayola y Lucas Torro en el centro del campo; con Enrique Barja y Raúl García como referencias ofensivas.

Pepe Bordalás llega a Pamplona con las bajas de Juanmi y Christantus Uche. El técnico valenciano tiene previsto alinear a David Soria en portería, con Saba Sazonov, Zaid Abner Romero, Djene y Andrés García en la línea defensiva. Francho Serrano, Orel Mangala y Ramón Terrats formarían el centro del campo, mientras que Johan Mojica, Martin Satriano y Enes Ünal completarían el once visitante.

Forma

Osasuna acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo por 1-2 ante el Celta Vigo en Primera División el 27 de agosto, y antes habían empatado a cero con el Levante. Las dos derrotas llegaron en amistosos de pretemporada, ante el Al-Ain por 0-2 y ante el SSC Nápoles por 2-1. En los cinco encuentros, los navarros marcaron cuatro goles y encajaron cinco.

Getafe suma dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su partido más reciente fue la derrota 2-1 ante el Partizán de Belgrado en la fase de clasificación de la Conference League el 27 de agosto. En liga, su última actuación fue la victoria 1-0 sobre el Racing de Santander el 23 de agosto. Los azulones también ganaron al Partizán 3-1 en la ida europea, pero sufrieron una goleada de 3-0 ante el Deportivo Alavés en la primera jornada liguera. A lo largo de estos cinco partidos, Getafe ha marcado seis goles y ha encajado seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División se disputó el 23 de mayo de 2026, con victoria del Getafe como local por 1-0. Antes de eso, Osasuna se impuso en El Sadar por 2-1 en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, el balance es de dos victorias para cada equipo y un empate, con el 1-1 registrado en el Coliseum en octubre de 2024. El partido de enero de 2024 en El Sadar terminó con una victoria local por 3-2, el resultado más abultado de la serie.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, Osasuna ocupa la séptima posición, mientras que Getafe se sitúa en el undécimo puesto.